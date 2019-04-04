Жінка стала сурогатною матір'ю для власного сина-гея - і народила собі онуку

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com

61-річна жінка з Небраски народила свого власного онука, ставши сурогатною матір'ю для свого сина та його чоловіка.

Сесіль Еледж виносила дитину свого сина Метью Еледжа і його чоловіка Еліота Догерті й минулого тижня народила дівчинку, яку назвали Ума Луїза.

Пані Еледж розповіла, що запропонувала це синові, коли вони з паном Догерті вперше сказали, що хочуть створити сім'ю.

"Звичайно, вони посміялися", - сказала вона ВВС.

Пані Еледж, якій тоді було 59 років, каже, що спочатку її пропозиція у сім'ї сприймали скоріше як жарт, аніж реалістичний варінт.

"Це виглядало як дуже красивий жест з її боку, - каже пан Догерті. - Вона така безкорислива жінка".

Але коли Метью та Еліот, які живуть у штаті Омаха, неподалік від пані Еледж та її чоловіка, почали розглядати варіанти, як вони можуть мати дитину, лікарі сказали, що пропозицію пані Еледж цілком можна втілити в життя.

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Метью Еледж та Еліот Догерті у день народження дочки

Пані Еледж запросили пройти співбесіду та серію тестів, які дали зелене світло сурогатному материнству.

"Я дуже стежу за здоров'ям, - розповіла жінка. - Не було жодних причин сумніватися, що я зможу виносити дитину".

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Сесіль Еледж з онучкою Умою

Донором сперми став пан Еледж, а донором яйцеклітини - сестра пана Догерті Леа.

За словами пана Догерті, який працює перукарем, для них це була єдина надія мати біологічну дитину.

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Леа Ірібе стала донором яйцеклітини, а Сесіль Еледж виносила дитину для двох татусів

Пані Еледж розповіла, що вагітність була досить легкою, звичайні симптоми просто трошки посилились у порівнянні з попередніми її трьома вагітностями.

Насправді, найочевидніша ознака її віку проявилась менше ніж через тиждень після того, як пані Еледж імплантували ембріон - і досить несподіваним чином.

Син з чоловіком купили їй тест на вагітність, щоб перевірити, чи була імплантація успішною. Однак пані Еледж засмутилась, коли побачила на ньому лише одну смужку.

Коли пізніше того ж дня син зайшов до неї, щоб її підбадьорити, то побачив дещо, чого не помітила вона - другу рожеву смужку, що підтверджувала вагітність.

"Хоч вона вже нічого не бачить, але зможе виносити дитину", - згадує матір жартівливі слова сина та його чоловіка.

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Татусі вперше побачили свою новонароджену дочку

Пані Еледж розповідає, що реакція близьких на її вагітність була в основному позитивною, хоча двоє її інших дітей і були "трохи шоковані". Однак усі вони її підтримали.

Але вагітність викрила деякі стійкі маркери дискримінації ЛГБТ-сімей у Небрасці. Хоча гей-шлюби у штаті були легалізовані після рішення Верховного суду у 2015 році, штат Небраска не має законів, що забороняють дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.

До 2017 року у штаті існувала заборона гомосексуалам усиновлювати дітей.

Пані Еледж каже, що безуспішно боролася зі своєю страховою компанією щодо медичних витрат, які б їй покрили, якби вона народила свою власну дитину.

"Це всього лише один маленький, крихітний приклад того, що створює для нас проблеми", - каже пан Еледж.

Про Метью Еледжа чотири роки тому навіть писали газети, після того, як його звільнили з роботи у католицькій школі, коли він повідомив, що одружується з чоловіком.

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Маленька Ума разом з батьками

Таке ставлення до пана Еледжа викликало обурення у його громаді, що спонукало батьків і учнів створити онлайн-петицію із закликом припинити дискримінацію пана Еледжа".

Петиція зібрала 102 995 підписів.

Пані Еледж каже, що хоча їхня родина не звикла до публічності, вони все ж вирішили поділитися своєю історією, щоб протистояти "ненависті" до представників ЛГБТ-спільноти.

"Я вчуся не приймати це близько до серця, - каже пан Еледж про негативні відгуки про нього та його сім'ї. - Головне, що у нас є сім'я, у нас є друзі, у нас є величезна спільнота, яка нас підтримує".

Копирайт изображения Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption Родина Еледж та Догерті

Через тиждень після народження Уми пані Еледж каже, що вона та її онучка почуваються добре.

"Ця маленька дівчинка оточена такою великою підтримкою, вона буде рости в люблячій сім'ї, - сказала додає вона. - Так і має бути".

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