Image caption Тимошенко не визнає поразки

"Музика, мов на сільському весіллі чи караоке", - жартували між собою журналісти про музичні треки, що лунали з гучномовців у прес-центрі виборчого штабу Юлії Тимошенко. Під них мали б розливати шампанське в підготовані наперед келихи. Втім, виборчий вечір не приніс Леді Ю перемоги - і келихи лишилися порожніми.

За даними національного екзит-полу, Юлія Тимошенко у президентській гонці прийшла третьою: у неї - 14,2 % голосів. У Володимира Зеленського - 30,6 %, у Петра Порошенка - 17,8 %.

Головною родзинкою виборчого вечора в штабі мали стати результати власного, партійного екзит-полу "Батьківщини". Саме їх і оприлюднили соратники Тимошенко, як тільки настала година "Ч", тобто 20.00. Одразу після закриття дільниць соціологи зазвичай оголошують дані національного екзит-полу.

Партійний підрахунок вела не соціологічна служба, а представники Юлії Тимошенко на виборчих дільницях.

За версією соратників Юлії Тимошенко, їхній партійний екзит-пол надійніший за національний, проведений авторитетними соціологічними установами з багаторічним досвідом. Нібито вибірка в ньому більша. І ось, вуаля, партійне опитування виявило, що Юлія Тимошенко має другий результат (20,9 %). Згідно з ним, Порошенко їй поступається на понад 3 % (17,5 %).

Image caption Результати партійного екзит-полу Тимошенко, чия вибірка перевищує вибірку національного в 45 разів

А вже за дві години після завершення голосування нардеп Сергій Соболєв заявив про те, що в них є дані обробки майже третини протоколів. І за ними Юлія Тимошенко теж фінішує другою.

Сама Леді Ю на дуже різні питання журналістів відповіла практично однією і тією ж фразою: "Екзит-поли є замовними, маніпулятивними. Після збору всіх протоколів мафії, яку очолює Порошенко, при владі не буде". Приміром, приблизно такими ж словами лідерка "Батьківщини" спромоглася відповісти й на питання про можливість підтримки Зеленського в другому турі, і про готовність визнати свою поразку.

ЦВК вона назвала "кишеньковим органом" Порошенка.

У строгому сірому костюмі, із зібраним волоссям, з майже зірваним голосом вона видавалася стомленою, розсердженою і розчарованою.

Image caption Юлія Тимошенко не вірить соціологам і їхнім опитуванням, вважаючи , що за Порошенка вони стали "маніпулятивними"

Ми поцікавилися в неї причинами, що змушують її не вірити опитуванню Центра Разумкова, КМІСу та Демініціатив, знаних соціологічних установ з незаплямованою досі репутацією. У відповідь Юлія Тимошенко попросила дочекатися результатів оборобки протоколів. "Тоді поговоримо з вами про соціологію", - сказала політик.

Про соціологію ми спробували поговорити із Сергієм Соболєвим, зокрема поцікавилися вибіркою партійного екзит-полу. "18 тисяч дільниць. Ми не змогли дістатися до дільниць у віддалених селах", - каже він. Загалом в Україні на виборах президента працює 29989 дільниць.

Для порівняння: національний екзит-пол за участі трьох установ охопив 400 дільниць, обсяг його вибірки - 17 000 людей. Пан Соболєв запевняв, що вони власними партійними силами змогли домогтися такої вибірки.

Соратники Юлії Тимошенко повідомили також про те, що, за їхньою інформацією, процес передачі даних від дільничних комісій до окружних контролює СБУ. Їхні співробітники нібито перебрали контроль над серверами. Особливо штаб непокоїть Донецька область.

Image caption З цих келихів у штабі Юлії Тимошенко мали б розпити шампанське чи вино на честь перемоги

Саме там тимошенківці очікували найбільше порушень, зокрема заявили про факти вкидання бюлетенів "людьми спортивної статури" у двох округах - 49-му та 52-му. У 46 окрузі, за їхніми даними, мали місце так звані "каруселі".

"У мене телефон червоний від електронних копій протоколів, які мені присилають наші люди", - гортає месенджер у своєму телефоні Сергій Власенко, близький соратник Тимошенко. Це він наводить як доказ того, яким чином уже за дві години по восьмій вечора в штабі Тимошенко порахували третину протоколів. А опівночі - вже близько половини.

Сергій Соболєв пояснив, що їхня партія використовує спецільну комп'ютерну програму. Вона, за його словами, дає змогу швидше за ЦВК узагальнювати дані на основі електронних копій протоколів.

І хоч Юлія Тимошенко не визнала в день виборів своєї поразки, ті, хто оздоблював штаб, немовби мали якесь тривожне передчуття. Прикрасили столи з частунком жовтими тюльпанами. Для когось - символом весни. А для когось - розставання й прощання.

Image caption Жовті тюльпани в штабі Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко цього вечора зовсім не була готова розстатися й попрощатися з мрією стати президентом України.

Це її третя спроба: політик балотувалася на виборах глави держави в 2010-му та в 2014-му. Тим гіркіший був дух поразки, що витав у повітрі в її штабі. Як би вона та її соратники не старалися довести протилежне, наголошуючи на підрахунку результатів на основі протоколів, а не екзит-полу.

Не приймаючи поразки, її соратники не готові були й визнати існування плану Б. "Ми не ведемо переговорів із Зеленським, бо розглядаємо його як нашого конкурента", - сказав BBC Сергій Соболєв. Мається на увазі, що принаймні в очах свого штабу Тимошенко і надалі конкурує з Порошенком за вихід у другий тур. Перемогу ж Зеленського в першому вона визнала одразу.

У штабі Тимошенко також заперечили свій стосунок до наметів, що з'явилися в день виборів біля ЦВК. Хоч кореспондент BBC бачив поруч із ними народну депутатку від "Батьківщини" Альону Шкрум.

Image caption Молоді люди представлялися громадськими активістами

У той час, як у штабах Порошенка та Зеленського вирувало життя, в штабі Тимошенко було тихо й невесело. Окрім спорадичної появи кількох народних депутатів, жодних запрошених гостей чи цікавих спікерів так і не з'явилося. За якийсь час треки веселих мелодій почали лунати гротескно на тлі невтішних для кандидатки в президенти політичних реалій. І цю картину доповнювали все ті ж жовті тюльпани.

Журналісти так і не розібрали магнітики з портретами кандидатки в президенти: "Я за Юлю" та "Вірю в Україну", якими був усіяний один із столів у виборчому штабі. Ті лишилися лежати неторканими.

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