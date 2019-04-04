Дебати Порошенко-Зеленський: чи буде двобій на спортивній арені

Ситуація навколо дебатів кандидатів у президенти України розвивається з блискавичними темпами. Поки всі обговорювали можливість традиційних дебатів на Суспільному в прямому ефірі, перегони набули несподіваного розвитку.

Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку зустрітися на НСК "Олімпійський". І через кілька годин, пізно вночі, чинний президент оголосив, що приймає цей виклик.

То чи відбудуться дебати на 70-тисячному стадіоні, кого туди можуть запросити і що кажуть у штабах кандидатів - з'ясовувала BBC News Україна.

Битва відеозвернень

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Фіналісти президентських виборів погодилися подебатувати на НСК "Олімпійський"

Відразу після оголошення результатів екзит-полів першого туру Петро Порошенко заявив, що готовий до розмови з супротивником у прямому ефірі.

Володимир Зеленський з відповіддю не забарився: "Та я готовий! Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця?".

Але згодом представники його команди давали неоднозначні коментарі журналістам про такі дебати, що змусило засумніватися в тому, що вони таки відбудуться.

Зрештою 3 квітня Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому погодився на дебати, але тільки на своїх умовах: вони мають пройти на НСК "Олімпійський", з трансляцією на всіх телеканалах та у присутності журналістів.

Згадав він і слова свого опонента про "маріонетку Коломойського", наполігши, аби пан Порошенко звертався до нього на ім'я, а до його виборців - шанобливо.

Але найбільший подив викликала інша умова кандидата: обов'язкова медична експертиза "на алкоголізм та наркоманію".

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Петро Порошенко не забарився з відповіддю і в ніч на 4 квітня відповів опоненту теж відеозверненням.

Він спокійно, мов учитель, розповів про норми закону та закликав опонента їх почитати. І в кінці додав: "Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу". Про медичну експертизу не згадав.

Свої умови чинний президент у відеозверненні не озвучив, хоча очевидно, що вони будуть.

За словами джерел BBC News Україна, зараз команда Порошенка працює над цим.

Там не виключають, що дебати можуть відбутися на "Олімпійському", хоча лишаються прихильниками традиційної розмови в ефірі "Суспільного". Але Петро Порошенко одразу висловив рішучу готовність до будь-якої дискусії з опонентом, тому відступати не можна.

Соратниця чинного президента, віце-спікерка парламенту Ірина Геращенко навіть після згоди Порошенка продовжує наполягати, що дебати мають відбутися у телестудії "Суспільного".

"Україна і українці вимагають від кандидатів в президенти поваги до закону про вибори. Тому дебати обов'язково мають відбутися в ТБ-студії як змістовна розмова, а не шоу", - каже вона.

А в команді Зеленського вже радіють у Facebook з приводу згоди Порошенка: "Відповідь нас дуже порадувала. З нетерпінням чекаємо на дебати".

Що каже закон

За законом "Про вибори президента", теледебати коштом держбюджету проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі. За календарем, це 19 квітня.

При цьому, якщо мова йде про цикл передач, то ці теледебати можна фінансувати і коштом виборчих фондів кандидатів.

Кандидати мають брати участь особисто. У разі відмови від теледебатів одного з них, час надається іншому кандидату для передвиборчої агітації.

Їх організовує Національна телекомпанія України, тривалість - не менше години. При цьому, в законі немає чіткої норми про те, мають дебати проводитися у телевізійній студії чи на іншому майданчику. Тобто якщо їх проведуть на спортивній арені - це не суперечитиме нормам.

Тому цілком можливо, що замість телестудії майданчиком стане "Олімпійський", а організатором події стане Суспільне, як і говорить закон. Інші канали можуть безкоштовно її транслювати.

