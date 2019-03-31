Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Команда Петра Порошенка вирішує важке завдання - наздогнати Володимира Зеленського

"Ви прийшли в штаб людини, яка ще п'ять років керуватиме Україною, не переживайте", - запевняв журналістів один з очільників команди Петра Порошенка у його штабі.

Жодних офіційних результатів екзит-полів ще не було, проте вже з 16 години у штабі президента у Мистецькому Арсеналі відчувалась легка ейфорія.

Там вже знали попередні дані, за якими їхній кандидат таки обходив головного конкурента за вихід до другого туру - Юлію Тимошенко.

Причому цифри, які показували друге місце Порошенко, показували практично всі "злиті" екзит-поли.

Проте жоден з представників команди президента так і не міг зрозуміло пояснити, за рахунок чого можна подолати відрив й подолати у другому турі Володимира Зеленського.

Бургери, сосиски і тістечка

У штабі Порошенка на журналістів чекала ретельна перевірка державної охорони, металошукачі та гарно накритий стіл з тістечками, канапками, сосисками та гамбургерами.

В окремому прес-центрі представники регіональних штабів по Skype звітували про перебіг голосування і дрібні порушення, а в іншій кімнаті журналісти працювали у невимушеній атмосфері з напоями та наїдками.

Image caption Фуршет у штабі Петра Порошенка

Працівники штабу визнавали, що день виборів проходить аж занадто спокійно.

Набагато цікавішим за нудні включення представників регіонів було обговорення перших даних екзит-полів, злитих у мережу.

"Не хотів би я бути сьогодні ввечері працівником штабу на Десятинній (там був штаб Юлії Тимошенко). Ух, там буде тяжко....", - потішались в Арсеналі представники команда президента.

Вже було зрозуміло, що відрив у 4-5% занадто великий і навряд чи пані Тимошенко його надолужить.

Але оптимізм у співрозмовників у Мистецькому Арсеналі швидко зникав, коли журналісти ставили просте питання: а за рахунок чого команда президента може наздогнати Володимира Зеленського?

"Сталінградська битва"

"Що ви думаєте про Курську дугу, коли ми тільки от сьогодні виграємо Сталінградську битву? Не переживайте, якось буде", - проводив глибокі військово-історичні аналогії один з членів команди президента.

Image caption Урядовці у штабі Петра Порошенка

Жодних деталей плану на другий тур він не розкривав, проте загадково натякав, що той таки є.

"В нас вже все розписано, є план, розписаний по годинах. Все буде добре для держави", - наполягав співрозмовник.

Він доводив, що головне перед другим туром не перетікання голосів, а "різна психологія голосування у першому та другому турі".

Менш оптимістичним був інших відомий депутат від БПП, який чесно визнавав, що поки навряд чи хтось знає, що робити у другому турі.

Екзит-пол і розв'язка

Серед журналістів ходили чутки, що до штабу Порошенка завітає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Хоча від уряду в цей вечір в Арсеналі помітили тільки міністра культури Євгена Нищука та віце-прем'єр-міністра Іванну Климпуш-Цинцадзе.

"Ви будете ведучим вечора у президента?" - звернулась ВВС News Україна до пана Нищука. Адже під час Євромайдану він був ведучим сцени на Майдані, а нещодавно цілий день розважав людей зі сцени на Софійській площі під час об'єднавчого собору помісної церкви.

"Подію вести не буду, на сцену не виходитиму, просто гість", - парирував міністр культури.

Урядовці принесли з собою таблички "Я солідарний з кримськими татарами" і наполягали, що просто хочуть привернути увагу великої кількості журналістів до кримських татар, яких масово арештували в Криму останніми днями.

Надто великого ажіотажу перед оголошенням офіційних результатів національного екзит-полу о 20.00 у штабі Петра Порошенка не було.

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Серед журналістів вже гуляли дані кількох опитувань, і всі вони свідчили про проходження до другого туру Петра Порошенка. Але все ж-таки чекали на офіційні цифри.

Національний екзит-пол показав, що Володимир Зеленський набрав понад 30%, Петро Порошенко - понад 17%, а Юлія Тимошенко - трохи більше 14%.

"Ну що, тяжко, але не безнадійно", - зітхнув депутат від БПП у розмові з колегою, коли Ірина Бекешкіна зачитала результати.

