Вибори 2019: результати голосування. Інтерактивна мапа

Стежте за результатами голосування на президентських виборах 31 березня в реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу та дивіться результати по регіонах і кандидатах.

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Результати голосування Попередні дані станом на 0:50:00 за київським часом 1.04.2019

Вся Україна Явка: 63.48%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 26.99

Петро Порошенко: 17.57

Юлія Тимошенко: 16.4

Юрій Бойко: 9.39

Олег Ляшко: 8.89

Анатолій Гриценко: 6.36

Ігор Смешко: 4.44

Володимир Зеленський:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Львівська область Явка: 68.37%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 29.66

Юлія Тимошенко: 21.69

Анатолій Гриценко: 16.67

Володимир Зеленський: 8.47

Олег Ляшко: 3.77

Ігор Смешко: 2.23

Юрій Бойко: 1.61

Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Анатолій Гриценко:Володимир Зеленський:Олег Ляшко:Ігор Смешко:Юрій Бойко: Закарпатська область Явка: 49.43%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 39.37

Юлія Тимошенко: 19.03

Петро Порошенко: 10.75

Юрій Бойко: 6.65

Олег Ляшко: 6.3

Анатолій Гриценко: 4.3

Ігор Смешко: 3.78

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Миколаївська область Явка: 60.63%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 35.5

Юрій Бойко: 14.49

Юлія Тимошенко: 12.62

Олег Ляшко: 10.98

Петро Порошенко: 9.29

Анатолій Гриценко: 2.63

Ігор Смешко: 1.67

Володимир Зеленський:Юрій Бойко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Петро Порошенко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Івано-Франківська область Явка: 60.4%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 24.44

Юлія Тимошенко: 21.04

Володимир Зеленський: 16.87

Анатолій Гриценко: 14.57

Ігор Смешко: 4.21

Олег Ляшко: 3

Юрій Бойко: 1.45

Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Володимир Зеленський:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко:Олег Ляшко:Юрій Бойко: Волинська область Явка: 68.19%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 24.56

Юлія Тимошенко: 17.55

Олег Ляшко: 11.11

Володимир Зеленський: 10.4

Анатолій Гриценко: 7.66

Юрій Бойко: 2.81

Ігор Смешко: 1.13

Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Володимир Зеленський:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко:Ігор Смешко: Рівненська область Явка: 66.84%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 23.14

Володимир Зеленський: 20.2

Юлія Тимошенко: 16.16

Олег Ляшко: 10.11

Анатолій Гриценко: 8.38

Юрій Бойко: 4.93

Ігор Смешко: 3.95

Петро Порошенко:Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко:Ігор Смешко: Тернопільська область Явка: 66.11%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 24.53

Юлія Тимошенко: 19.37

Володимир Зеленський: 13.71

Анатолій Гриценко: 12.45

Олег Ляшко: 10.63

Ігор Смешко: 5.25

Юрій Бойко: 2.13

Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Володимир Зеленський:Анатолій Гриценко:Олег Ляшко:Ігор Смешко:Юрій Бойко: Вінницька область Явка: 64.57%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 22.14

Юлія Тимошенко: 21.08

Володимир Зеленський: 17.54

Олег Ляшко: 13.55

Ігор Смешко: 5.15

Анатолій Гриценко: 4.87

Юрій Бойко: 4.6

Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Володимир Зеленський:Олег Ляшко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко: Дніпропетровська область Явка: 66.43%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 35.49

Юрій Бойко: 11.93

Юлія Тимошенко: 8.23

Петро Порошенко: 7.14

Ігор Смешко: 4.68

Олег Ляшко: 4.48

Анатолій Гриценко: 2.86

Володимир Зеленський:Юрій Бойко:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Ігор Смешко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко: Донецька область Явка: 59.34%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Юрій Бойко: 30.65

Володимир Зеленський: 27.86

Петро Порошенко: 17.93

Юлія Тимошенко: 3.57

Ігор Смешко: 3.02

Олег Ляшко: 2.53

Анатолій Гриценко: 1.63

Юрій Бойко:Володимир Зеленський:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Ігор Смешко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко: Житомирська область Явка: 65.77%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 28.05

Юлія Тимошенко: 24.36

Петро Порошенко: 16.44

Олег Ляшко: 9.27

Юрій Бойко: 6.85

Ігор Смешко: 6.18

Анатолій Гриценко: 4.79

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Олег Ляшко:Юрій Бойко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко: Запорізька область Явка: 63.35%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 31.37

