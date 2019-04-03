Копирайт изображения Facebook Яни Червоної Image caption Яна Червона служила у 46-у окремому батальйоні "Донбас-Україна"

2 квітня на Луганщині внаслідок обстрілу з важкої артилерії загинула відома у соцмережах волонтерка та військова батальйону "Донбас-Україна" Яна Червона.

"Близько 13.30 в районі н.п. Новозванівка-Попасна в результаті ворожого обстрілу наших позицій гаубицями 152-мм калібру збоку російських терористичних військ героїчно загинули двоє бійців Окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна": старший солдат Червона Яна Михайлівна (позивний "Вєдьма"), молодший сержант Мілютін Олександр Анатолійович (позивний "Дєда")", - написав у Facebook командир батальйону В'ячеслав Власенко ("Філін").

Комбат також опублікував фото бліндажа, у якому загинули бійці: "В цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу".

Копирайт изображения Facebook В'ячеслава Власенка Image caption Залишки бліндажа після влучання 152-мм снаряду

"Вирішила спробувати"

До війни Яна Червона жила у Харкові, де була учасницею місцевого Євромайдану.

В одному інтерв'ю пригадувала, що приєдналася до активістів одразу після виходу з декретної відпустки.

Копирайт изображения Facebook Яни Червоної Image caption З 2016 року - у ЗСУ

З літа 2014, коли почалися бойові дії на Донбасі, була волонтеркою, допомагала добровольчому батальйону "Айдар".

Копирайт изображения Facebook Яни Червоної Image caption З кінця літа 2014 року Яна Чрвона була волонтером та збирала допомогу для АТО

У 2016 році вирішила піти на службу до ЗСУ.

"Один боєць, коли ми привезли допомогу, сказав: як вам класно, волонтерам. Ви побудьте тут, поживіть у бліндажах і подивіться, як це важко. Я вирішила спробувати, чому б і ні?" - пояснювала вона своє рішення у коментарі каналу "112 Україна".

Яна Червона була кулеметницею, взяла позивний "Відьма".

Служила у 54-й бригаді, потім - у 46-у окремому батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна", який зараз перебуває на передовій на Луганщині.

"Інші іграшки"

Копирайт изображения Facebook Галини Клемпоуз

"Найближча посадка до нас - це вже вороги. А наша справа - щоб вони не пройшли далі і не зайняли цю висоту" - розповідала вона у відео на YouTube-каналі "4.5.0. UA" рівно за місяць до своєї загибелі.

"Дівчата люблять вже інші іграшки", - жартувала тоді вона про свій кулемет та зізнавалася, що "працювати" з ним не важко.

"Не знаю, чи можна сказати "дякую" цій війні, це, напевно, неправильна фраза. Але завдяки всьому цьому ми взагалі зрозуміли, що таке Україна. Я вивчила гімн України… Я почала з дітьми вдома говорити українською", - розповідала військова.

Копирайт изображения Facebook Image caption Яна Червона займала активну позицію у соцмережах, зокрема відкрито підтримувала Петра Порошенка на президентських виборах

На тому ж відео, вона зізнавалася, що не знає, коли їй вдасться виїхати з передової, щоб побачитися з дітьми.

"Сьогодні ще о 12:35 спілкувалися з нею про те, що привезти їй на фронт... Вона сказала про пару простих речей та потім пообіцяла вийти пізніше на зв'язок і доповнити список потреб... Та через годину вже зовсім не виходила на зв'язок... Потім гірка звістка…", - написав у день обстрілу волонтер і капелан Анатолій Кушнірчук.

Копирайт изображения Facebook Яни Червоної Image caption "Лише тут розумієш що важливо в житті, а що - порожні дрібниці", - написала жінка в одному зі своїх останніх постів

Яна Червона та Олександр Мілютін загинули від прямого влучання снаряду у їхній бліндаж.

У Яни залишилося двоє дітей, чоловік та матір.

Поховають жінку у четвер у Харкові.

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