Копирайт изображения УНІАН Image caption Протистояння за президентство в Україні вийшло на фінальну пряму. Яким же буде "останній бій" за посаду глави держави?

Як буде розгортатися боротьба команд Володимира Зеленського та Петра Порошенка перед другим туром - розповіли ВВС News Україна політтехнологи та політологи.

Чи будуть дебати?

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У ніч першого туру керівник штабу Володимира Зеленського Іван Баканов у відповідь на питання BBC News Україна про можливість дебатів з Порошенком відповів: "Ми не вважаємо, що це проблема. У принципі".

Згодом і сам Зеленський заявив, що готовий дискутувати чи то з Порошенком, чи то будь з ким іншим.

Утім, уже зранку риторика у "Зе команди" трохи змінилася.

Політичний консультант їхнього штабу Дмитро Разумков у коментарях різним медіа відзначив, що хоч Володимир Зеленський і готовий до дебатів, його команда вирішуватиме, чи справді це потрібно виборцям та чи не пертвориться це на технологію опонентів.

Політтехнологи ж вважають - якщо дебати і відбудуться, то вони все одно не стануть головним фактором чиєїсь перемоги у другому турі.

"Радикально зменшити кількість голосів Зеленського дебати навряд чи зможуть. Але вони можуть мотивувати виборців, які налаштовані проти нього", - каже директор Інституту інформаційного суспільства Ярослав Павловський.

Але він припускає, що за певних умов Зеленський справді піде на дебати: "Команда Зеленського може провести їх у такому ж режимі тролінгу. І це не буде погано для його виборців".

"Які б не були дебати, чистого переможця у них не буде", - додає він.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Останні дебати, які відбулися між кандидатами у президенти - це теледебати між Януковичем і Ющенком у 2004 році

Інший політтехнолог, керівник Социально-інжинірингового агентства "Гайдай.Ком" Сергій Гайдай звертає увагу, що хоча дебати теоретично і можуть вплинути, але прогнозувати щось заздалегідь неможливо.

"Є досвід дебатів 2004 року - тоді всі вважали, що розумний Ющенко просто повністю покаже неспроможність Януковича вести дебати. Але так не вийшло. Електорат Януковича вважав, що виграв Янукович, а електорат Ющенка вважав, що Ющенко не показав всього й дебати не відбулися такими, як очікували", - каже Сергій Гайдай.

Водночас він не вірить у те, що дебати Порошенко-Зеленський все ж відбудуться:

"У когось знайдеться важливий аргумент, чому вони не відбудуться. У 2014 році Петро Олексійович відмовився від дебатів (перед першим туром виборів. - Ред.) - і нічого, пережили й обрали його. Так і Зеленський може відмовитися, і його все одно можуть обрати".

У 2010 році дебатів також не було - Віктор Янукович вирішив не брати участь у публічних дискусіях з Юлією Тимошенко, що також не завадило йому потім перемогти.

Пошук союзників

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зеленський майже у два рази випередив свого найближчого суперника

Важливим завданням між двома турами для кандидатів буде пошук політичних союзників та залучення їхніх виборців.

"Для Порошенка дебати важливі не лише, щоб зцементувати свого виборця, а й щоб залучити виборців, які або вагаються, або голосували за інших кандидатів: Гриценка, Кошулинського", - пояснює Ярослав Павловський.

Ще один кандидат, на голоси виборців якого теоретично може розраховувати Петро Порошенко - Ігор Смєшко, що зі своїм результатом став однією з сенсацій першого туру.

"Але Смєшко власним електоратом не керує. Якщо він завтра вийде і скаже: всі голосуємо за Зеленського, то такого не буде. Так само, як і не передасть він всі свої голоси прямо Порошенку. Але реципієнтом виборців Смєшка все ж у більшій мірі є Порошенко, ніж Зеленський. Те саме стосується і Кошулинського", - каже Ярослав Павловський.

"Обидва штаби будуть домовлятися з іншими кандидатами про публічну підтримку, або ж щоб ті закликали не голосувати за опонента. І не треба вважати, що якщо Зеленський називає себе "новим кандидатом", то він не буде ні з ким домовлятися. Домовлятися вони будуть і цей процес вже триває", - додає політичний експерт.

Він не виключає, що у підсумку такі домовленості можуть бути досягнуті зокрема між "Зе Командою" та штабом Юлії Тимошенко, хоча у Зеленського вже кілька разів заперечували такі переговори: "Вони можуть і будуть домовлятися, тому що це дуже важливо і для Тимошенко, і, насправді, для самого Зеленського".

Водночас у цьому сумнівається політичний експерт центру "Дім демократії" Анатолій Октисюк:

"Зеленському не потрібні переговори з іншими політиками, вони будуть для нього токсичними", - вважає він.

Чи може Порошенко "відігратися"?

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Всі опитані BBC News Україна експерти вважають, що "відіграти" таке суттєве відставання від Зеленського команді Петра Порошенка буде вкрай складно.

"Проти нього виступили і Тимошенко, і Гриценко, які закликали своїх виборців не голосувати за чинного президента. Плюс проти нього олігархія та їхні медіа: канали "1+1", "Інтер". А ще - опоненти в коаліції, такі як Яценюк і Аваков. Дуже важко буде подолати розрив за таких умов", - пояснює Анатолій Октисюк.

"Має відбутися якийсь форс-мажор, ескалація чи взагалі зрив виборів, щоб все це "відіграти", - додає він.

Схожої думки і Ярослав Павловський: "У президента зараз завдання - перевести вибори у формат "Порошенко або Путін", порівняти Зеленського з Путіним чи Коломойським - тобто, з якимось узагальненим образом ворога. Буде нагнітатися ситуація, що другий тур - це "останній і рішучий бій", посилюватися формат чорно-білого".

"Але для виборців Зеленського вже не потрібен формат "Путін-Антипутін", у них інший погляд на громадянську відповідальність і вони думають уже у форматі "все дістало", - додає він.

А "Зе команда", вважає Анатолій Окстисюк, і далі діятиме так, як раніше: "Їм, по суті, не треба робити нічого нового. Вони будуть наголошувати на своїй антисистемності. А ще - представляти команду".

"Тут вже грає роль антирейтинг - він у Порошенка дуже високий й багато виборців вже не будуть за нього голосувати з різних причин", - додає експерт.

"Зі своїх інсайдів вам скажу, що всі хочуть Зеленського, щоб почати конституційну реформу, обмежити повноваження президента й залишити йому лише дипломатію і функції верховного головнокомандувача", - резюмує Анатолій Окстисюк.

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