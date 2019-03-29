Чому в Україні процвітає демократія - The Economist

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Найкраща новина українських виборів, майстер-клас із тролінгу від Зеленського, Венесуела як дилема для Трампа та майбутнє кави - теми огляду міжнародної преси.

Вибори 2019

Найбільш обнадійлива новина про вибори в Україні - це те, що нікому не відомо, хто переможе, пише The Economist.

"Виборці настільки втомилися, що можуть обрати людину, яка зіграла президента на телебаченні", - пише видання, натякаючи на лідера рейтингів популярності кандидатів у президенти, актора Володимира Зеленського.

З цієї точки зору, можна сказати, що демократія у країні процвітає, "на відміну від її сусідок на пострадянському просторі - Росії та Білорусі", додає The Economist.

Та попри це, передвиборча кампанія далека від ідеальної.

"Розповсюджені звинувачення у підкупі виборців, а українські олігархи продовжують мати вплив завдяки своїм медіа-імперіям", - йдеться у статті.

Невизначеність результату перегонів також свідчить про невдоволення українців ситуацією, що склалася в країні. Хоча певні реформи після протестів на Майдані 2014 року вдалося провести, корупція і заангажованість політиків нікуди не зникли, пише видання.

Це і пояснює, чому Володимир Зеленський приваблює українських виборців, "які конче потребують нових облич" у політиці, додає The Economist.

Двох інших лідерів рейтингів - чинного президента Петра Порошенко та лідера партії "Батьківщина", видання називає системними політиками і додає, що "важко відшукати в українській політиці обличчя, старші за них".

Вони розраховують на тих виборців, для яких страх перед невизначеністю більший за невдоволення статус-кво.

Зеленський та "майстер-клас з тролінгу"

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Українським виборам, зокрема кандидату Зеленському, присвячує статтю і британська Independent.

В історії були випадки, коли в політику йшли шоумени, використовуючи свою популярність та впізнаваність.

ЗМІ неодноразово проводили паралелі між Володимиром Зеленським та американським президентом Дональдом Трампом, хоча сам він віддає перевагу порівнянням з Рональдом Рейганом, пише видання. Та цього разу ситуація виглядає дещо інакше.

Напевно, не було в історії такої ситуації, коли кандидата у президенти було складніше відокремити від його образу та персонажа, якого він грає на екрані, пише Independent.

Газета нагадує, що напередодні вийшов в ефір новий сезон телесеріалу "Слуга народу", в якому Зеленський грає народного президента, а сюжетні лінії та ключові персонажі відверто нагадують українських політиків.

"Це щонайменше майстер-клас з тролінгу", - йдеться у статті.

"Неперевершеність" передвиборчої кампанії Зеленського в тому, що його телевізійний персонаж - гарний хлопець, який об'єднує націю і має помірковані погляди, зазначає Independent.

Ці вибори стануть тестом для української історії періоду після Майдану, пише видання.

"Якщо президентом стане Зеленський, цілком можливо, що ці вибори відкриють нову сторінку не лише в українській, а і у світовій історії", - підсумовує Independent.

Венесуельска дилема: чи піде Трамп на конфронтацію з Путіним?

Копирайт изображения EPA Image caption Білий дім чітко дав зрозуміти, що Вашингтон більше не вважає Ніколаса Мадуро президентом Венесуели, визнавши лідера опозиції Хуана Гуайдо його наступником.

Президент США Дональд Трамп стоїть перед дилемою, яка може обернутися випробуванням для зовнішньої політики, яку він проводить: виступити проти російського втручання у справи Венесуели, чи зберегти статус-кво.

У своїй статті у Washington Post журналіст Фарід Закарія розмірковує над тим, чи постане нарешті американський президент проти свого російського колеги Володимира Путіна та чи стане Венесуела тим приводом, який змусить Трампа покласти край "політиці умиротворення" щодо Росії.

Білий дім чітко дав зрозуміти, що Вашингтон більше не вважає Ніколаса Мадуро президентом Венесуели, визнавши лідера опозиції Хуана Гуайдо його наступником.

Москва ж продовжує підтримувати Мадуро, а кілька днів тому надіслала до країни свій військовий контингент на його підтримку.

"Іншими словами, Путін цілком і повністю підтримує Мадуро. Частково він робить це для того, щоб допомогти старому союзнику і тому, що це додає авторитету Росії на міжнародних ринках нафти. Та перш за все, Путін так діє тому, що це грає на користь провідній меті його зовнішньої політики - формуванню світової анти-американської коаліції країн, які можуть підірвати цілі США", - пише автор.

Дії Путіна, здається, мають на меті "висміяти" США - країну, яка біля двохсот років тому проголосила доктрину, яка застерігає інші держави від втручання у справи Західної півкулі.

Тож наразі залишається стежити за тим, на що піде Дональд Трамп заради відстоювання американських інтересів.

Майбутнє кави: роботи-бариста

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Зовсім скоро каву для вас, можливо, заварюватиме не бариста, а робот, пише The Economist у своїй статті, розповідаючи про кав'ярню у Шанхаї, де цей процес майже повністю автоматизовано.

Відвідувачі закладу Ratio роблять замовлення на своїх смартфонах. Тоді машина-робот перемелює кавові зерна, а тоді готує еспресо та інші кавові напої. На фінальному етапі напій забирає офіціант та передає його клієнту.

Роботи-бариста вже стали трендом, пише видання. Інші заклади Шанхая, де готують каву, теж почали відмовлятися від персоналу, віддавши перевагу машинам.

The Economist пише про те, що головна проблема, з якою стикаються бариста, полягає в тому, що кожен вид кавових зерен потребує різної кількості води, від чого залежить якість напою. Робот же користується заздалегідь встановленими параметрами, через що його можна назвати просто ідеальним.

Додатковою перевагою є і швидкість та надійність роботів, кажуть розробники.

Наразі, вигладяє так, що кава - тільки початок. Надалі роботи зможуть готувати чай та інші напої.

Віддавати перевагу їм чи людям - питання смаку, підсумовує The Economist.

Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг