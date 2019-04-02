Копирайт изображения UNIAN Image caption У ніч після виборів у штабі Петра Порошенка не приховували радості з приводу результатів голосування

Сьогодні, після того, як вихід до другого туру президентських виборів Петра Порошенка став практично доконаним фактом, мало хто згадує, що ще минулого року чинного главу держави зовсім не зараховували до фаворитів перегонів.

У червні 2018-го Петро Порошенко посідав п'яту сходинку у списку ймовірних претендентів на президентське крісло, маючи нижчий рейтинг, ніж Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко і Юрій Бойко (дані опитування КМІС). Рівень його підтримки тоді не дотягував навіть до 9%.

ВВС разом з українськими політичними експертами визначає п'ять причин, завдяки яким Петро Порошенко здійснив справжній рейтинговий прорив і тріумфально вийшов до другого туру президентських виборів з результатом у близько 16% голосів виборців.

Патріот номер один

"Це питання технології. Якщо половина виборців заявляють, що не проголосують за тебе ні за яких обставин, ти не борешся за їхні голоси. Ти віддаєш їх на відкуп своїм конкурентам, які, борючись за них, загризуть один одного. А сам — намагаєшся конвертувати на свою користь електоральні залишки", — розповів BBC голова центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Судячи з усього, базою кампанії Петра Порошенка, негативне ставлення до якого рік тому декларували 70% українців, а зараз — близько 60 % (опитування КМІС, квітень 2018 і березень 2019 років), стала саме ця теза.

Чинний президент навіть не намагався достукатися до скептично налаштованих до себе виборців, а намагається по максимуму мобілізувати на свою підтримку патріотично, антиросійськи налаштований електорат.

Багато кандидатів у президенти України у своїх програмах критикували Росію і її нинішнє керівництво, але тільки Порошенко виніс на свої білборди цитату з класика: "Геть від Москви!"

Чимало учасників виборів виступали за рух Києва в напрямку НАТО та Євросоюзу, однак саме Порошенко — за допомогою своєї групи підтримки у Верховній Раді — просунув зміни до Конституції, що закріплюють європейську і євроатлантичну інтеграцію в Основному законі України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петра Порошенка звинувачували у використанні релігійної теми в політичних цілях, проте президент відкидав ці звинувачення

Багато учасників виборів раніше декларували свою підтримку помісної православної церкви, але саме Порошенко як чинний глава держави за рік до виборів включився у процес отримання автокефалії й незадовго до самовисування в президенти таки отримав у Стамбулі томос про автокефалію (грамоту про незалежність) Православної церкви України.

І, до речі, ще не в статусі кандидата проїхав із "томос-туром" містами центральної та західної України, додатково мобілізувавши свій "ядерний" електорат.

Інші претенденти на голоси патріотично налаштованих виборців — перш за все Юлія Тимошенко й Анатолій Гриценко — в цих обставинах повинні були приєднуватися до ініціатив Порошенко, підтримувати його починання, визнавати його символічне лідерство в цьому таборі.

Президент у камуфляжі

Невіддільна частина іміджу Петра Порошенка в ході цієї кампанії — мудрий і компетентний верховний головнокомандувач Збройних сил України, який регулярно відвідує військові частини, в тому числі поблизу лінії фронту, випробовує на полігонах нові види озброєння, та не цурається камуфляжу.

Для частини населення України, на сході якої вже майже п'ять років не згасає конфлікт, компетентність президента саме в цій сфері є важливим фактором, що впливає на їхній вибір.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В оточенні Петра Порошенка вважають, що чинний президент краще підходить на роль верховного головнокомандувача Збройних сил України, ніж комік Володимир Зеленський

Тим більше, незадовго до старту виборчої кампанії Порошенко нагадав українському суспільству про свою роль головнокомандувача.

Після інциденту поблизу Керченської протоки та затримання українських військових кораблів російськими прикордонниками президент ініціював введення на частині території України воєнного стану.

Соціологи констатували: це рішення підтримала лише третина українців (дослідження групи "Рейтинг", грудень 2018 року).

Однак, каже заступник гендиректора Центру Разумкова Юрій Якименко, ця ситуація дала поштовх консолідації патріотично налаштованого електорату навколо Петра Порошенка.

Гроші на бочку

Станом на кінець 2017 року 46,3% домогосподарств України отримували доходи, менші за прожитковий мінімум на особу (дані Держстату).

Бідність, зростання цін і комунальних тарифів постійно потрапляють в топ найактуальніших проблем середньостатистичного українця.

Не дивно, що на виборах політики завжди обіцяють поліпшити матеріальний стан людей.

Так сталося і цього разу. Багато кандидатів прямо звинувачували чинну владу в доведенні українців до зубожіння і в нездатності підвищити рівень життя "народу, що ледь виживає".

Юлія Тимошенко обіцяла виборцям негайно після свого приходу до влади знизити ціни на газ для населення удвічі.

Володимир Зеленський обговорював із експертами можливість підняти українським вчителям зарплату з 250 до 4000 доларів на місяць.

Порошенко пішов іншим шляхом.

Незадовго до виборів українська влада монетизувала субсидії на житлово-комунальні послуги та підвищила пенсії в середньому на 514 гривень.

Формально ці рішення ухвалював уряд Володимира Гройсмана. Але те, як часто і в якому тоні Петро Порошенко розповідав про ці новації на зустрічах з виборцями, не давало маленькому українцю засумніватися в тому, чиєю саме заслугою є підвищення його добробуту.

