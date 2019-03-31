Вибори 2019: результати голосування. Інтерактивна мапа
- 31 березня 2019
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Стежте за результатами голосування на президентських виборах 31 березня в реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу та дивіться результати по регіонах і кандидатах.
Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.
Результати голосування
Вся УкраїнаЯвка: 63.48%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 26.99
Петро Порошенко: 17.57
Юлія Тимошенко: 16.4
Юрій Бойко: 9.39
Олег Ляшко: 8.89
Анатолій Гриценко: 6.36
Ігор Смешко: 4.44
Львівська областьЯвка: 68.37%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 29.66
Юлія Тимошенко: 21.69
Анатолій Гриценко: 16.67
Володимир Зеленський: 8.47
Олег Ляшко: 3.77
Ігор Смешко: 2.23
Юрій Бойко: 1.61
Закарпатська областьЯвка: 49.43%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 39.37
Юлія Тимошенко: 19.03
Петро Порошенко: 10.75
Юрій Бойко: 6.65
Олег Ляшко: 6.3
Анатолій Гриценко: 4.3
Ігор Смешко: 3.78
Миколаївська областьЯвка: 60.63%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 35.5
Юрій Бойко: 14.49
Юлія Тимошенко: 12.62
Олег Ляшко: 10.98
Петро Порошенко: 9.29
Анатолій Гриценко: 2.63
Ігор Смешко: 1.67
Івано-Франківська областьЯвка: 60.4%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 24.44
Юлія Тимошенко: 21.04
Володимир Зеленський: 16.87
Анатолій Гриценко: 14.57
Ігор Смешко: 4.21
Олег Ляшко: 3
Юрій Бойко: 1.45
Волинська областьЯвка: 68.19%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 24.56
Юлія Тимошенко: 17.55
Олег Ляшко: 11.11
Володимир Зеленський: 10.4
Анатолій Гриценко: 7.66
Юрій Бойко: 2.81
Ігор Смешко: 1.13
Рівненська областьЯвка: 66.84%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 23.14
Володимир Зеленський: 20.2
Юлія Тимошенко: 16.16
Олег Ляшко: 10.11
Анатолій Гриценко: 8.38
Юрій Бойко: 4.93
Ігор Смешко: 3.95
Тернопільська областьЯвка: 66.11%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 24.53
Юлія Тимошенко: 19.37
Володимир Зеленський: 13.71
Анатолій Гриценко: 12.45
Олег Ляшко: 10.63
Ігор Смешко: 5.25
Юрій Бойко: 2.13
Вінницька областьЯвка: 64.57%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 22.14
Юлія Тимошенко: 21.08
Володимир Зеленський: 17.54
Олег Ляшко: 13.55
Ігор Смешко: 5.15
Анатолій Гриценко: 4.87
Юрій Бойко: 4.6
Дніпропетровська областьЯвка: 66.43%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 35.49
Юрій Бойко: 11.93
Юлія Тимошенко: 8.23
Петро Порошенко: 7.14
Ігор Смешко: 4.68
Олег Ляшко: 4.48
Анатолій Гриценко: 2.86
Донецька областьЯвка: 59.34%
Результати голосування за кандидата, %:Юрій Бойко: 30.65
Володимир Зеленський: 27.86
Петро Порошенко: 17.93
Юлія Тимошенко: 3.57
Ігор Смешко: 3.02
Олег Ляшко: 2.53
Анатолій Гриценко: 1.63
Житомирська областьЯвка: 65.77%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 28.05
Юлія Тимошенко: 24.36
Петро Порошенко: 16.44
Олег Ляшко: 9.27
Юрій Бойко: 6.85
Ігор Смешко: 6.18
