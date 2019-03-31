Вибори 2019: як Україна голосує у фото
- 31 березня 2019
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В Україні триває голосування на президентських виборах. Дільниці закриють у неділю о 20:00.
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Ось як все проходить:
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