"Місце проведення дебатів не настільки важливе - чи це студія, чи це стадіон. Ключовою ознакою дебатів, а не агітації, є те, що контекст має виробляти незалежна медійна сторона, в даному випадку суспільний мовник", - пояснює в коментарі BBC News Україна голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Чи готове Суспільне та "Олімпійський"

Суспільне телебачення оперативно відреагувало на нові обставини.

"Чи може Суспільне провести дебати? - навіть питання такого не стоїть. Звісно, може. Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити і, згідно із законом, оплатити з державного бюджету. Тож починаємо перемовини з усіма сторонами", - цитує Суспільне заяву голови правління Зураба Аласанії.

А от НСК "Олімпійський" після пропозиції Зеленського повідомив, що заявка на проведення такого заходу до них не надходила, а ідея дебатів не узгоджується з графіком проведення заходів.

Заяву Порошенка про згоду дебатувати на стадіоні в "Олімпійському" поки що не прокоментували.

Копирайт изображения Facebook/Олімпійський

Однак у визначений законом день дебатів, 19 квітня, на "Олімпійському" відбудеться книжковий ярмарок "Медвін".

Диявол в деталях?

Якщо місце проведення цієї події кандидати погодили, лишається багато питань про аудиторію, участь журналістів та заходи безпеки.

"Диявол ховається у деталях, і в цьому випадку саме процес узгодження формули проведення дебатів, не важливо де - телевізійна аудиторія чи зараз на стадіоні - він містить багато дрібниць та складних моментів, із яких треба знайти узгодження", - каже політолог Володимир Фесенко.

Наприклад, за його словами, важливим є питання аудиторії під час дебатів, а також безпеки людей.

"Тут треба, як під час футбольного матчу, фанатів розсадити, щоб не було сварок та бійок", - пояснює експерт.

За його словами, якщо кандидати приведуть свої групи підтримки, то це буде справжнє шоу. До того ж, додає він, якщо у когось виникне бажання все ж не прийти на дебати, завжди можна зачепитися за умови.

Наприклад, веде далі пан Фесенко, Зеленський зажадав вибачень від Порошенка за слова про "маріонетку Коломойського". І навряд чи чинний президент зробить це.

"Тому поки що я сумніваюся (у тому, що дебати будуть. - Ред.). Дебати вже відбуваються в заочній формі, у вигляді відеозвернень та роликів. Це дебати про дебати", - прогнозує пан Фесенко.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption У листопаді 2004 року перед другим туром президентських виборів відбулися телевізійні дебати між Віктором Януковичем та Віктором Ющенком.

А от Ольга Айвазовська прогнозує, що "обом кандидатам зараз буде важко дати задню і відмовитися від прямої дискусії".

Тому, скоріше за все, ця подія таки відбудеться, питання тільки у форматі, додає вона.

А тим часом, команда Зеленського чекає від його суперника відповіді по кожній конкретно умові.

Керівник штабу Іван Баканов у коментарі BBC News Україна повідомив, що у своєму зверненні Порошенко не відповів на всі умови, які висунув Зеленський. Зокрема - щодо обов'язкового медичного обстеження кандидатів.

"Тому ми до кінця дня сформуємо позицію з цього питання і поділимося нею", - сказав він. Можливо, це буде нове відеозвернення.

Джерело у штабі Порошенка каже, що там готують позицію щодо цих умов.

"Я пропонував сьогодні запропонувати Міністерству охорони здоров'я знайти заклад, аби завтра пройти медичне обстеження", - каже в розмові з BBC News Україна представник команди президента.

І дійсно в другій половині дня у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку в НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".

Якщо ж дебати таки не відбудуться, виборцям залишиться робити висновки із діалогу обох кандидатів у вигляді відеозвернень.

"За політтехнологічними законами, більш рейтинговий кандидат не мусить іти на дебати з менш рейтинговим. Дебати завжди вигідні менш рейтинговому кандидату. Саме тому у нас дебати відбулися лише у 2004 році, коли рейтинги у кандидатів були приблизно однаковими", - зазначає Володимир Фесенко.

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