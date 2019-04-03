Що б Фройд сказав про нашу одержимість селфі?
Поїдьте у найкрасивіше місце на землі і ви побачите, як люди фотографують… самі себе!
Здавалося б, це щось нове. Термін "селфі" вперше ввели в Оксфордський словник 2013 року і невдовзі його визнали словом року.
Однак селфі - старі, як фотографії. Перше селфі зробив 1839 року американець на ім'я Роберт Корнеліус.
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Але навіщо ми робимо селфі, якщо можемо споглядати себе у дзеркалі своєї ванної кімнати щоранку?
Дивна ситуація, чи не так?
Хто ж може краще пояснити нашу схиблену людську поведінку, ніж Фройд?
Якщо я люблю себе, ви теж мене полюбите
Фрейд винайшов психоаналіз і популяризував різні поняття, такі як его, несвідоме й бесіди з психотерапевтом.
Одним із цих понять є ідея про надмірну любов до себе, також відома як нарцисизм.
У грецькій міфології юнак на ім'я Нарцис колись гуляв біля річки і схотів напитися води. Він побачив своє відображення й так замилувався своєю красою, що втратив зв'язок із реальністю.
Зрештою він потонув, коли спробував обійняти своє відображення.
За словами Фройда, самолюбство - річ природна.
Але коли людина любить себе настільки, що "вимикає" усіх інших, це може перетворитися на психічний розлад.
І саме такий сенс має слово "нарцисизм".
Тести
Психологи розробили тести, щоб визначити такі риси особистості, як нарцисизм.
Ось деякі його результати:
- Нарциси більш активні в соціальних мережах
- Публікація селфі пов'язана з надмірною любов'ю до себе
… але лише тоді, коли це стосується чоловіків.
Жінки зазвичай менш нарцисичні, ніж чоловіки, хоча вони і публікують більше селфі, ніж чоловіки.
З іншого боку, американський психолог Жан Твенге показала, що нарцисизм зараз - на підйомі: за останні десятиліття він зростав із тією ж швидкістю, що й ожиріння.
На дивані
Більшість висновків Фройд зробив зі своїх щоденних спостережень. Кількість інформації, доступна нам зараз, дуже б зацікавило таку людину, як він.
Він би із задоволенням проаналізував феномен селфі.
Він зауважив би, що більшість людей публікують селфі не тому, що закохані в себе, а тому, що хочуть, аби їх любили усі інші.
Прагнення уваги
Не забуваймо, що Фройд почав свої дослідження наприкінці ХІХ століття - коли сексуальність була набагато більше пригніченою, ніж зараз.
Жінки та чоловіки були розділені, їх вчили соромитися проявляти сексуальність, і тим більше - насолоджуватися нею.
Багато з пацієнток Фройда із віденської еліти страждали на "істеричний параліч" - нездатність ходити без чіткої фізичної причини.
Фройд вважав, що ці жінки не ходять, бо у такий спосіб просять до себе уваги.
Тож якщо нам настільки потрібна увага людей, чи не краще опублікувати кілька безсоромних селфі?
Напевно, так. Але це не означає, що у цій одержимості немає нічого нездорового - і не лише для тих, хто робить селфі, але й з огляду на те, як це впливає на інших.
Звичайні нещасні
Селфі показують, що люди живуть своїм найкращим життям, ретельно обробленим і відредагованим.
Нас оточують знімки людей із досконалим життям і тілом.
Останні дослідження показують, що це змушує нас заздрити, почуватися ізольованими, невпевненими та неадекватними.
Якщо послуговуватися словами Фройда, ми стаємо більш невротичними.
Фройд казав: "Мета психоаналізу - замінити невротичне страждання на нормальну людську нещасливість".
Наступного разу, коли ви подумаєте зробити селфі, згадайте Нарциса і натомість зосередьтеся на своїх друзях.
Ви, можливо, не отримаєте стільки "лайків", як хочете, але у вас є схвалення Фройда, і цього має вистачати.
Аби переглянути відео (англійською мовою) про Фройда і селфі, зазирніть на сайт BBC Ideas, який і створив цей матеріал.
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