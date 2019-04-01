Декларації Порошенка і Зеленського: які статки лідерів перегонів

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Підрахунок результатів першого туру президентських виборів збігся у часі із завершенням подання декларацій.

Серед них - декларація чинного президента й кандидата на наступне президентство Петра Порошенка. За рік вона зазнала змін, найбільших - у доходах та видатках.

Володимир Зеленський не є державним службовцем, тому єдиним доступним документом про його статки залишається декларація за 2017, яку він подав під час реєстрації до першого туру президентських виборів.

Майно: мінус "Кузня на Рибальському"

Нерухоме майно президента Порошенка залишилося майже незмінним, якщо порівнювати із декларацією 2017 року, яку він також подавав до ЦВК як кандидат у президенти.

Петро Порошенко і далі володіє будинком у Козині Київської області у 1331,70 кв м, а також землею довкола нього. Єдине, що додалося - спільна власність на нову квартиру у Києві на 80 кв м.

У розділі "Цінні папери" додалися державні облігації України, придбані у серпні та жовтні 2018 року.

Крім того, Петро Порошенко припинив бути бенефіціаром кількох юридичних осіб, пов'язаних із заводом "Кузня на рибальському". Восени минулого року стало відомо, що понад 50% пакету акцій заводу будуть продані групі ТАС, контрольованій бізнесменом і політиком Сергієм Тігіпком.

Наприкінці лютого цього року пан Тігіпко в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів, що планує побудувати на території "Кузні на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.

Водночас у декларації Петра Порошенка з'явилися і нові юридичні особи - Roshen Group S.a.r.l., зареєстрований у Люксембурзі, та ROSHEN FIRST s.r.o., зареєстрований у Чехії.

Доходи: дивіденди і відсотки

Копирайт изображения AFP Image caption У 2018 році президент отримав понад 1 млрд грн дивідендів від Rothschild Trust, яка управляє часткою Петра Порошенка в кондитерській корпорації Roshen

Проте найбільші зміни відбулися у доходах, грошових активах та витратах Петра Порошенка.

Його президентська зарплата залишилася незмінною - 336 тис. грн.

А от відсотки за вкладом у Міжнародному інвестиційному банку зросли з майже 16 млн грн до понад 20 млн грн. Зросли і кошти, розміщені на рахунках у цьому банку, - понад 61 млн доларів проти 25,5 млн доларів у торішній декларації та понад 2 млн грн проти менше 100 тис. грн. З'явився також і новий рахунок на понад 8 тис. британських фунтів.

Від інвестування в державні облігації Петро Порошенко отримав майже 29 млн грн.

Але найбільшою статтею доходів стали дивіденди - майже 400 млн грн від компанії "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" та понад 1 млрд грн від Rothschild Trust.

Компанія Rothschild Trust отримала у "сліпий траст" частку Петра Порошенка в кондитерській корпорації Roshen. Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як не зміг знайти покупця.

Коли наприкінці 2018 року стало відомо про виплату перших півмільярда гривень дивідендів, у президентській адміністрації повідомили, що Rothschild Trust вирішив перерахувати дивіденди Порошенку вперше за три роки від передачі майна в управління.

"Це рішення було прийнято відповідно до трастового договору, укладеного у 2016 році, який позбавив Порошенка будь-якого права на участь в управлінні Roshen", - заявляли тоді в АП.

При цьому, кошти на рахунку у Rothshild bank також зріс - із майже 11 тис. доларів до понад 427 тис. доларів.

Загалом доходи, задекларовані президентом Петром Порошенком за 2018 рік, перевищують 1,5 млрд грн, тоді як у 2017 році загальна сума доходів становила майже у 100 разів менше - лише понад 16 млн грн.

Видатки: освіта, адвокати, реклама

Зі своїх доходів Петро Порошенко сплатив майже 40 млн грн податку на доходи, майже 6 млн грн військового збору та понад 300 тис. грн земельного податку.

За комунальні послуги він сплатив майже удвічі менше, ніж роком раніше: понад 481 тис. грн (проти понад 813 тис. грн 2017 року).

Трохи зросли також і видатки на освіту - 4,3 млн грн проти 3,8 млн грн.

На адвокатські послуги, витрат на які не було у попередній декларації, у 2018 президент витратив понад 3,6 млн грн.

Але найбільшою статтею витрат президента у 2018 році стала реклама - на неї він витратив майже 120 млн грн.

Загалом, за даними Комітету виборців України, за час виборчої кампанії Петро Порошенко витратив на рекламу 251 млн грн.

Що у конкурента?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Значну частку майна у декларації Володимира Зеленського декларує його дуржина Олена

Рекламні витрати виборчого конкурента пана Порошенка у другому турі виборів - Володимира Зеленського - оцінюються у 64 млн грн.

Оскільки він не є державним службовцем, то єдиним доступним документом про його статки залишається декларація за 2017 рік, яку він подав під час реєстрації до першого туру президентських виборів.

Його декларацію можна назвати типовою для цьогорічних кандидатів.

У ній - будинок на понад 350 квадратів і земля в Іванковичах під Києвом, квартира площею 132 кв м у самій столиці, а також кілька кватир у "спільній власності", та ще кілька квартир, зареєстрованих на кіпрську фірму Aldorante Limited, які декларує дружина кандидата, а сам він є кінцевим бенефіціарієм.

Подружжя також орендує квартиру у понад 90 кв м у Великій Британії.

Із авто - Land Rover і Mercedes, із годинників - Breguet і Rolex. Поміж цінних паперів є й акції підприємств, зареєстрованих на Британських віргінських островах та Кіпрі, і українські державні облігації.

Володимир Зеленський та його дружина мають як кошти, розміщені на банківських рахунках із найбільшим внеском у 1 млн грн в "ОТП банку", так і готівкові - 285 тис. доларів, 50 тис. євро та 220 тис. грн.

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