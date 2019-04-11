Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Петро Порошенко підписав укази про призначення суддів Вищого антикорупційного суду

Після піврічного конкурсу і за десять днів другого туру президентських виборів Петро Порошенко призначив 38 суддів нового антикорупційного суду. 11 квітня вони прийняли присягу.

Антикорупційний суд може запрацювати вже влітку цього року.

Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою. 19 березня Вища рада правосуддя передала президенту на затвердження переможців конкурсу і керівник держави мав 30 днів, щоб видати указ про їхнє призначення.

За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.

До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата.

Так і вийшло - на фінальних стадіях відбору експерти відсіяли 42 претендентів, щодо яких були великі застереження про доброчесність, репутацію та статки.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Антикорупційний суд розглядатиме справи щодо корупції на найвищому рівні

Вищий антикорупційний суд розглядатиме корупційні справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро.

Їм передадуть понад 200 справ, які зараз є в судах першої інстанції та в апеляції.

В інтерв'ю BBC News Україна директор бюро Артем Ситник позитивно відгукнувся щодо результатів конкурсу.

"Цей конкурс проведений настільки добре, наскільки це можливо було провести в Україні", - заявив пан Ситник.

Щоправда, сім суддів, які, на думку активістів, є недоброчесними, міжнародні експерти все ж визнали достойними.

Загалом до першої інстанції Вищого антикорупційного суду увійшли 27 суддів, а до апеляційної палати - 11.

З провінції - до Києва

З 38 призначених суддів Вищого антикорупційного суду 22 людей раніше працювали служителями Феміди, 13 - адвокатами, а ще троє - науковці.

Image caption Директор НАБУ Артем Ситник позитивно оцінює результати конкурсу

Більшість переможців - маловідомі судді та адвокати з регіонів. Це не "важковаговики" з Києва чи обласних центрів, а переважно люди з віддалених райцентрів.

Декларації переможців показують, що вони далеко не бідні, проте величезних статків там також не знайти. Деякі навіть декларують кредити у банку для купівлі телевізора.

Навіть побіжний аналіз досьє нових суддів показує специфіку родинних зв'язків у правоохоронній сфері - члени однієї родини можуть одночасно працювати в усіх силових органах регіону - прокуратурі, СБУ та судовій системі.

І найпоказовіший нюанс - до антикорупційного суду пройшли двоє суддів, які офіційно задекларували, що вони є співмешканцями.

Харківська команда

Більшість суддів антикорупційних суддів юридичну освіту отримували у Харкові, а багато з них до призначення там і працювали.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Справа Романа Насірова має перейти до антикорупційного суду

Ігор Панаід

Суддя Чугуївського районного суду Харківщини Ігор Панаід перед призначенням у 2012 році займався бізнесом та працював у міській владі Харкова.

У декларації вказав три квартири у Харкові, а також два автомобілі Honda CR-V.

За 2017 рік він заробив 240 тисяч гривень.

Олена Танасевич

Суддя Печенізького районного суду Харківщини Олена Танасевич показала найкращі бали на відборі до антикорупційного суду.

Вона закінчила харківську юракадемію, а присягу судді прийняла в 2012 році.

Чоловік у неї займається бізнесом у Харкові, родина має тут квартиру та сім земельних ділянок.

Платня судді склала 220 тисяч на рік, а її чоловіка - мільйон. Їздить на автомобілі Peugeot 107.

Олег Ткаченко

Харківський адвокат Олег Ткаченко працював у правоохоронних органах ще за часів СРСР.

Має дві квартири у Харкові, автомобіль Renault Megan 2007 року та декларував 83 тисячі гривень зарплати.

Також має 200 тисяч гривень у банку і 22 тисячі доларів готівки.

Олег Федоров

Ще одним представником Харкова у антикорупційному суді став адвокат Олег Федоров.

Адвокатською практикою займається з 2005 року.

Копирайт изображения NAZAR KHOLODNYTSKYI Image caption У 2016 році в київського судді під час затримання на хабарі знайшли банку з доларами

У нього в декларації вказано, що дружина має громадянство Росії.

Родина має квартиру та автомобіль Ford Edge.

Олег Федоров заробив у 2017 році 60 тисяч гривень, а дружина - 40 тисяч. Ще 30 тисяч доларів у нього в готівці.

