"Українська приватна військова компанія Вега" у Сирії: що про це відомо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська Conflict Intelligence Team опублікувала розслідування про "приватну військову компанію, родом з України". У СБУ в цьому вбачають інформаційну операцію проти України.

BBC News Україна поспілкувалася з Анатолієм Смоліним, якого російські журналісти назвали одним із засновників "українсько-російської приватної компанії "Вега", яка начебто тренує проасадівські сили у Сирії.

Що це за організація та хто може стояти за її появою в інформаційному полі?

"Родом з України"

У четвер російська група Conflict Intelligence Team опублікувала розслідування під заголовком "У Сирії з'явилася нова приватна військова компанія родом з України".

У ньому йшлося про засновану українцями приватну військову компанію (ПВК) "Вега", яка зараз тренує проасадівські сили в Сирії - нібито бійців угруповання "Ліва аль-Кудс".

Копирайт изображения citeam.org Image caption Скріншот з сайту Conflict Intelligence Team

"Нашивки на формі інструкторів говорять про їхню належність до компанії Vega Strategic Services (саме так, а не Vegacy). Компанія з такою ж назвою була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми членами міжнародних елітних і спеціальних підрозділів Росії та України, йдеться в описі, який докладено до переліку компаній, що підписали Міжнародний кодекс поведінки приватних агентств безпеки", - твердиться у статті.

Автори вказують, що співзасновниками "Веги" (її юридична назва - Vegacy Strategic Services Ltd) начебто були двоє громадян України, що й дає підстави говорити про її українське походження.

Згодом один зі співзасновників відійшов від справ, а керувати "Вегою" залишився другий - Анатолій Смолін, який згодом переїхав з України на Кіпр та розвивав компанію вже звідти.

Копирайт изображения YouTube Image caption Анатолій Смолін. Відео з YouTube Anatolii Smolin

"Ми вважаємо, що сам Анатолій Смолін був у складі групи, яка займалася тренуваннями "Ліва аль-Кудс" у Сирії. Схожу на нього людину можна бачити на фотографіях, які були опубліковані в групі "Військовий інформатор" Вконтакте", - додають автори розслідування.

Частина російських ЗМІ цю статтю розцінила як свідчення "української військової присутності" в Сирії.

Кілька заголовків російських медіа: "ПВК з України знайшли у Сирії" (Лента.ру), "У Сирії з'явилася нова українська ПВК "Вега". У Росії вона займається охороною аптек" ("Медуза").

"Фейк на замовлення"

У відповідь в СБУ назвали розслідування фейком, створеним на замовлення російських спецслужб.

Копирайт изображения СБУ Image caption У СБУ кажуть, що колишні вихованці Смоліна ще з тих часів, коли він працював в Україні, згодом воювали на боці сепаратистів на Донбасі, а також у складі проурядових сил у Сирії

Там наполягають, що російське "Федеральне агентство новин" начебто передало "кільком інформаційним ресурсам" матеріали для підготовки статей "щодо діяльності в Сирії міфічної української ПВК "Вега".

Анатолія Смоліна українська спецслужба підозрює у вербуванні найманців для російської ПВК "Вагнера" - структури, яку українська влада вважає неформальним підрозділом російської армії, що воював на Донбасі та у Сирії.

"Протягом 2014 року [Смолін] намагався дистанційно через електронне листування поновити контакти у Миколаєві, пропонуючи знайомим "працевлаштування у російській приватній військовій компанії". З цією метою надсилав анкети, в яких значна кількість питань була пов'язана із ставленням опитуваних до анексії АР Крим та готовності до участі у бойових діях на Донбасі у складі російських незаконних збройних формувань", - наголосили у СБУ.

Що каже Смолін

Копирайт изображения Facebook Image caption Анатолій Смолін записав через Facebook відео-відповідь, у якій запевнив, що він зараз перебуває на Кіпрі, а не воює у Сирії

BBC News Україна звязалися з Анатолієм Смоліним.

Він розповів, що у 2011 році у Миколаєві з товаришем справді створив Vega Strategic Services - приватну охоронну фірму, яка за ліцензією займалася охороною банків, а також проводила курси зі стрільби.

У 2012 році він з дружиною переїхав на Кіпр: "Обрали цю країну, тому що там багато російськомовних і є закон про роботу ПВК (В Україні діяльність саме у форматі приватних військових, а не охоронних, компаній заборонена. - Ред.).

Там Смолін, за його словами, продовжував розвивати бренд "Веги" саме як ПВК. Зокрема, одна з його компаній надавала послуги зі збройної охорони суден.

У "Веги" відкрилися кілька офіційних закордонних представництв: на Шрі-Ланці, у Єгипті, готується до відкриття представництво у Франції. Все - відповідно до законів цих країн, наголошує Смолін.

Копирайт изображения YouTube Image caption Промо-ролик "Веги" з YouTube-каналу Manager VEGA LLC

"Є представництво і у Москві, але там це приватна охоронна фірма - відповідно до законодавства", - каже Анатолій Смолін. За даними російських ЗМІ, там представництво займається охороною аптек та складів.

