Втомились від виборів? Топ-10 неполітичних історій тижня - #НеПроґавте

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Політика останнім часом вас почала більше дратувати, ніж цікавити? Ми зібрали десять найяскравіших тем тижня, не пов'язаних ані з українськими виборами, ані з брекзитом.

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Ви любите яйця і багато чули про поганий холестерин? Почитайте, чи насправді цей продукт такий корисний і такий шкідливий, як про нього говорять.

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Дикунські звичаї на зразок цього, як виявляється, досі існують. І не де-небудь, а зокрема у Великій Британії.

Дівчатам штучно "згладжують" груди. Чому матері роблять таке зі своїми дітьми?

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Це - майже детективна історія з історичним присмаком. Український історик Наталя Сінкевич розповідає пригоди грамоти російського царя Петра І до Київського митрополита, яка кілька разів зникала, але врешті знайшлась.

Копирайт изображения unian Image caption Реформа торкнулась первинної ланки медицини - сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів

Медична реформа в Україні ще не завершена, але деякі висновки вже зробити можна. Наприклад, про зарплату лікарів. Чи справді вона зросла?

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Позитивне ставлення до свого тіла навчило жінок робити зі зрощених брів б'юті-тренд, не соромитись зайвих складок на талії та показувати "приховану красу" розтяжок.

Зараз же соцмережами шириться новий тренд: жінки відверто розповідають про труднощі відновлення після пологів.

Копирайт изображения iStock Image caption Аріфа Султана не знала, що вагітна двійнею

А це - дуже нетипова історія, яка трапилася у Бангладеш. Жінка народила близнюків майже через місяць після того, як народила хлопчика. Чому так сталося і як це можливо?

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Весна невдовзі змусить усе довкола розквітнути. Що ж саме квітнутиме? Спробуйте пройти новий тест про первоцвіти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Единбург чи Дюссельдорф?

Ви летіли в Німеччину, але коли вийшли з літака, опинилися у Шотландії. Саме це нещодавно сталося із пасажирами British Airways. Як так вийшло?

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Не виключено, що новачок української збірної з футболу не мав права грати за неї у матчах проти Португалії і Люксембургу.

УЄФА зацікавилася справою 31-річного футболіста Жуніора Мораеса, який нещодавно отримав українське громадянство і вже встиг зіграти два матчі за національну збірну України.

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І наостанок трохи краси і стилю. Помилуйтеся знімками природи Шотландії, а також найкращими фото премії Sony World Photography Awards.

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