Кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі
Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені.
Один з найбільш престижних медичних журналів Lancet опублікував дослідження, яке показало, що наш щоденний раціон - шкідливіший за куріння і є причиною кожної п'ятої смерті в світі.
Вчених цікавило не проблема ожиріння, а неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю і викликає рак.
Сіль у хлібині, соєвому соусі чи обробленій їжі найбільше підриває здоров'я і скорочує життя людини.
Що мене вбиває?
Дослідження незалежної науково-дослідницької організації "Глобальний тягар хвороб" визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість життя.
Отже, найбільше люди помирають від:
- надлишку солі - три мільйони смертей
- недостатнього споживання цільнозернових злаків - три мільйони смертей
- дефіциту фруктів - два мільйони смертей
"Недоїдання" корисних продуктів: горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти, - також є головними "вбивцями" людини.
"Ми вважаємо, що правильне харчування - це шлях до міцного здоров'я в усьому світі. Це дійсно важливо", - пояснив ВВС професор Крістофер Мюррей, директор Інституту метрики та оцінки в системі охорони здоров'я в Університеті Вашингтона.
Як це мене вбиває?
З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання, і це пояснює, чому сіль - дійсно біла смерть.
Зловживання цим продуктом підвищує кров'яний тиск, що, в свою чергу, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.
Сіль також руйнує серцево-судинну систему і призводить до серцевої недостатності.
А от зернові, фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і знижують ризик розвитку серцевих захворювань.
На рак і діабет 2 типу припадає решта смертельних випадків, пов'язаних з харчуванням.
Наскільки ми далекі від ідеальної дієти?
Немає країни з ідеальною системою харчування: десь краще харчуються, десь - гірше. Це свідчить про те, наскільки світ далекий від оптимально корисної дієти.
Горіхи і злаки? Знову?
Дослідження свідчать, що люди у всьому світі споживають мало цільнозернових злаків і горіхів.
Активні читачі помітять, що ці продукти увійшли до складу планетарної дієти, яка, на думку вчених, здатна захистити Землю від екологічної катастрофи і нагодувати 10 мільярдів людей.
Тому, не будемо від них відмовлятись.
Професор Ніта Форухі з Кембриджського університету пояснила: "Вважають, що ці продукти, хоч і багаті на корисні жири, однак додають зайвих кілограмів. Більшість людей не розглядають їх як основну їжу. Крім того, вони зовсім не дешеві".
М'ясо і цукор - нам не друзі?
Жир і цукор: що шкідливіше? Зв'язок між червоним м'ясом та ризиком раку. В останні роки ці теми привертають значну увагу світових ЗМІ.
"Вони дійсно не роблять нас здоровішими, але дефіцит овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів шкодить значно більше", - вважає професор Мюррей.
Крім того, вчені виявили, що люди також "зловживають" газованими напоями.
Щоб вирішити проблему нездорового харчування, вчені радять не обговорювати шкідливость цукру та жирів, а пропагувати корисні продукти.
Смачно, але шкідливо
Нездорова їжа забирає кілька років життя, стверджують вчені.
Однак професор Мюррей попереджає, що це лише середній показник. На його думку краще запитати себе: "Чи помру я від серцевого нападу в 50? Чи захворію на рак в 40?"
Чи є успішні країни?
Країни Середземномор'я, зокрема Франція, Іспанія та Ізраїль, мають найменший у світі показник смертності через неправильне харчування.
Гірші справи у мешканців Південно-Східної, Південної та Центральної Азії. Вони очолюють рейтинг смертності з цієї причини.
- Найнижчий показник смертності через погану дієту зафіксували в Ізраїлі - 89 на 100 тисяч осіб на рік
- Очолює цей рейтинг Узбекистан - 892 на 100 тисяч сіб на рік
Японія та Китай по-різному ставляться до солі.
Китай споживає величезну її кількість з соєвим та іншими соусами, які є важливою складовою національної кухні.
Однак зростаюча популярність технологічно оброблених продуктів лише збільшує кількість солі в раціоні. Китай очолює рейтинг країн із найвищим рівнем смертності від надлишку цього продукту.
В Японії - ситуація інша.
Професор Мюррей пояснює: "Японія - дуже цікава, 30-40 років тому вони споживали стільки солі, скільки Китай сьогодні. Сіль, як і раніше, є проблемою номер один, однак вони значно скоротили її споживання. Нинішній раціон японців містить багато фруктів та овочів, які захищають від хвороб серця".
Як у Великій Британії?
Велика Британія відстає за якісними показниками харчування від Франції, Данії та Бельгії.
Британці споживають недостатньо овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів.
Дослідження показує, що 14% смертей британців пов'язані з неправильним харчуванням.
Що у підсумку?
"Головне - не вага, а якість продуктів", - пояснює профессор Мюррей. - Треба їсти менше солі, а більше - овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів".
Однак це - недешеве задоволення.
Підрахували, що в бідних країнах на п'ять фруктів і овочів на день витрачається 52% доходу родини.
"Необхідно розповідати людям про користь здорового харчування, і вони робитимуть правильний вибір. Однак, якщо магазини продаватимуть шкідливі продукти за акцією "купи один - отримай ще один безкоштовно", то "харчове просвітництво" просто зійде нанівець".
Вчені переконані - треба припинити говорити про шкідливість цукру, солі та жирів, а натомість пропагувати здорове харчування.
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