У неділю о 20:00 в Україні завершилось голосування у першому турі виборів президента. Після публікації екзит-полів українці масово почали ділитися в соцмережах своїми думками, прогнозами на другий тур і просто емоціями.

"То шо, як вам інформація з екзит-полів?" - запитує сторінка "Телебачення Торонто".

"Хто хоч трошки працював у патрульці, ну там, де навколо справжній наш нарід, - той ні в цирку не сміється, ні результатам не дивується", - пише колишній патрульний Андрій Кобилинський.

"За результатами екзит-полів хочеться взятися за стакан", - додає Олександр Машинець.

Сторінка Уляни Супрун одразу ж реагує порадами, що саме у стакані має бути.

Перекладач Сергій Лунін пише: "до кінця світу ще три тижні", вочевидь, маючи на увазі другий тур виборів.

Блогер Антон Ходза жартує про перше, що необхідно зробити після цих результатів.

Утім, багато хто аналізує ситуацію серйозно.

Мустафа Найєм заявив, що штаби Тимошенко та Зеленського ведуть перемовини про об'єднання.

Проте у штабі Зеленського цю інформацію категорично заперечили.

Правозахисник Сергій Наумович вивчає результати екзит-полів поза трійкою лідерів.

Викладачка Києво-Могилянської академії та аналітик Інституту світової політики Олена Бетлій вважає, що екзит-поли продемонстрували, що "кампаніям радянського стилю (з перерізанням стрічечок, запуском заводів, локомотивів) вже надійшов кінець".

Вона допустила, що виборця намагатимуться залякати "невідомим майбутнім за Зеленського".

При цьому пані Бетлій звертає увагу, що "виборець Зеленського - далеко не та стереотипна "проста неосвічена людина".

Андрій Заблоцький перефразував прізвисько, яким свого часу нагороджували Анатолія Гриценка.

Дехто аналізує регіональний розріз виборів, наприклад, журналіст Сергій Сидоренко.

Журналіст Олександр Міхельсон пише: "Порошенко пролетить на виборах не тому, що хотів створити путінізм - а тому, що не зміг його створити".

Він вважає, що українці "хочуть, щоб від них нічого не залежало".

За його словами, громадяни хочуть неможливого й "раді голосувати за тих, хто обіцяє неможливе. Хоча й чудово знають, що це - неможливо".

Проте він не втрачає й позитиву: "Всього якихось років тридцять, і наша нація порозумнішає".

Наталя Лігачова пише про те, що в Україні повернулося протистояння Схід-Захід.

А Мар'яна П'єцух вважає, що Зеленський навпаки "об'єднав країну".

Історик Вахтанг Кіпіані вважає, що нинішній результат є багато у чому провиною чинної влади.

Журналіст Дмитро Лиховій тим часом зауважує, що передвиборчі рейтинги не показали великої розбіжності з результатами екзит-полів.

А медіа-консультант Олександр Мельничук відзначає, що зараз багато хто вже намагається запропонувати фавориту перегонів свої послуги.

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