Ярослав Шкодін

Харківська школа права дала антикорупційному суду ще одного адвоката Ярослава Шкодіна.

Він живе та працює у Харкові, має там квартиру, а також будинок у Золочівському районі області.

У 2017 році отримав 857 тисяч гривень гонорарів, а ще 40 тисяч зарплати.

Київські адвокати

Столиця в антикорупційному суді буде представлена тільки адвокатами, київські судді відбір не пройшли.

Віктор Панкулич

Виходець із Закарпаття Віктор Панкулич з 1994 року працює адвокатом у Києві.

Має будинок біля Києва і дім біля Ужгорода.

У декларації вказав два автомобілі - Nissan Teana та Nissan Almera.

Віктор Панкулич вказав 115 тисяч доларів готівки і позичив третім особам 35 тисяч доларів. В банку має ще 10 тисяч доларів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Справа колишнього депутата Миколи Мартиненка також перейде до антикорупційного суду

Євген Крук

Адвокат Євген Крук з Києва займається адвокатською діяльністю з 2006 року.

У родини є дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

Їздить на автомобілі Mitsubishi Lancer 2005 року, за 2017 рік заробив 180 тисяч гривень.

Віра Михайленко

Київський адвокат Михайленко Віра є керівником адвокатського об'єднання "Веста" й працює у цій сфері з 2007 року.

Згідно з декларацією, має квартиру біля Києва та ще одну у співвласності.

У декларації вказане авто Skoda Rapid 2013 року, дохід за 2017 рік 36 тисяч гривень та 15 тисяч доларів готівки.

Представники Дніпропетровщини

Дніпрепотерську область у антикорупційному суді представлятимуть двоє адвокатів та один суддя.

Андрій Никифоров

Юрист з Дніпра Андрій Никифоров працює адвокатом з 2002 року, є керуючим партнером у юридичній компанії "ОПС Лігал".

З дружиною та двома синами володіє квартирою у Дніпрі, також задекларував два автомобілі BMW 1993 та 2005 року випуску.

За 2017 рік пан Никифоров заробив 713 тисяч гривень, а дружина - 150 тисяч.

Також він задекларував 1,4 млн гривень і 30 тисяч доларів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Справа мера Одеси Геннадія Труханова теж потрапить до антикорупційного суду, якщо в ній не буде вироку та не пройде апеляція до початку його роботи

Олександр Семенников

Суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області Олександр Семенников прийняв суддівську присягу в 2012 році.

У родини є будинок у Дніпрі, батько та матір, вказані у декларації, також володіють квартирами у цьому ж місті. Вони займаються бізнесом.

Олександр Семенников за 2017 рік заробив 225 тисяч гривень платні.

Катерина Сікора

Юрист з Дніпра, кандидат юридичних наук Катерина Сікора працює адвокатом з 2009 року.

Має тут квартиру, а чоловік ще п'ять квартир у Ялті, Дніпрі та Києві.

Вона задекларувала Lexus nx 200 2016 року, а в чоловіка - ще кілька авто, катерів та причепів.

Катерина Сікора за рік заробила 340 тисяч гривень платні, а чоловік майже 200 тисяч гривень.

Команда Львова

В антикорупційному суді буде троє людей, які до конкурсу працювали у Львові.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адвокат Маркіян Галабала, Міхеїл Саакашвілі та його речниця Дарина Чиж

Маркіян Галабала

Найвідомішим суддею антикорупційного суду став адвокат Маркіян Галабала, який у 2017-2018 роках захищав Міхеїла Саакашвілі.

У пана Галабали з дружиною є дві квартири у Львові.

У декларації вказаний автомобіль Opel 2017 року та річний прибуток у 320 тисяч гривень. Також він декларував близько 7 тисяч євро, 20 тисяч доларів і 120 тисяч гривень.

Олег Павлишин

Олег Павлишин працює суддею Апеляційного суду Львівської області з 2002 року.

У 90-х роках він працював у правоохоронних органах, з 1994 року був суддею Городоцького районного суду Львівської області.

Родина має у Львові три квартири. У 2017 році Олег Павлишин заробив 600 тисяч гривень, а дружина, яка працює у Львівському управлінні юстиції - 71 тисячу.

Також він задекларував 200 тисяч гривень готівки.