"Враховуючи все це лайно останніх місяців, і так непоганий результат Порошенка", - підбадьорювали депутати один одного.

Вони щиро раділи перемозі над Юлією Тимошенко, яку засвідчили екзит-поли.

В опитування від штабу Тимошенко, який єдиний показував її вихід до другого туру, вштабі Порошенка вірити відмовлялись.

Депутати прикидали, що, можливо, частково Порошенка у другому турі підтримають виборці Гриценка, Смешка та Кошулинського.

Хвилин за двадцять після оголошення цифр до журналістів вийшов і Петро Порошенко.

Перемога над Тимошенко?

У штабі його вітали як переможця, принаймні над Юлією Тимошенко.

"Я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома", - почав президент свій виступ.

День голосування він назвав тестом на європейськість, але поскаржився, що під час кампанії усі кандидати "обливали його брудом".

Порошенко похвалився, що Росія не хотіла бачити його у другому турі, але сценарій "не спрацював".

Порошенко заявив, що зрозумів критичний сигнал, який суспільство подало владі сьогоднішнім голосуванням за пана Зеленського, хоча прізвища останнього так жодного разу і не назвав.

"Це суворий урок для мене і для всієї команди, привід для ретельної роботи над помилками останніх років", - визнав Петро Порошенко.

Президент прекрасно знав, що головною опорою пана Зеленського стала молодь, і окремо звернувся до них.

"Я повністю розумію мотиви вашого невдоволення, я почув вас", - заявив президент.

Також пан Порошенко поскаржився на досить низьку явку у Західній Україні, яку у команді президента називають своєю електоральною базою.

Копирайт изображения ВВС Image caption Явка на вибори в регіонах України

Петро Порошенко говорив про необхідність тотальної мобілізації патріотів і перемовин з "патріотами" серед кандидатів, які не пройшли до другого туру. З ким саме - не уточнив.

"Доля звела мене у другому турі з маріонеткою Коломойського Петро Порошенко

Завершив свій виступ президент прямим лобовим наступом на Володимира Зеленського.

"Доля звела мене у другому турі з маріонеткою Коломойського", - ці слова його штаб сприйняв оваціями.

Вже на шляху зі сцени президент зупинився і додав, що готовий до дебатів перед другим туром й натякнув, що чекає цього від пана Зеленського.

До слова, сам Зеленський заочно вже відповів, що до дебатів готовий.

Підготовка до вирішальної битви

Після від'їзду Порошенком зі штабу керівники та головні технологи його кампанії до журналістів так і не вийшли.

"Так виступав, ніби впевнений у перемозі, але ж шансів майже нуль обійти Зеленського", - ділились своїми враженнями колеги-журналісти.

У відвертих розмовах з депутатами від БПП журналісти дискутувати, хто все ж таки більше винен у сьогоднішньому результаті "віртуального" кандидата - "народ-приколіст" чи Петро Порошенко, який так розізлив українців, що вони віддали голоси за Зеленського.

І обидві сторони оцінювали шанси Петра Порошенка перемогти Володимира Зеленського у другому турі не надто високо.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Головний технолог Петра Порошенка Ігор Гринів не прийшов спілкуватись з журналістам у вечір виборів

Поспілкуватись з головним технологом президента Ігорем Гринівим про те, як президент може наздогнати Володимира Зеленського, журналістам так і не вдалось.

Як розповіли ВВС News Україна джерела в оточенні президента, Петро Порошенко невідкладно зібрав на Банковій ключових членів команди обговорити підготовку до головної виборчої битви 21 квітня.

Там визнали серйозність ситуації й обговорювали, що варто змінити стратегію "Армія, мова, віра".

Головні тези нового підходу - бити по слабких місцях Зеленського, зокрема, таки витягнути його на дебати.

Також у президента планують посилити роботу з молоддю, і головне - у соціальних мережах.

За три тижні до другого туру у президента мають посилити "роботу з армією", провести "жорсткі оргвисновки" та переформатувати місцеві штаби.

"У нас, до прикладу, у Харкові та Одесі провальний результат", - цитував співрозмовник розмову у президента. Ну, і одна з найбільших надій на Банковій - таки підняти явку на Західній Україні.

Хоча як це зробити, поки що у команді президента сказати не можуть.

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