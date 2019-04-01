"Вибори нечесні, Бойко молодець": російське ТБ - про голосування в Україні

Вибори пройшли нечесно, проросійський кандидат Юрій Бойко молодець, а лідер першого туру Володимир Зеленський - це несерйозно. Так російське телебачення і прокремлівські спікери говорять про перший тур президентських виборів в Україні.

Офіційні представники російської влади коментували результати голосування доволі стримано. "Поки вибори не закінчилися, вітати з виходом у другий тур було б, мабуть, неправильно", - заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков і додав, що у Москві не хотіли б бачити на чолі України представника "партії війни".

Дещо детальніше висловився голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, який назвав виборчу кампанію в Україні "виборами без виборів". Тих, хто вийшов до другого туру, він оцінив однаково негативно.

"Мати чотири роки повної свободи дій і не набрати навіть п'ятої частини голосів - це вже поразка для політики Порошенко", - написав сенатор у Facebook.

Висновок щодо того, як в Росії реагують на українські вибори, можна зробити з того, як цю тему висвітлюють російські телеканали. BBC зібрала кілька головних тез, що прозвучали в ефірі.

Теза перша: вибори нечесні, на дільницях був хаос і фальсифікації

Про порушення на українських виборах російські телеканали почали повідомляти ще в неділю ввечері.

"Мало хто вірить, що підрахунок буде чесним, адже сама виборча кампанія стала найбруднішою в історії України, а порушення ще до голосування настільки грубі, що незрозуміло, як можна визнати результати цих виборів", - заявив в ефірі "Росії-1" телеведучий Дмитро Кисельов.

"Мало того, що мільйони українців, які поїхали на заробітки в Росію, позбавлені права голосу, так ще й весь склад ЦВК особисто підібраний і прикормлений Порошенко так, аби незалежно від результатів зберегти владу", - додає він.

Копирайт изображения UNIAN

"Перший канал" у понеділок повідомив, що в українську поліцію надійшло понад дві тисячі скарг - "це і класичні мертві душі, ручки зі зникаючими чорнилами і підкуп виборців".

"Хаос, фальсифікації, бійки на виборчих дільницях, мільйони українців, позбавлених права голосу, "мертві душі", селфі з бюлетенями" - так "Перший канал" описував українські вибори в неділю.

"Голосування пройшло неспокійно, з традиційними ексцесами - бійками на дільницях і навіть спробами підпалів, - повідомила "Російська газета". - Були зафіксовані й аномальні стрибки явки, які не можна пояснити спостереженнями і соціологією - особливо на півдні і сході країни".

"І це далеко не всі ознаки масових порушень і фальсифікацій на цих виборах - найбрудніших в історії України за визнанням майже всіх учасників процесу і спостерігачів".

Копирайт изображения UNIAN

В оцінці масштабів порушень російські ЗМІ виявились навіть більш критичними, ніж лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка за результатами підрахунку понад 90% голосів посідає третє місце і не проходить у другий тур.

"Найбруднішою" виборчу кампанію називав Юрій Бойко - проросійський кандидат в президенти України посідає четверту сходинку.

На відміну від російських ЗМІ, спостерігачі - як українські, так і закордонні - кажуть, що голосування було не бездоганним, але кількість порушень не була критичною.

Теза друга: Донбас не голосував, голоси не враховані

Ще наприкінці 2018 року українська ЦВК пояснила, як саме зможуть проголосувати жителі Донецької і Луганської областей. На тимчасово окупованих територіях виборчі дільниці не працювали, але люди, що там проживають, могли виїхати на території, підконтрольні Києву (за наявності паспорта).

Проте в тлумаченні російських телеканалів це звучало так, ніби жителям так званих "ДНР" і "ЛНР" мало не заборонено голосувати.

Копирайт изображения UNIAN

"Перший канал" показав нібито жителів Донецька, які критикували українські вибори. "Більшість не хотіли б навіть брати участь у цьому фарсі, в цьому цирку, в боротьбі олігархів", - сказав один з них в сюжеті телеканалу.

Також "Перший канал", посилаючись на так звану владу "ДНР", повідомив, що "українські силовики влаштували фільтрування і не пускали на дільниці тих, хто мав намір проголосувати не за Порошенка".

Теза третя: Зеленський - це несерйозно

Лідер першого туру опинився на перших шпальтах багатьох російських газет. Місцеві телеканали демонструють скептичне ставлення до Зеленського, але не сварять його так сильно, як Порошенко.

"Перший канал" зауважує, що "Зеленський вперше заговорив українською відтоді, як почалася кампанія".

Копирайт изображения UNIAN

"Зеленський не вів передвиборчу кампанію. Це неймовірно, - дивувалась ведуча "Росії 1" Ольга Скабєєва. - Єдине, що зробив Зеленський, - це перед виборами запустив третій сезон серіалу, де його герой повертається з тюрми і стає президентом. В нього взагалі не було ніяких політичних заяв".

На "Першому каналі" в програмі "Час покаже" слухали пісню з передвиборчого турне "Вечірнього кварталу" і обговорювали, що, мабуть, ця іронічна пісня і є програмою кандидата.

Теза четверта: Порошенко буде використовувати адмінресурс

Коментатори на російських телеканалах підкреслювали, що Порошенко під час передвиборчих перегонів називав себе головним ворогом Кремля.

Також вони натякали, що Порошенко має необхідний адмінресурс, аби потрапити у другий тур.

"Відомо, що електронна система підрахунку голосів і доставлення оригінальних бюлетенів у рахункові комісії на цих виборах контролюється СБУ, яка має чітке завдання - підтримати Порошенка, - йшлося в сюжеті "НТВ". - Можливо, українці ніколи не дізнаються, хто насправді мав пройти у другий тур".

А ще російські телеканали демонстрували відео, де внук Порошенка випустив з рук бюлетень і мало його не зіпсував.

Теза п'ята: Бойко молодець, Україні потрібен проросійський кандидат

Копирайт изображения UNIAN

Серед усіх кандидатів лише Юрій Бойко дав коментарі російським державним каналам.

За його словами, він дуже задоволений результатами, оскільки "попри безпрецедентний тиск на нашу політичну силу, підкуп виборців і тиск на бюджетників" йому вдалося досягти "вражаючих результатів".

"НТВ" задавалося питанням, "скільки голосів вкрали у єдиного по-справжньому проросійського кандидата" Бойка. Ведуча "Росії-1" Скабєєва каже, що "якби дали можливість проголосувати Донбасу", то "Бойко обов'язково вийшов би у другий тур".

Загалом результатами Бойка, який напередодні виборів зустрічався з Дмитром Мєдвєдєвим, російські ЗМІ приділили чимало часу. В основному про нього говорили так: він міг би вийти до другого туру, якби не "обмеження" на голосування жителів Донбасу, а екзит-поли не відобразили його реальні результати, оскільки люди боялися висловлюватися на його підтримку.

Ведучий програми "Час покаже" Артем Шейнін назвав результати Бойка "вражаючими" і зробив висновок, що така підтримка виборців свідчить про попит на проросійські політичні сили в Україні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.