Віталій Дубас

Львівський адвокат Віталій Михайлович Дубас (не плутати з тезкою з місцевої прокуратури) у 90-х роках працював у податкових органах Львова, потім перейшов до аудиторської фірми.

Має дві квартири у Львові та три автомобілі, один з яких - ВАЗ 1976 року.

За рік він заробив 172 тисячі гривень, ще 200 тисяч отримав відсотками з банків. Має 1,6 мільйона гривень на депозитах та півмільйона готівкою.

Антикорупційна Вінничина

Найближчий для президента регіон України в антикорупційному суді представлятимуть троє суддів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Посол США в Україні Марі Йованович та спецпредставник США Курт Волкер називали створення Антикорупційного суду в Україні важливим кроком у боротьбі з корупцією

Лариса Задорожна

Суддя Теплицького районного суду Вінницької області може бути однією з найдосвідченіших у новому суді.

У цьому селищі міського типу вона працює суддею з 1995 року. Має квартиру та автомобіль Hyundai Tucson 2008 року.

Її річна платня складає 318 тисяч гривень, ще 73 тисячі пенсія, а готівкою тримає 13 тисяч доларів.

При цьому у своїй декларації вона вказала, що взяла дворічний кредит на купівлю телевізора.

Ольга Саландяк

Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Ольга Саландяк прийняла присягу в 2012 році.

Задекларувала 210 тисяч гривень платні, 5 тисяч доларів готівки, а також квартиру у Вінниці.

Ігор Строгий

Значна частина суддів антикорупційного суду почали працювати у судовій системі в 2012 році, як і суддя Шаргородського районного суду Вінниччини Ігор Строгий.

До цього він працював на залізниці та в податковій інспекції.

Має квартиру та будинок у Жмеринці й автомобіль Хюндай Акцент 2008 року.

Річна зарплата складає 210 тисяч гривень на рік.

Недоброчесні?

До частини претендентів у активістів були зауваження щодо доброчесності, проте міжнародні експерти їх не заблокували.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Деякі нові судді декларують автомобілі ВАЗ

Інна Білоус

Суддя Тернопільського окружного адмінсуду Інна Білоус до 2013 року працювала суддею у Харкові.

Задекларувала квартиру чоловіка у Харкові та Чугуєві, а в Тернополі користується квартирою свекрухи.

У декларації має автомобіль Mitsubishi Outlander, зарплату в 228 тисяч гривень та платню чоловіка, який працює в поліції Тернопільщини - 113 тисяч гривень.

Родина має 850 тисяч гривень готівки.

Активісти раніше сумнівалися у правдивості даних судді саме через квартиру свекрухи - мовляв, звідки та взяла гроші на квартиру у Тернополі.

Андрій Біцюк

Активісти мали питання щодо приховування статків і до судді заводського районного суду Миколаєва Андрія Біцюка.

У його декларації є оформлені на дружину земельні ділянки, будинок та квартира у Миколаєві. Ще по одній квартирі має мама та дружина з сином.

Сам Андрій Біцюк має садовий будинок за містом. У родини є чотири автомобілі, за рік суддя заробив 250 тисяч гривень платні, а дружина - 42 тисячі.

Віктор Маслов

Суддя Тростянецького районного суду Сумської області Віктор Маслов є вихідцем з родини, де юриспруденція є сімейною справою.

Його батько на момент призначення був заступником голови Апеляційного суду Сумської області. Брат працює в управлінні СБУ Сумської області, а дружина брата - у прокуратурі.

Віктор Маслов має квартиру в Сумах, родина задекларувала два автомобілі - Ford Focus 2010 року і Daewoo Matiz 2013 року. До надто низької вартості останнього в активістів і були зауваження.

Платня судді склала 218 тисяч гривень, а дружини - 34 тисячі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найбільше зауважень до суддів антикорупційного суду - сумнівні операції з житлом

Оксана Олійник

Оксана Олійник стала суддею Охтирського міськрайонного суду в 2012 році. Активісти закидали їй, що вся її нерухомість - квартира, земельні ділянки та будинок - оформлені на доньку.

Пані Олійник до 2001 року була громадянкою Росії. Її чоловік військовий - є командиром інженерного батальйону, брав участь в АТО.

Родина має два автомобілі Volkswagen Golf. Річна платня судді склала 200 тисяч гривень, а чоловіка - 155. У декларації є 3 тисячі євро, 4,7 тисячі доларів та 500 тисяч гривень.