Одне з таких представництв, за його словами, є і у сирійському Дамаску: "У Сирії, за законом, людина, щоб стати охоронцем чи працювати у цій сфері, має пройти підготовчі курси. Тож ми займаємося такими курсами: тренування з охорони об'єктів, участь у конвоях, перевезення ліків, контроль інженерних об'єктів, медицина".

"Вега" також консультувала організаторів виставки зброї у Дамаску - давала консультації з охорони, а не охороняла її, акцентує Смолін.

"Ми не ходимо в атаку і не їздимо на танках... Для роботи у Сирії компанія пройшла перевірку Інтерполу - без цього ми не могли б і зброю закупати", - додає він.

Контакти з ПВК "Вагнера" він заперечує: "З "Вагнером" ми справ не мали. Знаю таке прізвище Уткін (Колишній російський військовий, якого вважають засновником ПВК "Вагнер" і проти якого США ввели санкції. - Ред.), але ніколи з ними не пересікався. Кілька людей, які працювали у "Вагнера" і їм там щось не сподобалося, хотіли влаштуватися у "Вегу", але я їх не взяв".

Анатолій Смолін наполягає, що намагається уникати будь-якої політики: "Ніяких найманців у мене немає, я не лізу у політику. Саме тому і не ліз у ситуацію на південному сході України. Знаю, що там з різних боків можуть опинитися мої колишні курсанти... В Україні ми проводили курси, наприклад, зі стрільби. Те, що потім хтось опинився по різні сторони барикад, - не моя вина".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анатолій Смолін каже, що "Вега" готує людей для конвоїв різних вантажів у Сирії

Розсилання анкет у 2014 році з питаннями про Крим і Донбас він визнає.

Але запевняє, що робив це не для вербування когось для проросійських сил на Донбасі, а для роботи у сфері морської безпеки на Кіпрі, де закон дозволяє набирати громадян інших держав, якщо вони мають відповідні документи.

Політичні питання, за його словами, мали б відсіяти проблемних кандидатів: "Спеціально не брав заполітизованих людей чи тих, хто брав участь у подіях на південному сході України. Адже на суднах різнорідні команди, а це може призвести до порушення дисципліни".

На питання BBC News Україна про те, чи працюють українці у нього зараз, відповідає: "Є вихідці з України, але так само є і, наприклад, люди з Франції".

Інформаційна спецоперація?

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, який свого часу був особисто знайомий з Анатолієм Смоліним (проходив у нього курси зі стрільби у 2012 році), у розмові з BBC News Україна припускає - "Вегу" могли просто використати для "інформаційної спецоперації" проти України.

За його словами, моніторинг інформполя показує, що з січня цього року на різних ресурсах були одразу кілька спроб запустити конкретний меседж про роботу "української приватної компанії в Сирії", щоб так вплинути на імідж України.

Пан Золотухін відзначає, що спочатку теза про "українську ПВК у Сирії" з'явилася на кількох "маргінальних Telegram-каналах", потім, на початку лютого, у відомого російського військового блогера Colonel Cassad, а пізніше ширилася у Facebook.

"Моя тривога у тому, що це не одна публікація, а все має ознаки професійної інформаційної спецоперації проти України", - вважає Дмитро Золотухін.

"Вегу" та Анатолія Смоліна, на його думку, могли використати або випадково, тому що про цю організацію та її засновника відносно багато відкритої інформації, або ж у боротьбі за вихід на ринок ПВК у Сирії: "Могли поєднати корисне з приємним - конкуренцію з операцією проти України.... Хоча, достеменно невідомо, чим "Вега" займається у Сирії насправді".

"Факти можна подавати по-різному. Але особисто для мене показником є меседж у заголовку про військову компанію "родом з України", - каже заступник міністра стосовно статті Conflict Intelligence Team.

К онтексті "українського походження" Анатолій Смолін у розмові з BBC News Україна пояснив, що заснував "Вегу" саме у Миколаєві через те, що закінчив там службу. А сам він родом з Росії й ідентифікує себе, скоріше, як людину із СРСР: "Я радянський офіцер, але не "ватник".

Група Conflict Intelligence Team, яка раніше робила розслідування про російський спецназ ГРУ на Донбасі та загибель росіян з ПВК "Вагнера" у Сирії, у відповідь на закиди СБУ запевняє - ніякої співпраці з російською владою вона не веде і проти України не працює.

"Коли ми говоримо, що ПВК "Вега" - це російсько-українська ПВК, то ми в жодному разі не маємо на увазі, що ця організація була сформована під керівництвом державних установ України, чи що вона зараз ними курується, чи що вона представляє країну. Ні, ми мали на увазі лише походження цієї організації", - говориться у відеозверненні засновника групи Руслана Левієва.

"Ніякого підтексту у своєму матеріалі не мали і не звинувачували цілу країну в тому, шо вона начебто воює у Сирії", - додає він.

"Ми писали про "першу нормальну ПВК у Сирії", яка діє легально і займається тренуваннями та безпековими питаннями, а не бере участь у бойових діях", - резюмував пан Левієв.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.