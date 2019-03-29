Рожеве озеро в Австралії, яке прославилося в Instagram

  • 29 березня 2019

Озеро в одному з парків Мельбурна стало рожевим через природні фактори. Натовпи туристів приходять сюди, аби зробити селфі.

General view of the pink lake at Westgate Park, Melbourne, Australia, 26 March 2019. Копирайт изображения Getty Images
Image caption Рукотворне озеро у Вест-Гейт парку набуло рожевого кольору в останні дні
General view of the pink lake at Westgate Park, Melbourne, Australia, 26 March 2019. Water in the lake at Westgate park has turned pink due to high salt levels and has become a popular tourist destination Копирайт изображения EPA
Image caption Яскравий відтінок викликаний великою кількістю сонячного світла, низькою кількістю опадів та теплими температурами, що впливає на рівень солі у воді та водорості
A wide landscape picture of the pink lake in Westgate Park in March 2019 Копирайт изображения EPA
Image caption У цих умовах водорості озера виробляють червоний пігмент, який називається бета-каротин
A group of tourists take a selfie in front of the pink lake at Westgate Park Копирайт изображения Getty Images
Image caption З 2013 року озеро стало місцем паломництва натовпів туристів
Four women dressed in white take pictures of the pink lake Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Дехто з відвідувачів одягається таким чином, аби гармонійно виглядати на рожевому фоні
A woman crouches down near the edge of the pink lake to take a photo Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Тим не менш, чиновники просять людей не торкатися води, тому що високий рівень солі у воді може викликати подразнення чутливої шкіри
A woman uses her phone while framed against the background of the pink waters Копирайт изображения EPA
Image caption Також в соцмережах користувачі попереджають відвідувачів про гострий запах "гниючих яєць"
A duck in a pink lake in Melbourne Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Рожеве забарвлення озера зазвичай триває до кінця осені, поки більш холодна температура не поверне воді звичайний синій колір
People take photographs of the pink lake at Westgate Park on March 27, 2019 in Melbourne, Australia. Копирайт изображения Getty Images
Image caption Подібний феномен можна також побачити на озерах в Австралії, Іспанії, Канаді та Сенегалі

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