Анатолій Гриценко: 4.79
Запорізька областьЯвка: 63.35%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 31.37
Юрій Бойко: 25.11
Петро Порошенко: 7.86
Юлія Тимошенко: 7.7
Олег Ляшко: 4.52
Анатолій Гриценко: 2.37
Ігор Смешко: 1.17
Київська областьЯвка: 66.47%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 31.08
Юлія Тимошенко: 19.68
Петро Порошенко: 17.44
Олег Ляшко: 8.14
Анатолій Гриценко: 6.47
Ігор Смешко: 5.36
Юрій Бойко: 4.45
Кіровоградська областьЯвка: 62.78%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 31
Юлія Тимошенко: 22.8
Петро Порошенко: 10.63
Олег Ляшко: 9.55
Юрій Бойко: 8.93
Ігор Смешко: 4.62
Анатолій Гриценко: 3.57
Луганська областьЯвка: 57.87%
Результати голосування за кандидата, %:Юрій Бойко: 32.85
Володимир Зеленський: 28
Петро Порошенко: 7.54
Юлія Тимошенко: 5.9
Олег Ляшко: 3.04
Анатолій Гриценко: 2.07
Ігор Смешко: 2.03
Одеська областьЯвка: 59.01%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 43.44
Юрій Бойко: 17.64
Петро Порошенко: 12.67
Юлія Тимошенко: 8.83
Олег Ляшко: 6.96
Анатолій Гриценко: 2.75
Ігор Смешко: 0.88
Полтавська областьЯвка: 65.67%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 36.3
Юлія Тимошенко: 18
Юрій Бойко: 10.17
Олег Ляшко: 9.75
Петро Порошенко: 8.96
Ігор Смешко: 5.93
Анатолій Гриценко: 4.56
Сумська областьЯвка: 66.03%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 32.96
Юлія Тимошенко: 18.45
Петро Порошенко: 9.28
Юрій Бойко: 8.44
Олег Ляшко: 6.59
Анатолій Гриценко: 5.35
Ігор Смешко: 3.18
Харківська областьЯвка: 65.21%
Результати голосування за кандидата, %:Юрій Бойко: 26.03
Володимир Зеленський: 17.54
Юлія Тимошенко: 6.52
Петро Порошенко: 6.16
Олег Ляшко: 3.9
Ігор Смешко: 3.5
Анатолій Гриценко: 2.58
Херсонська областьЯвка: 56.88%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 33.06
Юрій Бойко: 14.38
Петро Порошенко: 11.97
Юлія Тимошенко: 10.9
Олег Ляшко: 10.81
Анатолій Гриценко: 2.98
Ігор Смешко: 2.28
Хмельницька областьЯвка: 64.78%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 21.39
Юлія Тимошенко: 20.09
Олег Ляшко: 17.59
Петро Порошенко: 15.24
Анатолій Гриценко: 6.75
Юрій Бойко: 4.3
Ігор Смешко: 3.28
Черкаська областьЯвка: 62.42%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 26.82
Юлія Тимошенко: 17.4
Петро Порошенко: 12.05
Олег Ляшко: 10.44
Ігор Смешко: 9.47
Анатолій Гриценко: 8.42
Юрій Бойко: 5.29
Чернівецька областьЯвка: 52.02%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 36.58
Юлія Тимошенко: 23.61
Юрій Бойко: 11.21
Олег Ляшко: 9.09
Петро Порошенко: 8.42
Анатолій Гриценко: 3.53
Ігор Смешко: 3.36
Чернігівська областьЯвка: 66.3%
Результати голосування за кандидата, %:Юлія Тимошенко: 22.77
Володимир Зеленський: 17.77
Олег Ляшко: 17.32
Петро Порошенко: 10.99
Анатолій Гриценко: 6.11
Юрій Бойко: 6.03
Ігор Смешко: 4.3
КиївЯвка: undefined%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 28.54
Петро Порошенко: 24.77
Юлія Тимошенко: 13.82
Анатолій Гриценко: 9.17
Ігор Смешко: 9.05
Юрій Бойко: 5.87
Олег Ляшко: 1.68
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