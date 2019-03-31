"Екзит-полів багато, а переможець один": як святкував штаб Зеленського

Image caption Такий вигляд мав Володимир Зеленський за кілька хвилин до перших результатів екзит-полів

У день голосування штаб Володимира Зеленського найменше нагадував стратегічний центр фаворита виборчих перегонів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Не по приколу" - як святкували у Зеленського

Все, скоріше, виглядало як лаунж-бар чи нічний клуб.

В одній частині штабу - столи зі снеками, ковбасками та десертами. Офіціанти ще й розносять безкоштовне шампанське і вино.

Тут і розваги: настільний футбол, пінг-понг, аерохокей. А ще - стенд для фотографування, на якому схожа на Віктора Януковича фігура тікає від поліцейських до вертольота. Так організатори штабу пожартували над місцем, де він саме розмістився. Ця будівля відома як "вертолітний майданчик Януковича".

Лунає легка електронна музика.

"Зустрінемось біля вина", - каже журналіст колезі та йде в сусідній зал.

Там все трохи більш формально. Сцена з великим екраном у зелених кольорах кампанії Зеленського.

Ведучий - шоумен Артем Гагарін - розповідає, що прес-брифінги у "Зе штабі" будуть чергуватися з іншими заходами: чемпіонатом по пінг-понгу, караоке, гумористичними стендапами і показом третього сезону серіалу "Слуга народу".

Image caption Присутніх у штабі розважали рейтер "Кварталу 95" Валерій Жидков (ліворуч) та шоумент Артем Гагарін

Кілька функціонерів штабу спілкуються з медіа. Найбільшу увагу відчуває актор "Кварталу 95" Євген Кошовий.

Він відповідає на питання пропрезидентського "Прямого" каналу про нібито незадекларовану італійську віллу Зеленського в Італії: "Я про це нічого не знаю, я там не був".

"Хух, як він це витримує", - каже Євген Кошовий, маючи на увазі Зеленського, та йде грати в аерохокей.

Image caption Євгену Кошовому досить важко давалося спілкування з пресою, але він відбився за всю команду

Переможець один

Попри таку несерйозність, джерела у команді Зеленського кажуть, що насправді в іншому крилі будівлі кипить справжня штабна робота.

Там готувалися захищати високі результати Володимира, які пророкувала йому соціологія.

Політичний консультант штабу Дмитро Разумков вважає, що на деяких дільницях чинять тиск на їхніх спостерігачів через зелені бейджики.

Image caption Дмитро Разумков

"Ми ж не монополізували зелений колір. Та і що з зеленим кольором - виходить, що сама весна агітує за Володимира Зеленського", - твердить політконсультант.

Після питання, чи готовий Зеленський до дебатів та чому не прийшов дискутувати з конкурентами на "Суспільне", Дмитро Разумков пояснює: "На "Суспільне" дуже пізно запросили, а у Володимира вже був передбачений концерт і зустріч з людьми у Броварах. А для нього люди - найголовніше".

Самого Володимира Зеленського у штабі очікують ближче до кінця голосування та фіналу турніру з пінг-понгу - кандидат у президенти має зіграти з фіналістом цього турніру.

Image caption Ще один гість - КВНщик Сергій Сивохо

Ведучий Артем Гагарін жартує, що насправді на кону чемпіонату з пінг-понгу - друге місце у списку партії "Слуга народу" на майбутніх парламентських виборах.

Зеленський справді з'являється в штабі за кілька хвилин до закриття дільниць, програє у пінг-понг журналісту видання "РБК-Україна", якому обіцяє дати інтерв'ю перед другим туром, а потім йде до сцени з екраном. Там канал "1+1" анонсує перші результати екзит-полів.

Image caption У пінг-понг, на відміну від першого туру президентських виборів, Володимир Зеленський програв

Володимир разом з дружиною перед об'єктивами сотень журналістів чекають на перші цифри, й радісно підкидають руки вгору, коли екзит-пол оголошує Зеленського переможцем першого туру.

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"Екзит-полів багато, а переможець один", - жартує Володимир.

Image caption Володимир Зеленський приїхав у штаб з дружиною. Вона супроводжувала його у цей непрострий для них день

"Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу", - додає він.

Під оплески він зникає зі штабу, але за кілька годин з'являється тут ще раз, щоб відповісти на кілька питань журналістів.

Image caption Зеленський каже, що готовий до дебатів

Володимир Зеленський запевняє, що готовий до дебатів перед другим туром: "Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця?"

А від відповіді на питання про те, хто може бути прем'єр-міністром за президента Зеленського, він ухилився: "Фахівця бачу, професійну людину. Прізвища зараз немає".

"Так це ж питання до парламентської коаліції", - допомагає йому з-за сцени депутат Сергій Лещенко, якого у "Зе команді" називають своїм "симпатиком".

Image caption Сергій Лещенко (праворуч) був у "Зе штабі" в статусі гостя

Що далі?

У штабі Володимира Зеленського кажуть, що тепер будуть готуватися до другого туру та шукатимуть людей.

"Нам треба набрати 280 тис. волонтерів, щоб забезпечити захист результатів у другому турі", - розповідає керівник штабу Зеленського Іван Баканов.

Image caption Іван Баканов задоволений попередніми результатами, "але розслаблятися ще зарано"

Він відзначає, що у "Зе команді" працює близько сотні юристів, ще кілька десятків - у регіонах. Штаб готовий судитися, якщо будуть якісь порушення.

Будь-які контакти з командою Юлії Тимошенко заперечує. За кілька годин до цього у медіапросторі з'явилася інформація, ніби штаби обох кандидатів домовилися про об'єднання зусиль у другому турі в обмін на призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром.

"Це неправда", - відрізає Іван Баканов.

На питання BBC News Україна, чи вітав вже "Зе команду" Ігор Коломойський, відповідає: "Мені не дзвонив".

Image caption Журналіст одного з телеканалів у "Зе штабі" мав прізвище Голобородько - так само, як герой Володимира Зеленського у серіалі "Слуга народу". Все у штабі було схоже на кіно

Політконсультант Дмитро Разумков каже, що у другому турі буде непросто: "У нас дуже сильний супротивник. На нас протягом всієї кампанії виливають відра коричневої рідини, і це не шоколад".

Домовленості з Тимошенко він також заперечує: "У Юлії Володимирівни, наскільки можна робити висновки, поки що не найкращий результат, щоб вести переговори про прем'єрство. Але ж ми і не ділимо шкуру невбитого ведмедя".

Тим часом присутніх на сцені розважає стендап-комік та сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.

Політичні журналісти - незвична для нього аудиторія.

Image caption Валерій Жидков

"Всі такі збуджені. Але ж все це - яскравий експеримент. Спробую вас розслабити і розважити", - говорить Жидков.

Він обіцяє жартувати "без політики", але потім не утримується від згадок про Порошенка: "Коли сниться лайно, то це до грошей. Знаєте, є така прикмета? Уявляєте, які одноманітні сни у Петра Олексійовича".

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