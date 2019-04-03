У світі більше дідусів-бабусів, ніж онуків. Як так сталося і чому це проблема

Копирайт изображения Getty Images Image caption За останні 60 років показник народжуваності скоротився майже удвічі: у 1960-х він складав 5 дітей на жінку, зараз - 2,4 дитини на жінку

За даними ООН, вперше у світовій історії кількість літніх людей на Землі перевищує кількість дітей. В організації кажуть, що зараз у світі проживають близько 705 мільйонів людей віком за 65 років і тільки 680 мільйонів віком до 5 років.

Збільшення розриву

Нинішні тренди дозволяють спрогнозувати, що вже до 2050 року на кожну дитину 1-4 років припадатиме двоє літніх людей віком за 65.

Ця тенденція підтверджує те, про що демографи кажуть вже не перше десятиліття: люди у більшості країн живуть довше і не народжують тієї кількості дітей, яка була б достатньою для підтримки балансу населення.

Але як все це може вплинути безпосередньо на вас? Чи може вже впливає?

Замало "новеньких"

Крістофер Мюррей, директор Інституту метрик і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті, каже: "У світі буде замало дітей і забагато людей за 65 - це призведе до того, що підтримувати існування глобального суспільства буде важко".

Минулого року Мюррей оприлюднив статтю, в якій спрогнозував, що майже половина країн світу матиме справу з "дитячою кризою", яка означатиме недостатню кількістю дітей для підтримки чисельності населення.

"Тільки подумайте про всі соціальні та економічні наслідки для суспільства, в якому більше дідусів і бабусь, аніж онуків", - каже він.

Ще у 1960-х роках на одну жінку припадало п'ятеро дітей, кажуть у Всесвітньому банку. Зараз цей показник більш ніж удвічі менший - всього 2,4 дитини на жінку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Населення Землі швидко старішає

Водночас соціально-економічні обставини відтоді суттєво покращилися, а це у свою чергу призвело до зростання очікуваної тривалості життя. У 1960-х вона в середньому складала 52 роки, у 2017 - 72.

Ми живемо дедалі довше, потребуємо дедалі більше ресурсів, і тим самим посилюємо тиск на такі галузі як пенсійне забезпечення і охорона здоров'я.

Найбільші проблеми - в розвинених країнах

Проблема старіння населення найгостріше проявляється в розвинених країнах. Дитяча смертність тут нижча, але виховання дітей коштує дорожче.

Жінки тут заводять дітей у більш пізньому віці і загалом мають менше потомства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди віком за 65 - це майже третина населення Японії

Високі стандарти життя означають, що літні люди живуть довше.

Найяскравіший приклад - Японія, де очікувана тривалість життя складає 84 роки і де люди віком за 65 років складають 27% населення.

А яка ж частка дітей віком до 5 років? За даними ООН, всього 3,85%.

Ця проблема хвилює японську владу впродовж багатьох десятиліть, і минулого року уряд анонсував плани щодо підвищення пенсійного віку з 65 до 70 років.

Втім, незбалансованість населення є загрозою не лише для розвинених країн, а й для країн, що розвиваються.

У Китаї частка людей віком за 65 років складає 10,6%, але через суворі обмеження на кількість дітей, що впровадили ще у 1970-х, країна має й відносно низькі показники народжуваності: всього 1,6 дитини на одну жінку.

Діти віком до 5 років - це менше ніж 6% населення країни.

Що в Україні?

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Нещодавнє дослідження оприлюденне у виданні Lancet, свідчить про те, що українці старіють швидше за жителів більшості країн світу.

Вчені проаналізували дані про те, в якому віці у жителів різних країн проявляються ті чи інші старечі захворювання - від інсульту і хвороби Паркінсона до проблем зі слухом і травм від падіння при ходьбі.

У загальному рейтингу зі 195 країн Україна займає 179-е місце, поступаючись не тільки США і ЄС, але і країнам Близького Сходу, а також усім членам БРІКС (Бразилії, Китаю, Індії, Росії та ПАР) і навіть Таджикистану (147), який за багатьма показниками вважається країною з найнижчим рівнем життя із колишніх радянських республік.

Що ж до народжуваності, то у 2016 році цей показник в Україні становив 1,5 дітей на одну жінку.

Народжуваність проти якості життя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Африканські країни лідирують як за показниками народжуваності, так і дитячої смертності

Африканські країни - найяскравіший приклад того, як конфліктують між собою показники народжуваності і якості життя.

Саме країни Африки - світові лідери за народжуваністю. У Нігері, приміром, на одну жінку припадає 7,2 дитини.

Водночас у цих же країнах найвищі показники дитячої смертності.

Скільки потрібно, щоб популяція самовідтворювалася?

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2,1 дитини на жінку - це магічний цифра. За словами демографів, це мінімальний показник, необхідний для того, щоб нація самовідтворювалося.

Найсвіжіші дані ООН свідчать про те, що лише 113 країн світу досягають цієї позначки.

Вчені додають, що в країнах, де фіксується висока дитяча смертність, мінімальний показник народжуваності має бути ще більшим - 2,3 дитини на жінку.

Через падіння народжуваності, чисельність населення в багатьох країнах буде різко знижуватися - попри збільшення кількості населення у світі загалом. Очікується, що вже у 2024 році на Землі проживатиме 8 мільярдів людей.

Один з найекстремальніших прикладів - Росія. ООН прогнозує, що вже до 2050 року населення країни скоротится зі 143 мільйонів до 132 мільйонів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через падіння народжуваності населення Росії до 2050 року може скоротитися зі 143 мільйонів до 132 мільйонів

Економічні наслідки

Скорочення і старіння населення означає, що все менше людей здатні працювати - це може призвести до падіння показників продуктивності праці і, як наслідок, зниження темпів росту економіки.

Восени минулого року Міжнародний валютний фонд застеріг: через старіння населення японська економіка впродовж наступних 40 років може впасти на 25%.

"Демографія впливає на кожен окремий аспект вашого життя. Просто погляньте у вікно - на людей, що йдуть вулицею, на будинки, інтенсивність руху автомобілів. Все це має стосунок до демографії", - каже директор Оксфордського інституту старіння населення Джордж Лісон.

Політичні аспекти

Існує консенсус, щодо того, що уряди мають робити все, аби знешкодити цю "бомбу уповільненої дії". І вони намагаються.

Китай у 2015 році переглянув принцип "одна сім'я - одна дитина" і у 2018 році повідомив, що найблищим часом планує взагалі скасувати будь-які обмеження на кількість дітей.

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Проте як не дивно, скасування попередніх обмежень мало що змінило. У 2018 році в країні народилися 15,2 мільйона дітей - це найнижча цифра за останні 60 років.

Китайські дослідники пояснюють це зменшенням кількості жінок репродуктивного віку і небажанням сімей заводити дітей через фінансові причини, а також через прагнення багатьох освічених жінок зайнятися кар'єрою.

Старіші і сильніші

Експерти з питань демографії кажуть, що ключову роль найближчим часом гратимуть системи охорони здоров'я і їхня здатність пом'якшити негативні наслідки від процесів старіння населення.

Їхній аргумент полягає у тому, що здоровіші громадяни зможуть довше працювати, а це, у свою чергу, пом'якшить удар по економікам країн.

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