Вибори 2019: як Україна голосує у фото

  • 31 березня 2019
Порошенко з онуком Копирайт изображения AFP/Getty Images

В Україні триває голосування на президентських виборах. Дільниці закриють у неділю о 20:00.

Ось як все проходить:

Дитина на дільниці Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption На вибори йдуть і малі...
Дідусь на дільниці Копирайт изображения Getty Images
Image caption і старші
Хіпстер Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Стиляги
Зайцеве Копирайт изображения Reuters
Image caption І суворі військові
Собака на дільниці Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Не гребують виборчими дільницями й пухнасті домашні улюбленці
Бабуся Копирайт изображения EPA
Image caption Дехто голосує вдома
Бабуся з котом Копирайт изображения EPA
Image caption У тому числі під наглядом пухнастих "спостерігачів"
вибори 2019 Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH
Presentational grey line
Чоловік молиться Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption До закриття дільниць залишаються лічені години
вибори Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Часто виборчі дільниці розміщуються у приміщеннях шкіл, будинків культури. На фото - вибори у селі Великі Дмитровичі на Київщині
вибори Копирайт изображения REUTERS/Kacper Pempel
Image caption У день виборів українцям пощастило з погодою

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