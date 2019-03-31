Вибори 2019: результати голосування. Інтерактивна мапа

  • 31 березня 2019

Стежте за результатами голосування на президентських виборах 31 березня в реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу та дивіться результати по регіонах і кандидатах.

Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.

Результати голосування

Попередні дані станом на 0:50:00 за київським часом 1.04.2019

Вся Україна

Явка: 63.48%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 26.99
Петро Порошенко: 17.57
Юлія Тимошенко: 16.4
Юрій Бойко: 9.39
Олег Ляшко: 8.89
Анатолій Гриценко: 6.36
Ігор Смешко: 4.44

Львівська область

Явка: 68.37%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 29.66
Юлія Тимошенко: 21.69
Анатолій Гриценко: 16.67
Володимир Зеленський: 8.47
Олег Ляшко: 3.77
Ігор Смешко: 2.23
Юрій Бойко: 1.61

Закарпатська область

Явка: 49.43%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 39.37
Юлія Тимошенко: 19.03
Петро Порошенко: 10.75
Юрій Бойко: 6.65
Олег Ляшко: 6.3
Анатолій Гриценко: 4.3
Ігор Смешко: 3.78

Миколаївська область

Явка: 60.63%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 35.5
Юрій Бойко: 14.49
Юлія Тимошенко: 12.62
Олег Ляшко: 10.98
Петро Порошенко: 9.29
Анатолій Гриценко: 2.63
Ігор Смешко: 1.67

Івано-Франківська область

Явка: 60.4%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 24.44
Юлія Тимошенко: 21.04
Володимир Зеленський: 16.87
Анатолій Гриценко: 14.57
Ігор Смешко: 4.21
Олег Ляшко: 3
Юрій Бойко: 1.45

Волинська область

Явка: 68.19%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 24.56
Юлія Тимошенко: 17.55
Олег Ляшко: 11.11
Володимир Зеленський: 10.4
Анатолій Гриценко: 7.66
Юрій Бойко: 2.81
Ігор Смешко: 1.13

Рівненська область

Явка: 66.84%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 23.14
Володимир Зеленський: 20.2
Юлія Тимошенко: 16.16
Олег Ляшко: 10.11
Анатолій Гриценко: 8.38
Юрій Бойко: 4.93
Ігор Смешко: 3.95

Тернопільська область

Явка: 66.11%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 24.53
Юлія Тимошенко: 19.37
Володимир Зеленський: 13.71
Анатолій Гриценко: 12.45
Олег Ляшко: 10.63
Ігор Смешко: 5.25
Юрій Бойко: 2.13

Вінницька область

Явка: 64.57%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 22.14
Юлія Тимошенко: 21.08
Володимир Зеленський: 17.54
Олег Ляшко: 13.55
Ігор Смешко: 5.15
Анатолій Гриценко: 4.87
Юрій Бойко: 4.6

Дніпропетровська область

Явка: 66.43%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 35.49
Юрій Бойко: 11.93
Юлія Тимошенко: 8.23
Петро Порошенко: 7.14
Ігор Смешко: 4.68
Олег Ляшко: 4.48
Анатолій Гриценко: 2.86

Донецька область

Явка: 59.34%

Результати голосування за кандидата, %:

Юрій Бойко: 30.65
Володимир Зеленський: 27.86
Петро Порошенко: 17.93
Юлія Тимошенко: 3.57
Ігор Смешко: 3.02
Олег Ляшко: 2.53
Анатолій Гриценко: 1.63

Житомирська область

Явка: 65.77%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 28.05
Юлія Тимошенко: 24.36
Петро Порошенко: 16.44
Олег Ляшко: 9.27
Юрій Бойко: 6.85
Ігор Смешко: 6.18
Анатолій Гриценко: 4.79

Запорізька область

Явка: 63.35%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 31.37
Юрій Бойко: 25.11
Петро Порошенко: 7.86
Юлія Тимошенко: 7.7
Олег Ляшко: 4.52
Анатолій Гриценко: 2.37
Ігор Смешко: 1.17

