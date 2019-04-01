20 років "дружби" України і Росії - у 20 фотографіях

1 квітня припиняє дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, який у 1997 році підписали тодішні президенти Леонід Кучма і Борис Єльцин.
У документі закріплювалися визнання країнами кордонів одна одної, принципи стратегічного партнерства та поваги до територіальної цілісності.
Угода , як здавалося на той момент, ставила крапку в суперечках щодо належності Криму.
Наступного року парламенти країн ратифікували угоду, а 2008 року її автоматично продовжили ще на десять років.
Після анексії Криму Україна звинуватила Росію у порушенні Договору про дружбу, а у грудні 2018 року Верховна рада проголосувала за припинення його дії.
BBC News Україна згадує епізоди 20-річної "дружби" між обома країнам - у фотографіях.
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