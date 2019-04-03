Американці все менше займаються сексом. Чому?

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Частка дорослих жителів США, які не займалися сексом протягом декількох місяців і навіть років, продовжує зростати. Якщо робити висновки на основі останніх опитувань, за минулий 2018 рік у кожного четвертого американця (більше 25%) не було жодного статевого партнера.

У 15% опитаних сексу не було протягом останніх п'яти років.

Це рекордний показник за останні три десятиліття - вперше подібну статистику Національний центр вивчення громадської думки почав вести в США з 1988 року.

Логічно припустити, що однією з причин такого зниження сексуальної активності є загальне старіння нації: покоління бебі-бумерів, що народилося в 1946-1964 роках, перестає займатися сексом з природних причин.

Однак, на подив учених, про повну відсутність сексуальних партнерів за останній рік заявило майже стільки ж (23%) молодих респондентів - повнолітніх чоловіків і жінок у віці до 30 років.

Це в два з гаком рази більше, ніж лише 10 років тому.

Батьківський дім - не місце для сексу?

У популярній культурі міленіали (народжені після 1981 року) зображуються як найбільш сексуально активна соціальна група. Однак останні дані опитувань спростовують цей образ.

Експерти вважають, що основна причина цього в тому, що американці тепер загалом повільніше дорослішають, пізніше вступають у доросле життя, з'їжджають від батьків, заводять власну сім'ю і дітей.

"Все більше людей у віці від 20 до 30 років не живуть разом із партнером. Зрозуміло, що в таких умовах і сексу у них менше", - цитує Washington Post професора психології Університету Сан-Дієго Джейн Твендж.

"Коли ти живеш із батьками, привести до себе в спальню партнера для сексу, напевно, все-таки складніше", - додає вона.

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Не дивно, що в наступній віковій групі цей показник істотно падає. Серед американців у віці від 30 до 40 років про відсутність сексу за останній рік заявили лише 7% респондентів.

У віковій групі від 40 до 50 років таких виявилося трохи більше, 9%; у віці від 50 до 60 років - 13%.

Серед літніх американців - у віці від 60 і вище - вести сексуальне життя продовжує в середньому кожен другий. Втім, за останні 20 років їх частка від загального населення країни зросла майже в півтора рази.

"Порно та комп'ютерні ігри"

Цікаво, що серед молоді (18-30 років), яка зізнається в повній відсутності статевого життя, спостерігається істотний гендерний розрив.

Про те, що за останній рік у них не було жодного статевого партнера, в цій віковій групі заявили 28% чоловіків - і лише 18% жінок.

Як написав у Twitter відомий американський психолог і сімейний лікар Леонард Сакс, автор кількох книг з психології взаємин статей, такий розрив його не дивує: молоді чоловіки набагато частіше жінок дивляться порнографію і захоплюються відеоіграми.

"Молоді чоловіки тепер частіше зізнаються в відсутності сексу за останній рік, ніж молоді жінки. Швидше за все, серед причин цього - більша зацікавленість у комп'ютерних іграх і порнографії. Молоді чоловіки говорять мені, що і відеоігри, і порно сьогодні роблять набагато краще, ніж 20 років тому", - написав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @unfragilekids Young men are now MORE likely than young women to report NO SEX in the past year. Reasons why likely include a greater preference for video games and for porn. Young men tell me that the video games, and the porn, are vastly better today than they were 20 years ago. https://t.co/5SJlOQ7M63 — Leonard Sax MD PhD (@unfragilekids) 25 березня 2019 р.

Професор Твендж погоджується із цим поясненням: "Сьогодні у людей набагато більше варіантів, чим їм зайнятися о 10 годині вечора, ніж 20 років тому: стрімінгові сервіси, соціальні мережі, комп'ютерні ігри, та багато чого ще".

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