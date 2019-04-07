Кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі

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Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені.

Один з найбільш престижних медичних журналів Lancet опублікував дослідження, яке показало, що наш щоденний раціон - шкідливіший за куріння і є причиною кожної п'ятої смерті в світі.

Вчених цікавило не проблема ожиріння, а неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю і викликає рак.

Сіль у хлібині, соєвому соусі чи обробленій їжі найбільше підриває здоров'я і скорочує життя людини.

Що мене вбиває?

Дослідження незалежної науково-дослідницької організації "Глобальний тягар хвороб" визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість життя.

Отже, найбільше люди помирають від:

надлишку солі - три мільйони смертей

недостатнього споживання цільнозернових злаків - три мільйони смертей

дефіциту фруктів - два мільйони смертей

"Недоїдання" корисних продуктів: горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти, - також є головними "вбивцями" людини.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Їжа, яка вбиває: від чого щороку помирають 11 млн людей

"Ми вважаємо, що правильне харчування - це шлях до міцного здоров'я в усьому світі. Це дійсно важливо", - пояснив ВВС професор Крістофер Мюррей, директор Інституту метрики та оцінки в системі охорони здоров'я в Університеті Вашингтона.

Як це мене вбиває?

З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання, і це пояснює, чому сіль - дійсно біла смерть.

Зловживання цим продуктом підвищує кров'яний тиск, що, в свою чергу, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сіль додає смаку рибі і смаженій картоплі

Сіль також руйнує серцево-судинну систему і призводить до серцевої недостатності.

А от зернові, фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і знижують ризик розвитку серцевих захворювань.

На рак і діабет 2 типу припадає решта смертельних випадків, пов'язаних з харчуванням.

Наскільки ми далекі від ідеальної дієти?

Немає країни з ідеальною системою харчування: десь краще харчуються, десь - гірше. Це свідчить про те, наскільки світ далекий від оптимально корисної дієти.

Горіхи і злаки? Знову?

Дослідження свідчать, що люди у всьому світі споживають мало цільнозернових злаків і горіхів.

Активні читачі помітять, що ці продукти увійшли до складу планетарної дієти, яка, на думку вчених, здатна захистити Землю від екологічної катастрофи і нагодувати 10 мільярдів людей.

Тому, не будемо від них відмовлятись.

Професор Ніта Форухі з Кембриджського університету пояснила: "Вважають, що ці продукти, хоч і багаті на корисні жири, однак додають зайвих кілограмів. Більшість людей не розглядають їх як основну їжу. Крім того, вони зовсім не дешеві".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Горіхи - не лише для білок

М'ясо і цукор - нам не друзі?

Жир і цукор: що шкідливіше? Зв'язок між червоним м'ясом та ризиком раку. В останні роки ці теми привертають значну увагу світових ЗМІ.

"Вони дійсно не роблять нас здоровішими, але дефіцит овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів шкодить значно більше", - вважає професор Мюррей.

Крім того, вчені виявили, що люди також "зловживають" газованими напоями.

Щоб вирішити проблему нездорового харчування, вчені радять не обговорювати шкідливость цукру та жирів, а пропагувати корисні продукти.

Смачно, але шкідливо

Нездорова їжа забирає кілька років життя, стверджують вчені.

Однак професор Мюррей попереджає, що це лише середній показник. На його думку краще запитати себе: "Чи помру я від серцевого нападу в 50? Чи захворію на рак в 40?"

Чи є успішні країни?

Країни Середземномор'я, зокрема Франція, Іспанія та Ізраїль, мають найменший у світі показник смертності через неправильне харчування.

Гірші справи у мешканців Південно-Східної, Південної та Центральної Азії. Вони очолюють рейтинг смертності з цієї причини.

Найнижчий показник смертності через погану дієту зафіксували в Ізраїлі - 89 на 100 тисяч осіб на рік

Очолює цей рейтинг Узбекистан - 892 на 100 тисяч сіб на рік

Японія та Китай по-різному ставляться до солі.

Китай споживає величезну її кількість з соєвим та іншими соусами, які є важливою складовою національної кухні.

Однак зростаюча популярність технологічно оброблених продуктів лише збільшує кількість солі в раціоні. Китай очолює рейтинг країн із найвищим рівнем смертності від надлишку цього продукту.

В Японії - ситуація інша.

Професор Мюррей пояснює: "Японія - дуже цікава, 30-40 років тому вони споживали стільки солі, скільки Китай сьогодні. Сіль, як і раніше, є проблемою номер один, однак вони значно скоротили її споживання. Нинішній раціон японців містить багато фруктів та овочів, які захищають від хвороб серця".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соєвий соус містить велику кількість солі

Як у Великій Британії?

Велика Британія відстає за якісними показниками харчування від Франції, Данії та Бельгії.

Британці споживають недостатньо овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів.

Дослідження показує, що 14% смертей британців пов'язані з неправильним харчуванням.

Що у підсумку?

"Головне - не вага, а якість продуктів", - пояснює профессор Мюррей. - Треба їсти менше солі, а більше - овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів".

Однак це - недешеве задоволення.

Підрахували, що в бідних країнах на п'ять фруктів і овочів на день витрачається 52% доходу родини.

"Необхідно розповідати людям про користь здорового харчування, і вони робитимуть правильний вибір. Однак, якщо магазини продаватимуть шкідливі продукти за акцією "купи один - отримай ще один безкоштовно", то "харчове просвітництво" просто зійде нанівець".

Вчені переконані - треба припинити говорити про шкідливість цукру, солі та жирів, а натомість пропагувати здорове харчування.

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