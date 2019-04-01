20 років "дружби" України і Росії - у 20 фотографіях

  • 1 квітня 2019

1 квітня припиняє дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, який у 1997 році підписали тодішні президенти Леонід Кучма і Борис Єльцин.

У документі закріплювалися визнання країнами кордонів одна одної, принципи стратегічного партнерства та поваги до територіальної цілісності.

Єльцин і Кучма Копирайт изображения Укрінформ
Image caption 31 травня 1997 року, Москва. Президенти України і Росії Леонід Кучма і Борис Єльцин в день підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між обома країнами

Угода , як здавалося на той момент, ставила крапку в суперечках щодо належності Криму.

Наступного року парламенти країн ратифікували угоду, а 2008 року її автоматично продовжили ще на десять років.

Після анексії Криму Україна звинуватила Росію у порушенні Договору про дружбу, а у грудні 2018 року Верховна рада проголосувала за припинення його дії.

BBC News Україна згадує епізоди 20-річної "дружби" між обома країнам - у фотографіях.

Кучма і Путін Копирайт изображения Уніан
Image caption 30 листопада 1999 року. Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін передає Леонідові Кучмі привітання від Бориса Єльцина під час церемонії інавгурації президента України
Кучма і Путін у Севастополі Копирайт изображения Уніан
Image caption 18 квітня 2000 року, Севастополь. Новообраний президент Росії Володимир Путін отримує від моряків флагманського корабля ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний" комплект матроського одягу - на згадку про відвідини судна
Черномирдін Копирайт изображения Уніан
Image caption 29 серпня 2001 року, Запоріжжя. Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін бере участь в "козацьких забавах" на острові Хортиця
Медведчук, Кінах, Касьянов Копирайт изображения Укрінформ
Image caption 7 жовтня 2002 року. Прем'єр-міністр України Анатолій Кінах і глава уряду РФ Михайло Касьянов після підписання угоди про стратегічне співробітництво в газовій сфері. Ліворуч - тодішній голова адміністрації президента України Віктор Медведчук
Кучма і Путін Копирайт изображения Уніан
Image caption 29 січня 2003 року. Леонід Кучма і Володимир Путін спілкуються з журналістами у Києві. За день до цього вони підписали договір про державний кордон між Україною і Росією, повністю узгодивши його на карті. Кримський півострів в угоді був чітко визначений як український
Леонід Кучма, Володимир Путін і Олександр Лукашенко Копирайт изображения Уніан
Image caption 27 червня 2004 року. Леонід Кучма, Володимир Путін і Олександр Лукашенко оглядають Спасо-Преображенський монастир в м. Новгород-Сіверський (Чернігівська область). Того ж дня вони провели традиційну зустріч на кордоні між Україною, Росією і Білоруссю. На задньому плані - тодішній прем'єр-міністр України Віктор Янукович
Путін, Янукович і Кучма Копирайт изображения Уніан
Image caption 12 листопада 2004 року. Президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр України Віктор Янукович і президент України Леонід Кучма під час відвідин порту "Крим" у Керчі
Путін і Ющенко Копирайт изображения Укрінформ
Image caption 21 березня 2005 року. Віктор Ющенко і Володимир Путін під час візиту російського президента до Києва. У січні того ж року Ющенко відвідав Москву - це стало його першою зарубіжною поїздкою в якості новообраного президента України
Путін і Ющенко Копирайт изображения Укрінформ
Image caption Під час приїзду Путіна до Києва Віктор Ющенко запросив президента РФ на свою дачу в Нових Безрадичах - показував ікони
Тимошенко і Путін Копирайт изображения УКРІНФОРМ
Image caption 21 березня 2005 року. Зустріч прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з Володимиром Путіним у Києві. Наступного місяця Тимошенко заявить, що скасовує свій візит до Москви, бо чекає від РФ позбавлення "комплексу старшого брата"
Віктор Ющенко Копирайт изображения Уніан
Image caption 3 січня 2006 року. Віктор Ющенко під час наради з питань газопостачання. Після Помаранчевої революції і його перемоги на виборах стосунки між Україною і РФ різко погіршилися. На перший Новий рік Ющенка на посаді президента Росія перекрила Україні газ
Ющенко і Саакашвілі Копирайт изображения Уніан
Image caption Віктор Ющенко відвідує Тбілісі в розпал російсько-грузинської війни у серпні 2008 року. Україна була чи не єдиною державою СНД, яка відкрито заявила про підтримку Грузії. Праворуч - тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі
Путін і Тимошенко Копирайт изображения Уніан
Image caption У 2008 - 2009 роках між Україною і Росією розгорілася нова газова війна. У 2009 році Тимошенко уклала з Росією скандальний газовий контракт із розрахунковою ціною газу на рівні 450 доларів за тисячу кубометрів. Саме через цей контракт вже за президентства Януковича Тимошенко посадили до в'язниці
Янукович і Мєдвєдєв Копирайт изображения Укрінформ
Image caption Після обрання президентом Віктора Януковича, відносини між Україною і Росією знову покращилися. У квітні 2010 року були підписані Харківські угоди, які подовжували термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму з 2017 до 2042 року. В обмін Україна отримала тимчасову знижку на газ
Євромайдан Копирайт изображения Уніан
Image caption У листопаді 2013 року український уряд оголосив про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Багато хто сприйняв це як розворот зовнішньої політики в напрямку Росії - так почався Євромайдан. Три місяці протестів закінчилися масовими розстрілами та втечею Віктора Януковича до РФ
Анексія Криму Копирайт изображения Getty Images
Image caption У лютому 2014 року Росія розпочала анексію Криму: на півострові почали з'являтися російські військові, які захоплювали урядові будівлі і блокували українські військові частини
"Референдум" у Криму Копирайт изображения Getty Images
Image caption У березні 2014 року РФ організовує в Криму так званий "референдум" про приєднання півострова до Російської Федерації
Донбас Копирайт изображения Getty Images
Image caption З початком військових дій на Сході України українська сторона звинувачує Росію як у підтримці так званих "ЛНР" і "ДНР", так і у прямій участі в боях з українськими військовими. Росія ж стверджує, що на Донбасі воюють тільки "добровольці" і заперечує збройну підтримку сепаратистів
Український моряк Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES
Image caption Останнє серйозне загострення конфлікту між РФ і Україною - захоплення російськими силовиками українських кораблів у Керченській протоці. 24 українських моряків затримали - Україна вважає їх військовополоненими

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