Юрій Бойко: 25.11

Петро Порошенко: 7.86

Юлія Тимошенко: 7.7

Олег Ляшко: 4.52

Анатолій Гриценко: 2.37

Ігор Смешко: 1.17

Володимир Зеленський:Юрій Бойко:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Київська область Явка: 66.47%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 31.08

Юлія Тимошенко: 19.68

Петро Порошенко: 17.44

Олег Ляшко: 8.14

Анатолій Гриценко: 6.47

Ігор Смешко: 5.36

Юрій Бойко: 4.45

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко:Юрій Бойко: Кіровоградська область Явка: 62.78%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 31

Юлія Тимошенко: 22.8

Петро Порошенко: 10.63

Олег Ляшко: 9.55

Юрій Бойко: 8.93

Ігор Смешко: 4.62

Анатолій Гриценко: 3.57

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Олег Ляшко:Юрій Бойко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко: Луганська область Явка: 57.87%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Юрій Бойко: 32.85

Володимир Зеленський: 28

Петро Порошенко: 7.54

Юлія Тимошенко: 5.9

Олег Ляшко: 3.04

Анатолій Гриценко: 2.07

Ігор Смешко: 2.03

Юрій Бойко:Володимир Зеленський:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Одеська область Явка: 59.01%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 43.44

Юрій Бойко: 17.64

Петро Порошенко: 12.67

Юлія Тимошенко: 8.83

Олег Ляшко: 6.96

Анатолій Гриценко: 2.75

Ігор Смешко: 0.88

Володимир Зеленський:Юрій Бойко:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Полтавська область Явка: 65.67%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 36.3

Юлія Тимошенко: 18

Юрій Бойко: 10.17

Олег Ляшко: 9.75

Петро Порошенко: 8.96

Ігор Смешко: 5.93

Анатолій Гриценко: 4.56

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:Петро Порошенко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко: Сумська область Явка: 66.03%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 32.96

Юлія Тимошенко: 18.45

Петро Порошенко: 9.28

Юрій Бойко: 8.44

Олег Ляшко: 6.59

Анатолій Гриценко: 5.35

Ігор Смешко: 3.18

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Харківська область Явка: 65.21%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Юрій Бойко: 26.03

Володимир Зеленський: 17.54

Юлія Тимошенко: 6.52

Петро Порошенко: 6.16

Олег Ляшко: 3.9

Ігор Смешко: 3.5

Анатолій Гриценко: 2.58

Юрій Бойко:Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Олег Ляшко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко: Херсонська область Явка: 56.88%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 33.06

Юрій Бойко: 14.38

Петро Порошенко: 11.97

Юлія Тимошенко: 10.9

Олег Ляшко: 10.81

Анатолій Гриценко: 2.98

Ігор Смешко: 2.28

Володимир Зеленський:Юрій Бойко:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Хмельницька область Явка: 64.78%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 21.39

Юлія Тимошенко: 20.09

Олег Ляшко: 17.59

Петро Порошенко: 15.24

Анатолій Гриценко: 6.75

Юрій Бойко: 4.3

Ігор Смешко: 3.28

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Олег Ляшко:Петро Порошенко:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко:Ігор Смешко: Черкаська область Явка: 62.42%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 26.82

Юлія Тимошенко: 17.4

Петро Порошенко: 12.05

Олег Ляшко: 10.44

Ігор Смешко: 9.47

Анатолій Гриценко: 8.42

Юрій Бойко: 5.29

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Петро Порошенко:Олег Ляшко:Ігор Смешко:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко: Чернівецька область Явка: 52.02%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 36.58

Юлія Тимошенко: 23.61

Юрій Бойко: 11.21

Олег Ляшко: 9.09

Петро Порошенко: 8.42

Анатолій Гриценко: 3.53

Ігор Смешко: 3.36

Володимир Зеленський:Юлія Тимошенко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:Петро Порошенко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко: Чернігівська область Явка: 66.3%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Юлія Тимошенко: 22.77

Володимир Зеленський: 17.77

Олег Ляшко: 17.32

Петро Порошенко: 10.99

Анатолій Гриценко: 6.11

Юрій Бойко: 6.03

Ігор Смешко: 4.3

Юлія Тимошенко:Володимир Зеленський:Олег Ляшко:Петро Порошенко:Анатолій Гриценко:Юрій Бойко:Ігор Смешко: Київ Явка: undefined%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 28.54

Петро Порошенко: 24.77

Юлія Тимошенко: 13.82

Анатолій Гриценко: 9.17

Ігор Смешко: 9.05

Юрій Бойко: 5.87

Олег Ляшко: 1.68

Володимир Зеленський:Петро Порошенко:Юлія Тимошенко:Анатолій Гриценко:Ігор Смешко:Юрій Бойко:Олег Ляшко:

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