Похорон соліста Prodigy: майже як на концерті
Фанати групи Prodigy з Британії та багатьох країн світу прибули до містечка Брейнтрі в графстві Ессекс, аби попрощатися зі своїм кумиром Кітом Флинтом.
Флінта виявили мертвим у себе вдома 4 березня. Йому було 49 років.
Місцевій поліції довелося встановити бар'єри, щоб стримати всіх бажаючих попрощатися з музикантом.
Пристрасна прихильниця Prodigy Аракс Азарян спеціально прилетіла з Австралії, аби попрощатися з Флинтом. За її словами, вона з року в рік їздила по всьому світу за групою, "тільки аби послухати хлопчиків".
"Сьогодні у мене останній шанс", - сумно зізнається вона.
А Марія Лелікова приїхала з Праги, тому що "з самого дитинства любила його".
"Він - невід'ємна частина мого життя, - зізнається Марія. - Він показав мені, як треба жити, і я хочу сказати йому - дякую і прощавай!"
Смерть шоумена нікого не залишила байдужим: навіть в дитячому саду Брейнтрі у вікні вивісили зворушливу аплікацію, створену малюками і присвячену Флінту.
Роб Райлі, менеджер бару "Шкіряна фляжка", в знак пам'яті про музиканта знову наливає відвідувачам ель "Палій", названий так на честь знаменитого хіта групи.
Мешканець Брейнтрі 35-річний Гарі Дрінг прийшов на похорон Флінта в костюмі, в якому музикант знявся у відео 1992 року "Відкритий космос".
"Він був моїм героєм", - зізнався Дрінг, якого, за його словами, дуже засмутила смерть музиканта.
Судячи з усього, відео 1992 року запам'яталося не тільки Дрінгу.
Флінта поховали на місцевому кладовищі після служби в церкві Святої Марії, на якій були присутні тільки члени родини і найближчі друзі Флінта.
Фанатів музиканта попросили не турбувати близьких Флінта в цей важкий для них час.
Флінт народився в Редбрідж на північному сході Лондона, проте потім родина переїхала в Брейнтрі. В цьому містечку в 1990 році Кіт Флінт разом з Ліемом Гаулеттом та Ліроєм Торнгіллом заснував групу Prodigy.
У листопаді минулого року вийшов останній альбом гурту No Tourists, а в травні мали відбутися їхні гастролі в США.
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