Валерія Чорна

Дніпрянка Валерія Чорна працювала у прокуратурі рідного міста, а потім стала суддею Дніпропетровського адміністративного суду.

Вона задекларувала батьківську квартиру у користуванні, а також ще кілька квартир у співвласності з батьками.

Має автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року, а за 2017 рік заробила 285 тисяч гривень. Активісти закидали їй, що не вказала вартість нерухомості батьків.

Сергій Мойсак

Активісти мали питання до адвоката з Нікополя Сергія Мойсика, бо той не задекларував квартиру, яку купив в 2007 році.

Пан Мойсик також займається викладацькою роботою і захистив кандидатську дисертацію.

Задекларував квартиру у місті Покров та ще одну квартиру і будинок у Нікополі.

Має автомобіль ВАЗ 1995 року, дохід у 2017 році склав 100 тисяч гривень.

Судді-співмешканці

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У антикорупційному суді буде представлена ціла родина. Офіційно вони не перебувають у шлюбі, проте задекларували один одного як "співмешканців".

Тетяна Гавриленко

Тетяна Гавриленко спочатку працювала адвокатом, а згодом стала суддею Новосанжарського районного суду Полтавщини.

У своїй декларації вона показала орендовану квартиру, автомобіль Hyundai Elantra та 238 тисяч зарплати.

Пані Гавриленко розлучена, виховує доньку. Проте у декларації пов'язаних осіб вказала співмешканця - голову Комсомольського міського суду Полтавської області Віталія Крикливого.

Віталій Крикливий

І пан Крикливий також брав участь в конкурсі та переміг. У декларації пов'язаних осіб він також вказав співмешканкою Тетяну Гавриленко.

Віталій Крикливий на посаді судді з 2003 року, а до того працював у податковій службі. Його платня за 2017 рік склала 323 тисячі гривень.

Обидва судді працюватимуть у першій інстанції, тож переглядати рішення одне одного не будуть.

У суд з університету

Троє суддів прийшли судити підозрюваних у корупції з універсистетських кафедр, де викладали.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найкращий результат відбору показав науковець з Чернівецького університету

Сергій Боднар

Найкращий результат на конкурсі до апеляційної палати показав кандидат юридичних наук, доцент з Чернівецького університету Сергій Боднар.

Пан Боднар задекларував квартиру у Чернівцях, а також будинок на Тернопільщині, де народився та виріс.

У декларації за 2017 рік він задекларував всього 105 тисяч гривень прибутку, а ще 10 тисяч отримала дружина як допомогу на дитину.

Сергій Боднар також задекларував 12 тисяч доларів готівкою.

Дмитро Михайленко

Науковець Дмитро Михайленко закінчив Одеську юридичну академію, там же став кандидатом юридичних наук, отримав наукове звання доцент.

Пан Михайленко має дружину та двох доньок. У родини є квартира в Одесі та 10-річний автомобіль Mitsubishi Lanсer.

У 2017 році пан Михайленко заробив 165 тисяч гривень, а дружина отримала 10 тисяч допомоги на дитину. У банку мав 13 тисяч доларів і 1200 євро.

Олексій Кравчук

Завідувач кафедри господарського та адміністративного права Київського політеху Олексій Кравчук став третім науковцем в антикорупційному суді.

Багато років працював в управлінні комунальної власності київської міської державної адміністрації, має квартиру в Києві та ще одну добудовує.

У декларації вказані два автомобілі 2008 року KIA CEE'D та SUZUKI Grand Vitara.

Річна платня складала 350 тисяч гривень.

Переселенці з Донбасу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Троє суддів покинули підконтрольні бойовикам райони Донбасу

Троє суддів антикорупційного суду до війни на Донбасі працювали у містах, які опинились під контролем бойовиків, та виїхали з тих районів.

Катерина Широка

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Катерина Широка навчалась у США - Chicago Loyola University. До призначення суддею працювала в міліції та бізнесі.

Зараз її суд працює у Старобільську на Луганщині.

Матір працює бухгалтером у цьому ж суді.

Задекларувала квартиру в Луганську та Старобільську. У батька є будинок та квартира біля Києва.

Зарплата судді склала 231 тисяча гривень.

