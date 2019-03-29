Померла режисерка Аньєс Варда - "мама" французької нової хвилі у кіно

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У віці 89 років з життя пішла відома французька режисерка Аньеєс Варда.

Цю інформацію підтвердили її родичі. У розмові з журналістами агентства AFP вони повідомили, що причиною смерті стали ускладнення від раку.

Аньеєс Варда стала однією з ключових фігур французького кінематографу ще у 1960-х роках.

Кіноексперти часто її називають її фільми передвісниками французької нової хвилі, а саму режисерку - "мамою" цієї течії у кінематографі.

Варда найбільш відома як автор стрічок "Клео від 5 до 7", "Щастя" і "Створіння".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аньєс Варда у 1966 році

Її відзначали численними кінопреміями, серед яких "Срібний ведмідь" Берлінського кінофестивалю, почесна "Золота пальмова гілка" кінофестивалю в Каннах і "Оскар" за вклад у кіномистецтво.

У 2017 році вона стала першою жінкою, яка отримала цю нагороду.

Аньеєс Варда також є найстаршим номінантом на "Оскар" в історії премії: у 2018 році її документальна стрічка "Обличчя, села" претендувала на перемогу в категорії "Кращий документальний фільм".

Окрім режисури, Варда займалася фотографією, живописом і написанням сценаріїв. Вона, зокрема, є автором сценарію фільму Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі".

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