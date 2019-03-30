Втомились від виборів? Топ-10 неполітичних історій тижня - #НеПроґавте
Політика останнім часом вас почала більше дратувати, ніж цікавити? Ми зібрали десять найяскравіших тем тижня, не пов'язаних ані з українськими виборами, ані з брекзитом.
Ви любите яйця і багато чули про поганий холестерин? Почитайте, чи насправді цей продукт такий корисний і такий шкідливий, як про нього говорять.
Дикунські звичаї на зразок цього, як виявляється, досі існують. І не де-небудь, а зокрема у Великій Британії.
Дівчатам штучно "згладжують" груди. Чому матері роблять таке зі своїми дітьми?
Це - майже детективна історія з історичним присмаком. Український історик Наталя Сінкевич розповідає пригоди грамоти російського царя Петра І до Київського митрополита, яка кілька разів зникала, але врешті знайшлась.
Медична реформа в Україні ще не завершена, але деякі висновки вже зробити можна. Наприклад, про зарплату лікарів. Чи справді вона зросла?
Позитивне ставлення до свого тіла навчило жінок робити зі зрощених брів б'юті-тренд, не соромитись зайвих складок на талії та показувати "приховану красу" розтяжок.
Зараз же соцмережами шириться новий тренд: жінки відверто розповідають про труднощі відновлення після пологів.
А це - дуже нетипова історія, яка трапилася у Бангладеш. Жінка народила близнюків майже через місяць після того, як народила хлопчика. Чому так сталося і як це можливо?
Весна невдовзі змусить усе довкола розквітнути. Що ж саме квітнутиме? Спробуйте пройти новий тест про первоцвіти.
Ви летіли в Німеччину, але коли вийшли з літака, опинилися у Шотландії. Саме це нещодавно сталося із пасажирами British Airways. Як так вийшло?
Не виключено, що новачок української збірної з футболу не мав права грати за неї у матчах проти Португалії і Люксембургу.
УЄФА зацікавилася справою 31-річного футболіста Жуніора Мораеса, який нещодавно отримав українське громадянство і вже встиг зіграти два матчі за національну збірну України.
І наостанок трохи краси і стилю. Помилуйтеся знімками природи Шотландії, а також найкращими фото премії Sony World Photography Awards.
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