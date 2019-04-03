Остання рабиня. Історія останньої жінки, привезеної до США работоргівцями
Дослідниця з університету Ньюкасла знайшла останню відому людину, яку привезли у США на кораблі работоргівців у 1860 році.
Работоргівці викрали Саллі Сміт із Західної Африки й привезли до США. До 1937 року жінка жила у штаті Алабама, залишаючись на тій самій плантації, де вона була рабинею.
Ганна Дуркін зробила своє відкриття, досліджуючи архівні документи та записи перепису.
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До цього останньою відомою жертвою работоргівців вважався колишній раб, який помер у 1935 році.
Доктор Дуркін каже, що її "шокує" близькість цієї історії до сучасності.
Викрадена у 12
Жінка, яку пізніше у США назвали Саллі Сміт, спочатку мала ім'я Редоші. Работоргівці викрали її у 1860 році з села, яке тепер є частиною Беніну.
Пані Дуркін вважає, що дівчинці було 12 років, коли її перевезли на одному з останніх кораблів із рабами, який потрапив до США. Разом із Редоші на борту було понад 100 чоловіків, жінок і дітей.
Дівчинку купив банкір з Алабами - власник плантації, який і дав їй прізвище Сміт.
Попри те, що рабство скасували через п'ять років після прибуття Редоші до США, вона продовжувала працювати у тому ж господарстві разом із чоловіком, якого також викрали із Західної Африки та їхньою донькою.
Дослідники стверджують, що вона залишалася на тій же плантації понад 70 років після закінчення рабства — і є останнім відомим представником покоління, яке насильно привезли з Африки.
Загублені голоси
Пані Дуркін каже, що деякі деталі історії Редоші стали відомими у 20-му столітті, коли історики та борці за громадянські права почали записувати досвід людей, привезених работоргівцями з Африки.
Зібравши частини історії й зіставивши її з переписом і публічними записами, доктор Дуркін виявила, що Редоші жила у місті Селма, штат Алабама, до її смерті, у віці 89 або 90 років.
Були раби, які жили й пізніше, проте лише ті, хто народився в рабстві, але жоден з тих, кого викрали з Африки.
Відповідно до того, що Редоші розповіла історикам на початку 20-го століття, вона мирно жила у своєму селі, доки на нього не напали члени іншого племені. Вони захопили дівчинку і привезли до работорговців.
Вона зіткнулася з "побоями", "покараннями батогом" і "вбивствами", але, як стверджує пані Дуркін, у поведінці жінки можна помітити проблиски опору, адже вона передала деякі слова своєї рідної мови донці й зберегла свою африканську культуру й ідентичність.
"Це тільки один голос, але він дає нам відчуття голосів усіх тих, хто інакше був би забутий", - говорить пані Дуркін.
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