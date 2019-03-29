Похорон соліста Prodigy: майже як на концерті

Копирайт изображения PA Image caption Кіта Флінта виявили мертвим в його будинку в Ессексі 4 березня

Фанати групи Prodigy з Британії та багатьох країн світу прибули до містечка Брейнтрі в графстві Ессекс, аби попрощатися зі своїм кумиром Кітом Флинтом.

Флінта виявили мертвим у себе вдома 4 березня. Йому було 49 років.

Image caption Сотні людей зібралися на шляху похоронного кортежу Флінта

Місцевій поліції довелося встановити бар'єри, щоб стримати всіх бажаючих попрощатися з музикантом.

Image caption На згадку про Флінта все містечко Брейнтрі прикрашено його фотографіями

Пристрасна прихильниця Prodigy Аракс Азарян спеціально прилетіла з Австралії, аби попрощатися з Флинтом. За її словами, вона з року в рік їздила по всьому світу за групою, "тільки аби послухати хлопчиків".

"Сьогодні у мене останній шанс", - сумно зізнається вона.

Копирайт изображения PA Image caption Навіть стіни нагадують про нього

А Марія Лелікова приїхала з Праги, тому що "з самого дитинства любила його".

"Він - невід'ємна частина мого життя, - зізнається Марія. - Він показав мені, як треба жити, і я хочу сказати йому - дякую і прощавай!"

Image caption Марія Лелікова говорить, що з дитинства обожнювала Флінта

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Смерть шоумена нікого не залишила байдужим: навіть в дитячому саду Брейнтрі у вікні вивісили зворушливу аплікацію, створену малюками і присвячену Флінту.

Роб Райлі, менеджер бару "Шкіряна фляжка", в знак пам'яті про музиканта знову наливає відвідувачам ель "Палій", названий так на честь знаменитого хіта групи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіт Флінт до 2017 року володів баром "Шкіряна фляжка", де при ньому продавали пиво "Палій"

Мешканець Брейнтрі 35-річний Гарі Дрінг прийшов на похорон Флінта в костюмі, в якому музикант знявся у відео 1992 року "Відкритий космос".

"Він був моїм героєм", - зізнався Дрінг, якого, за його словами, дуже засмутила смерть музиканта.

Image caption Гарі Дрінг називає Кіта Флінта легендою

Судячи з усього, відео 1992 року запам'яталося не тільки Дрінгу.

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Флінта поховали на місцевому кладовищі після служби в церкві Святої Марії, на якій були присутні тільки члени родини і найближчі друзі Флінта.

Фанатів музиканта попросили не турбувати близьких Флінта в цей важкий для них час.

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Флінт народився в Редбрідж на північному сході Лондона, проте потім родина переїхала в Брейнтрі. В цьому містечку в 1990 році Кіт Флінт разом з Ліемом Гаулеттом та Ліроєм Торнгіллом заснував групу Prodigy.

У листопаді минулого року вийшов останній альбом гурту No Tourists, а в травні мали відбутися їхні гастролі в США.

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