Олег Коліуш

Другим переселенцем з окупованого Донбасу в антикорупційному суді буде Олег Коліуш.

В 2012 році став суддею районного суду Луганська, а з початком війни перевівся працювати до Кременчука на Полтавщині.

Родина має кілька квартир у Луганську, Кременчуці та Кропивницькому.

На дружину, яка є суддею у Кіровоградській області, записаний автомобіль Honda CR-V 2014 року.

Його платня складає 257 тисяч гривень, а дружини 200 тисяч гривень.

Володимир Воронько

Питання щодо доброчесності у активістів виникали і до судді господарського суду Дніпропетровської області Володимира Воронька, який переїхав з Луганська після початку бойових дій.

Пан Воронько працював у прокуратурі Луганщини, став суддею в 1999 році й був заступником голови господарського суду області.

Задекларував квартиру в Харкові на дружині, а також землю та гараж у Луганську.

Активісти закидали йому, що міг не задекларувати продаж квартир, які залишились у Луганську.

Image caption Дехто з нових суддів взяв кредит на купівлю телевізора

Інші регіони

Ще семеро суддів представлятимуть в антикорупційному суді інші регіони України.

Микола Глотов

Адвокат з Рівного Микола Глотов запам'ятався у місті під час протестів 2013-2014 року, коли відстоював у судах інтереси протестувальників.

Адвокатом працює з 2011 року.

У декларації Миколи Глотова є квартира біля Рівного, а також спільне житло з дружиною у самому облцентрі, автомобіль та трактор.

Сам він розповідає, що пише вірші й навіть задекларував власну повість "Разом на віки".

У 2017 році він заробив 285 тисяч гривень, а його дружина, яка працює помічником судді у Рівненському міському суді, - 164 тисячі гривень.

Інна Калугіна

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Інна Калугіна працює на посаді з 2010 року.

Юридичну освіту отримала у Прикарпатському університеті, а потім довго працювала помічником судді.

Пані Калугіна задекларувала дві квартири матері та будинок у Мелітополі. В самої судді є земельна ділянка.

За 2017 рік Інна Калугіна заробила 313 тисяч гривень платні. На той час вона позичила 5 тисяч доларів та 260 тисяч гривень третім особам.

Даниїла Чорненька

Даниїла Чорненька працює суддею Монастирищенського районного суду на Черкащині з 2002 року.

Пані Чорненька розлучена, задекларувала квартиру у співвласності у Монастирищі, а також автомобіль Chery Tiggo 2013 року.

У 2017 році вона мала 320 тисяч гривень заробітної плати й ще 73 тисячі пенсії.

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Віктор Ногачевський

Ще один адвокат з Рівного в антикорупційному суді Віктор Ногачевський до 2009 року працював у прокуратурі.

Він задекларував квартиру батька дружини в Рівному та автомобіль Honda Accord 2006 року. Мав 55 тисяч доходу, а дружина - 92 тисячі.

Наталя Мовчан

Суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області прийняла присягу в 2012 році.

У неї є квартира в Харкові і орендована кімната в Охтирці. Ще дві квартири у Харкові перебувають у користуванні.

Платня судді складає 212 тисяч на рік, а у чоловіка, який працює в "Укренерго" начальником департаменту забезпечення діяльності місцевого підрозділу - мільйон гривень.

Леся Федорак

Суддя Гребінківського районного суду Полтавської області Леся Федорак раніше була доцентом Львівського державного університету внутрішніх справ.

В 2013 році вона прийняла присягу судді.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після створення Антикорупційного суду завершується формування спеціалізованої системи правосуддя. Відтепер НАБУ розслідує корупцію та затримує підозрюваних, а спеціальна антикорупційна прокуратура представлятиме справи у новому антикорупційному суді

Має квартиру біля Івано-Франківська, а також будинок у користуванні в Гребінці та кілька земельних ділянок. Їздить на Mercedes-Benz 2001 року.

Платня судді склала 262 тисячі гривень на рік.

Тимур Хамзін

Тимур Хамзін навчався у Запоріжжі та Харкові, а з 2016 року є суддею Куйбишівського районного суду Запорізької області.

Родина має дві квартири у Запоріжжі та автомобіль Nissan Tiida 2011 року і ЗАЗ 2003 року. Зарплата судді складає 208 тисяч гривень.

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