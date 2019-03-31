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В Україні триває голосування на президентських виборах. Дільниці закриють у неділю о 20:00.

Ось як все проходить:

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На вибори йдуть і малі...

Копирайт изображения Getty Images Image caption і старші

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Стиляги

Копирайт изображения Reuters Image caption І суворі військові

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Не гребують виборчими дільницями й пухнасті домашні улюбленці

Копирайт изображения EPA Image caption Дехто голосує вдома

Копирайт изображения EPA Image caption У тому числі під наглядом пухнастих "спостерігачів"

Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption До закриття дільниць залишаються лічені години

Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH Image caption Часто виборчі дільниці розміщуються у приміщеннях шкіл, будинків культури. На фото - вибори у селі Великі Дмитровичі на Київщині

Копирайт изображения REUTERS/Kacper Pempel Image caption У день виборів українцям пощастило з погодою

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