"(Деякі мої конкуренти заявляють), що підвищення зарплат і пенсій — це підкуп виборців... Якщо ви говорите, що це підкуп, то я всі п'ять років (свого наступного президентського терміну) буду підкуповувати пенсіонерів, вчителів, лікарів, підвищуючи їм зарплати й пенсії", - говорив він виборцям Вінницької області на одному з останніх мітингів перед днем голосування.

І, судячи з бурі аплодисментів, яку викликала ця заява, значна частина її адресатів надала перевагу синиці, тобто 514 гривням у руці зараз і від цього кандидата в президенти, над золотими горами від когось іншого, але потім.

Увімкніть телевізор

Важливим фактором відносного успіху Порошенка стало ставлення до нього з боку найбільших телеканалів: адже телебачення є основним джерелом отримання інформації для 74% українців (опитування КМІС, березень 2019 року).

Якщо протягом 2016-2017 років між президентом і телеканалами діяв своєрідний "пакт про ненапад" - великі канали не особливо критикували Порошенка, але й відверто не піарили його, то в кінці минулого року політика трьох найбільших медіа-груп змінилася: вони почали ну дуже ретельно висвітлювати діяльність президента.

Часом присутність Порошенка на телеекранах була настільки нав'язливою, що соцмережі реагували на них жартами на кшталт "Жоден шкільний туалет в Україні не може відкритися без того, аби червону стрічку на вході не перерізав президент".

В нагоді Порошенкові стала і серія засідань "рад регіонального розвитку" — зустрічей обласної еліти з президентом для обговорення успіхів чинної влади та постановки конструктивних завдань на майбутнє, — які пройшли в більшості обласних центрів України напередодні виборів.

"Фактично охоплення у піару Порошенка було набагато більшим, ніж у будь-якого іншого кандидата, тому що крім позитивних матеріалів про його обіцянки й піар-акції канали повинні були висвітлювати ще й різні об'єктивні інформприводи за його участі на кшталт міжнародних переговорів або епопеї з отриманням томосу", - розповів BBC медіаексперт Отар Довженко.

Після висунення в президенти Володимира Зеленського, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським (сам комік відкидає ці звинувачення), канал "1+1", що належить цьому олігархові, почав ставитися до Порошенка критичніше.

Після того, як програма "Українські сенсації" на цьому каналі за тиждень до виборів звинуватила Порошенко в причетності до замовних вбивств, президент подав на "1+1" до суду.

"На інших каналах не те, що "чорнухи", навіть просто критики особисто Порошенку не було", — констатує Отар Довженко.

Слабкість конкурентів

Нарешті, на руку Петру Порошенку зіграла роз'єднаність і помилки в ході кампаній його конкурентів за вихід до другого туру.

Лояльний до Росії електорат був змушений розриватися між колишніми членами Партії регіонів, Юрієм Бойком, який напередодні виборів злітав до Москви і зустрівся там з Дмитром Медведєвим, та Олександром Вілкулом, якого пов'язували із найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим.

Обидва цих кандидати в сумі набрали приблизно стільки ж, скільки Порошенко, і, якби вони змогли об'єднатися, то цілком могли б вийти до другого туру з Володимиром Зеленським.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зміна іміджу напередодні кампанії-2019 не допомогла Юлії Тимошенко обійти Петра Порошенка в боротьбі за вихід у другий тур президентських виборів

Юлія Тимошенко ж стала жертвою свого сміливого експерименту, говорить політолог Валерій Димов.

Почавши кампанію ще минулого літа, вона спробувала завоювати підтримку молодого електорату, презентувавши "Новий курс" - програму масштабних реформ, яку вона мала намір реалізувати після приходу до влади.

Однак, схоже, риторика про боротьбу з корупцією за допомогою блокчейнів і про міста, надруковані на 3D-принтерах, не вразила молодь, зате відлякала від Юлі її базовий електорат, який слабо орієнтується в цих матеріях.

"Потім Тимошенко повернулася до своєї традиційної риторики про субсидії та тарифи, але було вже пізно", - говорить Валерій Димов.

Що далі?

Соратники Петра Порошенка, з якими поспілкувалася BBC після оприлюднення результатів екзит-полів, визнають: стратегія їхнього кандидата перед другим туром повинна змінитися. Логіка і психологія голосування у фіналі виборів кардинально відрізняються від електоральної поведінки в першому турі.

Ліквідувати майже двократне відставання чинного президента від лідера виборчих перегонів коміка Володимира Зеленського багатьом здається практично непосильним завданням.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ліквідувати майже двократне відставання від переможця першого туру виборів Володимира Зеленського для Петра Порошенка буде дуже складно, якщо взагалі можливо, кажуть політологи

Політтехнологи прогнозують, що напередодні другого туру Петро Порошенко спробує заручитися підтримкою кандидатів, які не вийшли до фіналу перегонів.

У таборі чинного президента покладають чимало надій і на передвиборчі дебати, які, вважають соратники президента, покажуть величезну різницю в компетентності, готовності керувати країною між кандидатами.

Але Володимир Зеленський може не погодитися дебатувати з Порошенком: за українським законодавством участь у дебатах не є обов'язковою.

Експерти прогнозують, що між турами може змінитися риторика Петра Порошенка. Але ось в який бік будуть спрямовані ці зміни: на завоювання підтримки електорату інших кандидатів чи на очорнення конкурента, — співрозмовники BBC не беруться передбачити.

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