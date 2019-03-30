Копирайт изображения Barcroft Media, Getty Images Image caption Чи можна підхопити інфлюенцу від інфлюенсера з п'ятачком?

Свинки, їжачки та єноти — настільки симпатичні, що інколи людей починає нудити, в буквальному сенсі слова. Мода на екзотичних домашніх тварин захопила Instagram і збільшила попит в зоомагазинах. Але разом з фото і хештегами більшого поширення набувають й різні види хвороб.

Їжаки

Копирайт изображения Barcroft Media, Getty Images Image caption Їжаки стали звичними мешканцями Instagram, але лікарі рекомендують спілкуватися з ними в віртуальної реальності, а не реальному житті

На початку цього року центри з контролю і профілактики захворювань США зафіксували спалах захворювань на сальмонельоз, джерелом якого визнали домашніх їжаків.

Штам сальмонели виявили у 11 американців протягом одного тижня. Всі вони виявилися власниками колючих улюбленців і жили в різних штатах, що виключає можливість колективного зараження від одного товариського звіра.

10 осіб зізналися в тому, що цілували своїх улюбленців перед тим, як звернутися за медичною допомогою. Американські ветеринари закликають їжаколюбів відмовитися від прояву надмірних почуттів, частіше мити руки й уважно стежити за гігієною підопічних.

Сальмонела не єдине захворювання, яке можна підхопити від цих милих звіряток.

Останніми роками люди, які розводять їжаків усе частіше звертаються до лікарів із симптомами герпесу.

З'ясувалося, що їжаки, поряд із кроликами, можуть виявитися носіями вірусу герпесу першого типу і "діляться" ним з людьми за першої-ліпшої нагоди.

Свинки

Міні-піги стали, мабуть, головною сенсацією соцмереж минулого року. Пустотливі свинки граються як цуценята, їх можна навчати, вони ласкаві й прості в утриманні.

У Instagram продовжують збирати лайки десятки свинок-інфлюенсерів з сотнями тисяч підписників, включаючи рожевощокого Натмега, вихованця голлівудської зірки Торі Спеллінг.

Багато ветеринарів навіть рекомендують заводити міні-пігів людям, які страждають на алергію. Шерсть свиней гіпоалергенна і вони не схильні линяти.

Але це не означає, що власники "п'ятачків" можуть спати спокійно зі своїми улюбленцями.

Кампілобактеріоз — слово, яке потрібно зазубрити кожному фанату малих свинок. Це захворювання зустрічається майже у 15-20% особин і передається через біологічні виділення тварин.

Інфекція викликає неабияку діарею, яка може тривати кілька днів.

Це захворювання рідко буває смертельним, але воно особливо небезпечне для літніх людей і маленьких дітей. А малюків дуже люблять фотографувати разом зі своїми міні-пігами зірки Instagram.

Єноти

Копирайт изображения Barcroft Media, Getty Images Image caption Єноти схожі на собак, але поводяться зовсім не по-собачому

За витівками єнотихи на ім'я Гарбузик постійно стежать 1,4 мільйона підписників.

Цей звір у буквальному сенсі звалився на голову своїй господині, впавши з пальми на острові Насау, що на Багамах.

Він швидко здружився з двома її собаками й став повноправним членом родини. З того часу Гарбузик надихнула сотні людей по всьому світу одомашнити інших єнотів.

Але обдурити еволюцію вкрай складно, навіть за допомогою інтернету. Єноти вкрай неохоче піддаються вихованню, особливо в тому, що стосується звичок ходити в туалет.

Підступні калюжки не тільки шкодять меблям і феншую, але й загрожують численними захворюваннями.

Одним із найнебезпечніших називають лептоспіроз. Сеча єнотів кишить цими бактеріями.

З огляду на те, що опинитися продукт життєдіяльності звіра може й на столі, необережне приготування їжі може призвести до потрапляння бактерій в організм людини.

Мікроорганізми охоче подорожують людським організмом і викликають симптоми, схожі на захворювання грипом, включаючи біль у м'язах, високу температуру і, в окремих випадках, важкі ураження печінки й нирок.

Папуги

Приклад рок-легенди Іґґі Попа показує, що папуга цілком може стати відданим і турботливим другом людини. Біґґі супроводжує музиканта в гастролях, дивиться разом з ним серіали на Netflix і засинає на дивані після ситної вечері.

Instagram замовчує, чи траплялися у відносинах рокера і пташки темні дні.

Але статистика ветеринарів непримиренна — майже 40% папуг є переносниками бактерій орнітозу. На жаль для людей, заразитися цією інфекцією можна через дотики до дзьоба або контакти з іншими елементами пташиної життєдіяльності.

Бактерії подразнюють слизові, викликають інтоксикацію й ураження внутрішніх органів. Часом один птах може заразити орнітозом усю сім'ю. В історії зустрічалися випадки зі смертельними наслідками.

Порада ветеринарів проста — ретельно стежити за гігієною птахів, прибирати клітку в гумових рукавичках і дотримуватися дистанції в спілкуванні з тваринами. Навіть якщо вас або вашого папугу переповнює ніжність.

Коти та собаки

Супутники людини за тисячоліття спільного проживання встигли повністю адаптуватися під наші звички, спосіб життя і біологічні особливості.

Копирайт изображения OLI SCARFF, GETTY IMAGES Image caption Ветеринари до кінця не визначились, небезпечно чи корисно цілувати собак

Ветеринари відзначають, що бактерії в слині кішок і собак нешкідливі для людини — з поправкою на те, що деякі господарі можуть утримувати своїх вихованців у далеких від стерильності умовах.

А ось дикі кішки й собаки часто хворіють на сказ.

Ті ж особини, що виросли у "тепличних умовах" дому можуть "нагородити" своїх господарів коростою або токсоплазмозом.

Збудники токсоплазмозу особливо небезпечні для вагітних жінок і можуть потрапити в кровотік дитини. Втім, подібні інциденти відбуваються вкрай рідко.

З іншого боку, дослідження вчених Університету Чикаго показали, що маленькі діти, які виросли з кішками й собаками, як правило, менше схильні до алергій та інфекційних захворювань.

Копирайт изображения Craig F. Walker Image caption Науковці кажуть, що рости з собаками й кішками може бути корисно для здоров'я

В іншому дослідженні експерти висловили думку, що окремі бактерії, які містяться в слині собак, можуть сприяти здоровому травленню.

Так що можна припустити, що за 40 000 років одомашнення собаки й кішки стали не тільки нашими кращими друзями, але і чуйними терапевтами.

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