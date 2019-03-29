Брекзит 29 березня зірвався. А коли буде?

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У п'ятницю, 29 березня, Британія мала вийти з Євросоюзу. Але цього не сталося. Замість цього політики гарячково намагаються вирішити, коли Британія таки залише ЄС, як вона вийде, й чи вийде взагалі.

У Палаті громад парламенту відбулося чергове, третє, голосування щодо проекту угоди з ЄС про вихід, яку досягли британський уряд Терези Мей та Брюссель. Депутати знову відхилили документ - 344 голосами проти 286.

Пані Мей повідомила, що таке рішення матиме "тяжкі наслідки".

Вона наголосила, що це означає, що в парламенту буде недостатньо часу, аби ухвалити всі необхідні закони, аби уникнути виходу з ЄС без угоди, що може статися вже 12 квітня.

Лідер опозиції Джеремі Корбін натомість закликав її піти у відставку та оголосити дострокові вибори.

Кореспондент ВВС Юрі Вендік розповідає коротко про те, що відбувається.

То Британія сьогодні не виходить?

Ні, сьогодні не виходить, хоча за"конституцією" Євросоюзу (так називають Лісабонський договір) мала вийти рівно через два роки після подачі заяви про вихід.

Цю заяву прем'єр-міністр Тереза Мей відправила до Брюсселя 29 березня 2017 року, через дев'ять місяців після референдуму, на якому більшість британців проголосували за вихід з ЄС.

А чому не виходить?

Тому що британські політики не зуміли домовитися між собою, на яких умовах це відбудеться.

Обидві провідні партії - правляча Консервативна та опозиційна Лейбористська - розкололися щодо питання про брекзит щонайменше на три фракції кожна, і жоден з варіантів дій щодо ЄС не набирає більшості в парламенті.

А коли ж Британія вийде?

Якщо чесно, цього ніхто не знає.

Раніше ЄС дав Британії відстрочку до 12 квітня.

Якби третє голосування в парламенті за угоду було вдалим, Британія могла вийти 22 травня і розпочався би довгий перехідний період.

Але оскільки угода була відхилена втретє, всі варіанти можливі.

Проте, якщо не буде ухвалено рішення, що влаштує і ЄС, і Британію, брекзит відбудеться 12 квітня без будь-якої угоди між сторонами.

Пані Мей ще може до 12 квітня досягти продовження переговорного процесу, аби уникнути виходу Британії з ЄС без угоди.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тереза Мей обіцяла піти у відставку, якщо депутати ухвалять угоду з ЄС. Але депутати знову проголосували проти неї

А що буде з Терезою Мей?

Тереза Мей в середу, 27 березня, пообіцяла однопартійцям піти у відставку після 22 травня, але тільки якщо вони ухвалять угоду з ЄС.

Британські аналітики вже практично одностайні в думці, що пані Мей у будь-якому випадку муситиме піти з посад лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра найближчим часом.

Букмекери вважають, що головними претендентами на посаду прем'єра є колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув або міністр закордонних справ Джеремі Хант. Але вибирати лідера будуть члени Консервативної партії, а не букмекери.

Що говорить Євросоюз?

Після третього провального голосування щодо угоди президент Європейської Ради Дональд Туск написав у Twitter: "У зв'язку з відмовою Палати громад від угоди про вихід, я вирішив скликати Європейську раду 10 квітня".

Попередньо Євросоюз готовий був зібрати екстрений саміт 10 квітня та дати Британії ще одну відстрочку, але тільки якщо Британія визначиться, що вона буде робити далі.

Але Євросоюз готовий і до різкого розриву 12 квітня. І чим далі, тим більше стає помітним роздратування і рішучість в промовах європейських лідерів.

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