Київська область

Явка: 66.47%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 31.08
Юлія Тимошенко: 19.68
Петро Порошенко: 17.44
Олег Ляшко: 8.14
Анатолій Гриценко: 6.47
Ігор Смешко: 5.36
Юрій Бойко: 4.45

Кіровоградська область

Явка: 62.78%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 31
Юлія Тимошенко: 22.8
Петро Порошенко: 10.63
Олег Ляшко: 9.55
Юрій Бойко: 8.93
Ігор Смешко: 4.62
Анатолій Гриценко: 3.57

Луганська область

Явка: 57.87%

Результати голосування за кандидата, %:

Юрій Бойко: 32.85
Володимир Зеленський: 28
Петро Порошенко: 7.54
Юлія Тимошенко: 5.9
Олег Ляшко: 3.04
Анатолій Гриценко: 2.07
Ігор Смешко: 2.03

Одеська область

Явка: 59.01%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 43.44
Юрій Бойко: 17.64
Петро Порошенко: 12.67
Юлія Тимошенко: 8.83
Олег Ляшко: 6.96
Анатолій Гриценко: 2.75
Ігор Смешко: 0.88

Полтавська область

Явка: 65.67%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 36.3
Юлія Тимошенко: 18
Юрій Бойко: 10.17
Олег Ляшко: 9.75
Петро Порошенко: 8.96
Ігор Смешко: 5.93
Анатолій Гриценко: 4.56

Сумська область

Явка: 66.03%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 32.96
Юлія Тимошенко: 18.45
Петро Порошенко: 9.28
Юрій Бойко: 8.44
Олег Ляшко: 6.59
Анатолій Гриценко: 5.35
Ігор Смешко: 3.18

Харківська область

Явка: 65.21%

Результати голосування за кандидата, %:

Юрій Бойко: 26.03
Володимир Зеленський: 17.54
Юлія Тимошенко: 6.52
Петро Порошенко: 6.16
Олег Ляшко: 3.9
Ігор Смешко: 3.5
Анатолій Гриценко: 2.58

Херсонська область

Явка: 56.88%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 33.06
Юрій Бойко: 14.38
Петро Порошенко: 11.97
Юлія Тимошенко: 10.9
Олег Ляшко: 10.81
Анатолій Гриценко: 2.98
Ігор Смешко: 2.28

Хмельницька область

Явка: 64.78%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 21.39
Юлія Тимошенко: 20.09
Олег Ляшко: 17.59
Петро Порошенко: 15.24
Анатолій Гриценко: 6.75
Юрій Бойко: 4.3
Ігор Смешко: 3.28

Черкаська область

Явка: 62.42%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 26.82
Юлія Тимошенко: 17.4
Петро Порошенко: 12.05
Олег Ляшко: 10.44
Ігор Смешко: 9.47
Анатолій Гриценко: 8.42
Юрій Бойко: 5.29

Чернівецька область

Явка: 52.02%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 36.58
Юлія Тимошенко: 23.61
Юрій Бойко: 11.21
Олег Ляшко: 9.09
Петро Порошенко: 8.42
Анатолій Гриценко: 3.53
Ігор Смешко: 3.36

Чернігівська область

Явка: 66.3%

Результати голосування за кандидата, %:

Юлія Тимошенко: 22.77
Володимир Зеленський: 17.77
Олег Ляшко: 17.32
Петро Порошенко: 10.99
Анатолій Гриценко: 6.11
Юрій Бойко: 6.03
Ігор Смешко: 4.3

Київ

Явка: undefined%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 28.54
Петро Порошенко: 24.77
Юлія Тимошенко: 13.82
Анатолій Гриценко: 9.17
Ігор Смешко: 9.05
Юрій Бойко: 5.87
Олег Ляшко: 1.68

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