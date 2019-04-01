20 років "дружби" України і Росії - у 20 фотографіях

1 квітня припиняє дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, який у 1997 році підписали тодішні президенти Леонід Кучма і Борис Єльцин.

У документі закріплювалися визнання країнами кордонів одна одної, принципи стратегічного партнерства та поваги до територіальної цілісності.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption 31 травня 1997 року, Москва. Президенти України і Росії Леонід Кучма і Борис Єльцин в день підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між обома країнами

Угода , як здавалося на той момент, ставила крапку в суперечках щодо належності Криму.

Наступного року парламенти країн ратифікували угоду, а 2008 року її автоматично продовжили ще на десять років.

Після анексії Криму Україна звинуватила Росію у порушенні Договору про дружбу, а у грудні 2018 року Верховна рада проголосувала за припинення його дії.

BBC News Україна згадує епізоди 20-річної "дружби" між обома країнам - у фотографіях.

Копирайт изображения Уніан Image caption 30 листопада 1999 року. Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін передає Леонідові Кучмі привітання від Бориса Єльцина під час церемонії інавгурації президента України

Копирайт изображения Уніан Image caption 18 квітня 2000 року, Севастополь. Новообраний президент Росії Володимир Путін отримує від моряків флагманського корабля ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний" комплект матроського одягу - на згадку про відвідини судна

Копирайт изображения Уніан Image caption 29 серпня 2001 року, Запоріжжя. Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін бере участь в "козацьких забавах" на острові Хортиця

Копирайт изображения Укрінформ Image caption 7 жовтня 2002 року. Прем'єр-міністр України Анатолій Кінах і глава уряду РФ Михайло Касьянов після підписання угоди про стратегічне співробітництво в газовій сфері. Ліворуч - тодішній голова адміністрації президента України Віктор Медведчук

Копирайт изображения Уніан Image caption 29 січня 2003 року. Леонід Кучма і Володимир Путін спілкуються з журналістами у Києві. За день до цього вони підписали договір про державний кордон між Україною і Росією, повністю узгодивши його на карті. Кримський півострів в угоді був чітко визначений як український

Копирайт изображения Уніан Image caption 27 червня 2004 року. Леонід Кучма, Володимир Путін і Олександр Лукашенко оглядають Спасо-Преображенський монастир в м. Новгород-Сіверський (Чернігівська область). Того ж дня вони провели традиційну зустріч на кордоні між Україною, Росією і Білоруссю. На задньому плані - тодішній прем'єр-міністр України Віктор Янукович

Копирайт изображения Уніан Image caption 12 листопада 2004 року. Президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр України Віктор Янукович і президент України Леонід Кучма під час відвідин порту "Крим" у Керчі

Копирайт изображения Укрінформ Image caption 21 березня 2005 року. Віктор Ющенко і Володимир Путін під час візиту російського президента до Києва. У січні того ж року Ющенко відвідав Москву - це стало його першою зарубіжною поїздкою в якості новообраного президента України

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Під час приїзду Путіна до Києва Віктор Ющенко запросив президента РФ на свою дачу в Нових Безрадичах - показував ікони

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption 21 березня 2005 року. Зустріч прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з Володимиром Путіним у Києві. Наступного місяця Тимошенко заявить, що скасовує свій візит до Москви, бо чекає від РФ позбавлення "комплексу старшого брата"

Копирайт изображения Уніан Image caption 3 січня 2006 року. Віктор Ющенко під час наради з питань газопостачання. Після Помаранчевої революції і його перемоги на виборах стосунки між Україною і РФ різко погіршилися. На перший Новий рік Ющенка на посаді президента Росія перекрила Україні газ

Копирайт изображения Уніан Image caption Віктор Ющенко відвідує Тбілісі в розпал російсько-грузинської війни у серпні 2008 року. Україна була чи не єдиною державою СНД, яка відкрито заявила про підтримку Грузії. Праворуч - тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі

Копирайт изображения Уніан Image caption У 2008 - 2009 роках між Україною і Росією розгорілася нова газова війна. У 2009 році Тимошенко уклала з Росією скандальний газовий контракт із розрахунковою ціною газу на рівні 450 доларів за тисячу кубометрів. Саме через цей контракт вже за президентства Януковича Тимошенко посадили до в'язниці

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Після обрання президентом Віктора Януковича, відносини між Україною і Росією знову покращилися. У квітні 2010 року були підписані Харківські угоди, які подовжували термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму з 2017 до 2042 року. В обмін Україна отримала тимчасову знижку на газ

Копирайт изображения Уніан Image caption У листопаді 2013 року український уряд оголосив про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Багато хто сприйняв це як розворот зовнішньої політики в напрямку Росії - так почався Євромайдан. Три місяці протестів закінчилися масовими розстрілами та втечею Віктора Януковича до РФ

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лютому 2014 року Росія розпочала анексію Криму: на півострові почали з'являтися російські військові, які захоплювали урядові будівлі і блокували українські військові частини

Копирайт изображения Getty Images Image caption У березні 2014 року РФ організовує в Криму так званий "референдум" про приєднання півострова до Російської Федерації

Копирайт изображения Getty Images Image caption З початком військових дій на Сході України українська сторона звинувачує Росію як у підтримці так званих "ЛНР" і "ДНР", так і у прямій участі в боях з українськими військовими. Росія ж стверджує, що на Донбасі воюють тільки "добровольці" і заперечує збройну підтримку сепаратистів

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Останнє серйозне загострення конфлікту між РФ і Україною - захоплення російськими силовиками українських кораблів у Керченській протоці. 24 українських моряків затримали - Україна вважає їх військовополоненими

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