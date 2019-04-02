Страх і ненависть у Фейсбуку: як українці сваряться через вибори

Копирайт изображения УНІАН

Результати першого туру виборів сколихнули українські соцмережі - тут розгорілася справжня битва між противниками Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

У той час як деякі прихильники Петра Порошенка висловлюють невдоволення вибором на користь артиста, інші користувачі Facebook закликають вгамувати пристрасті і навіть намагаються пояснити, чому таке з'ясування стосунків нашкодить і країні, і чинному президенту.

Найбільше нарікань викликав допис у Facebook журналіста ATR Айдера Муждабаєва, якій він зробив у неділю ввечері після публікації екзит-полів. Пізніше допис, за словами автора, був видалений соцмережею.

Проте допис встигли опублікувати деякі ЗМІ. В ньому пан Муждабаєв називає зрадниками виборців одного з кандидатів і пише, що "очевидно, доведеться стріляти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Напередодні другого туру соцмережі охопили палкі дискусії, які часто супроводжуються образами та прокльонами опонентів

Пізніше пан Муждабаєв перепросив за цей допис. "Я не мав на увазі жодних закликів до стрільби всередині України, а приводив це як варіант вкрай негативного розвитку подій у разі, якщо обрана більшістю громадян влада після президентських і парламентських виборів спробує "відновити відносини" з Росією", - пояснив він у Facebook.

Проте в іншому дописі пан Муждабаєв зазначає, що згідно з результатами першого туру більшість виборців обрала капітуляцію перед Росією, зрадила армію та Небесну Сотню, і все це на руку Кремлю.

"Це гарантія майбутнього хаосу і російського вторгнення. Їх медіаплан працює, вони зуміли за допомогою тролів, корисних ідіотів та ліваків, сколотити інфантильну дебільну більшість", - пише він.

Жорстких критиків вибору на користь Зеленського назбиралося чимало.

Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв привітав виборців артиста з 1 квітня, і назвав цю дату, яку традиційно називають Днем дурня, їхнім професійним святом.

Радник президента Юрій Бірюков поставив під сумнів характеристику виборців Зеленського як протестного електорату, і оголосив такий вибір протестом проти спроб покінчити із залежністю від Росії.

"Це не про протест проти повільних реформ або помилок. Це протест проти наших спроб вирватися з чіпких лапок імперії, протест проти призову думати, протест проти нашої мрії. Чи хочуть свати пити каву у Відні? Риторичне питання..."

Експерт проектного офісу реформ Міністерства оборони Артур Переверзєв пише, що не може поважати вибір прихильників Володимира Зеленського як "нерозумне, неадекватне, поверхове та інфантильне рішення як індивідів, так і групи індивідів, які колективно відмовились думати та раціоналізувати".

Директор Інституту світової політики Євген Магда характеризує деякі дискусії на тему виборів як засилля ненависті.

Жартома описує ситуацію Іван Дюлай.

Про масштаб баталій свідчать масові видалення з друзів.

Симпатик Володимира Зеленського Юлія Палійчук повідомила, що після того як вона оновила обкладинку в соцмережі, що визначила її симпатії, її видалили з друзів понад 100 людей.

В такої поведінки чимало критиків

"Міркування про "поганий народ" нагадують мені скарги збанкрутілих регіоналів, типу позбавленого розуму старого Азарова, які теж продовжують звинувачувати в своєму провалі то фашистів, то "майдаунів", то Маккейна, не розуміючи, що головною причиною Майдану були вони самі", - пише журналіст Денис Казанський, який мусив 2014 року залишити Донецьк.

Він вважає результат Зеленського "банальною помстою" виборців політикам, які не виправдали сподівання.

Дипломат Дмитро Кулеба звертає увагу на те, яку насолоду взаємні звинувачення в українських соцмережах викликають у Росії.

"Рашенам навіть не треба нічого робити. Сидять собі і жують поп-корн з пельменями, поки ми самі в захваті з серйозними патріотичними обличчями розвалюємо себе на частини. Вже ж це було. Вже проходили. З кров'ю проходили", - зазначає дипломат і закликає усвідомити, що Україна - єдина, але складна і строката країна.

Журналістка Людмила Корнієвич порівнює ситуацію з критикою прихильників Зеленського з тим, як в 2016 році критикували прихильників Трампа в США чи прихильників виходу з ЄС в Британії, а закінчилося це їхньою перемогою.

Телеведучий Богдан Буткевич вважає хибною стратегію прихильників Порошенка щодо демонізації виборців Зеленського і заперечує, що серед них багато проросійських виборців.

"ПП намагається довести, що він воює не з внутрішньоукраїнськими політиками, а виключно з Москвою, чиїми маріонетками всі без виключення його противники нібито є. Це - дуже хибна стратегія, яка викликає лють навіть у аполітичних виборців, не кажучи вже про активну частину суспільства".

Пан Буткевич прогнозує, що Україну і далі чекає "накручування ненависті", що призведе до поразки Порошенка.

Український арт-критик Костянтин Дорошенко закликав поважати вибір українських військових в зоні ООС, чимало з яких також проголосували за Володимира Зеленського.

"Кожен пост у стилі ми - воїни світла, а вони - насєлєніє - це чергова цеглинка у монумент перемоги Зе", - говорить про наслідки того, що відбувається в соцмережах журналістка Олена Бабакова.

Волонтер "Повернись живим" Віталій Дейнега пише, що для перемоги Петру Порошенку треба провести блискавичну роботу над помилками, а не чути лише голоси частини його прихильників, які відлякують виборців інших кандидатів.

"Навіть обурення можна висловлювати обґрунтовано", - пише Євгенія Сливко.

Вона не бачить нічого дивного в тому, що виборці голосують за зміни.

Політолог-міжнародник Микола Капітоненко зазначає, що через допис пана Муждабаєва вирішив не брати участь в ефірах ATR.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що агресія прихильників Порошенка пояснюється презирством до опонентів та бажанням більше говорити про зміни, ніж їх втілювати в життя.

"Ви балакаєте про зміни, але самі їх боїтеся, тому що вчепилися за свої квартирки, автомобільчики та уявну стабільність, яка тримається на паразитуванні і експлуатації тих, хто дивиться ТВ як єдину розвагу. Ось це все ви не зрозуміли і тепер вам страшно", - пише він.

Користувач Юлія Нікітіна зазначає, що в соцмережах стадія самозамилування своїм рівнем освіти та обізнаності зараз змінилася стадією погроз, як наприклад, поїхати з країни у випадку перемоги певного кандидата. Вона вважає, що найбільшу провину за це несуть кандидати в президенти.

Журналіст Liga.net Дмитро Бобрицький зазначає, що треба розуміти і шанувати різницю історичних традицій в Україні, адже відбулося зіткнення державницького підходу та "зворотного боку української душі, що тяжіє до авантюризму".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе спробувала пояснити занепокоєність виборців, які не підтримують Володимира Зеленського. Але в соцмережах переважно панують емоції та образи, а не аргументи

Віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе так пояснює пристрасті в соцмережах: "Уявіть, будь ласка: ви летите в літаку і знаєте, що там попереду, за туманом, гора, в яку ось-ось влетите. Вас переконують, що гори там нема. Ви ж знаєте, що вона є: тут уже ставались катастрофи, і радар показує попереду гору! Але люди поруч кажуть, що не повірять, поки самі не переконаються. Ось приблизно так я можу описати свої емоції, коли чую аргументи за ЗЕ".

Нарешті журналіст Сергій Щербина зазначає, що можливість обирати - головне, що відрізняє Україну від Росії, і яким би не був результат, потрібно поважати волю народу.

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