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"99% моїх одногрупників, яких розподілили служити по всьому периметру України, зібралися звільнятися. Навантаження на кордоні високе, відповідальність велика, а нормальних грошей немає", - каже прикордонник Дмитро, який зібрався йти зі служби.

З 1 січня 2019 року військовим структурам підняли грошове забезпечення майже на третину. На 30% зросли зарплати в Збройних силах. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про підвищення на стільки ж виплат поліцейським та рятувальникам. Відзвітувала про покращення грошового забезпечення від січня і Нацгвардія.

Та не про всіх військових згадав уряд під час формування бюджету.

Як стало відомо BBC News Україна, такого підвищення не було для Державної прикордонної служби.

І хоча міністерство внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів прикордонників, анонсувало таке ж зростання зарплат, як і в інших формуваннях, насправді цього так і не сталося.

Це призвело до відтоку кадрів. Покрити некомплект намагаються строковиками.

"Півтора кілограма ковбаси"

"Нам обіцяли так само, як і Збройним силам, підняти грошове забезпечення на 30%, але цього немає. Особисто в мене зарплата збільшилася на 700 гривень. Це і близько не 30%, як заявляла влада", - каже в розмові з BBC News Україна старший лейтенант Дмитро, який служить в Києві.

Офіцер отримує 13 тисяч гривень. Хлопець дивується, чому обіцяне керівництвом країни підняття зарплат військовим обійшло прикордонників.

"Не може людина, яка охороняє 30 кілометрів державного кордону, отримувати як охоронець супермаркету", - каже офіцер.

За його словами, це тяжка і небезпечна служба, яка вимагає постійної концентрації та пильності, а "нормальної винагороди за це немає". Звідси і корупційні ризики.

Дмитро збирається звільнятися зі служби. "В мене скоро закінчується контракт. Продовжувати його не буду. Це не так просто, адже в нас хороший колектив, я люблю цю справу. Але грошей не вистачає на оренду житла, комунальні платежі та для того, аби прокормити сім'ю", - розповідає він.

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Майор запасу прикордонної служби Володимир Керницький зі Львівщини звільнився наприкінці минулого року. Причина та сама - низькі зарплати.

"Сьогодні таке враження, що коефіцієнт вислуги років взагалі не рахується. Я прослужив понад 20 років, а отримую майже так само, як молодий лейтенант, який тільки прийшов служити. Це дуже несправедливо", - каже чоловік.

За його словами, у 2018 році була хвиля звільнень офіцерів з прикордонної служби. Люди почали шукати себе у цивільному житті.

"Намагаються закрити це питання строковиками, але вони проблему не вирішують. Адже в них низький коефіцієнт корисної дії", - додає Володимир.

Його товариші по службі розповідають, що з січня зарплати підняли на 300 - 700 гривень. "Це півтора кілограма ковбаси", - каже військовий.

Великий відтік

У Державній прикордонній службі визнають, що фонд оплати праці - недостатній для підняття зарплат на 30%.

Цьогорічний бюджет свідчить, що на зарплати виділили на 23% більше грошей, ніж минулого року. Та BBC News Україна поспілкувалася з десятком прикордонників, які мають різні звання та посади. Вони кажуть, що такого зростання не відчули.

Виявилося, що прикордонна служба направила ці гроші на збільшення мінімальної зарплати у відомстві до рівня 9 500 гривень. Адже йти на службу за 7-8 тисяч гривень ніхто не хотів. Для інших військовослужбовців грошей не вистачило.

Саме тому розрив між новачком, який тільки прийшов на службу, і військовим з досвідом, який віддав справі десятки років, незначний.

"Наприклад, розмір грошового забезпечення рядового без вислуги років з лютого 2019 року відповідає розміру грошового забезпечення сержанта з вислугою п'ять років та складає 9500 гривень, на кордоні - 10 тисяч гривень", - пояснюють у прикордонній службі.

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Прикордонники, з якими ми поспілкувалися, говорять про масові звільнення. Офіційна статистика зростання таких показників теж підтверджує.

За даними відомства, у 2015 звільнилося 1 300 контрактників, приблизно стільки ж у 2016 році. А вже у 2017 та у 2018 році ця кількість збільшилася удвічі - 2 912 і 2 557 військових.

І це може бути лише початок. Службовці думають, що очікуваного підвищення вже не буде.

Офіційно Держприкордонслужба твердить, що проблем з відтоком кадрів немає. Але про реальний стан справ говорить відновлений в останні роки призов на військову службу.

Якщо у 2018 році до прикордонної служби призвали 2 750 строковиків, то вже під час лише весняного призову у 2019 році їх буде рекордні 4 000.

При цьому загальна кількість прикордонного війська не змінювалася - близько 50 тисяч. Для порівняння: до ЗСУ, чисельність яких уп'ятеро більша, цього року призвуть 9 000 людей.

Очевидно, що саме строковиками й планують вирішити проблему некомплекту на кордоні.

"Ми дійдемо до того, що кордон охоронятимуть одні строковики. Це породжує нові ризики, адже це повний непрофесіоналізм та відсутність досвіду на службі. Українські кордони стануть відкритими", - каже ще один прикордонник на умовах анонімності.

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У 2008 році прикордонне відомство повністю відмовилося від призову строковиків та перейшло на контрактну службу. Це було пов'язано з реформуванням відомства у правоохоронну структуру, згідно з європейськими стандартами.

Однак з початком боїв на Донбасі виникли проблеми з комплектацією і призов відновили.

Які перспективи?

Джерела в уряді кажуть, що прикордонна служба на початку року підготувала пропозиції щодо збільшення платні для своїх військових.

Проте вони не сподобалися МВС. З того часу це питання на засіданні Кабміну не розглядали.

Тим часом лави прикордонників продовжують рідшати. Вже в перші місяці цього року, у січні та лютому, звільнилося 405 військових. І якщо для ЗСУ це не така значна кількість, то для прикордонного війська - відчутна.

BBC News Україна написала запит до МВС з питанням, як цю проблему збираються вирішувати, але відповіді так і не отримала.

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