7 речей, які доводять, що світ створений для чоловіків

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Після того як у НАСА скасували вихід астронавток у відкритий космос через брак скафандру відповідного розміру, всі знову заговорили про те, що більшість речей у нашому світі створені для чоловіків.

Журналістка і авторка книжки "Невидимі жінки: похибка в даних у світі, розробленому для чоловіків" Кароліна Кріадо Перес зазначила BBC, що інцидент в НАСА її не дивує.

"У галузі розробок це відбувається постійно, - каже вона. - Ми звикли сприймати чоловіків як базову опцію, тоді як до жінок підхід завжди нішевий, як до різновиду чоловіків".

Пані Кріадо Перес почала досліджувати проблему гендерних упереджень в дизайні, після того як виявила, що медичні дані стосовно інфарктів базуються виключно на симптомах чоловіків.

В результаті лікарі часто пропускають випадки серцевого нападу у жінок, оскільки їхні симптоми вважають нетиповими.

Від поліційних жилетів, які не враховують форму грудей, до захисних окулярів, що занадто великі для жіночого обличчя чи чобіт, не придатних для жіночих ніг, - цей список можна продовжувати безкінечно, каже пані Кріадо Перес.

Ось сім прикладів речей, які переконливо свідчать, що наш світ не призначений для жінок.

1. Космічні скафандри

Копирайт изображения NASA Image caption Крістіна Кох (в центрі) допомагає астронавтам Ніку Хейгу (ліворуч) і Енн Макклейн

Коли в НАСА оголосили причину, через яку скасували вихід жінок у відкритий космос, соцмережі вибухнули обуренням.

В агенції пояснили, що астронавтка Енн Макклейн із запізненням зрозуміла, що середній розмір скафандру підходить їй краще, ніж великий, який вона використовувала раніше. І тому з міркувань безпеки вона не залишатиме МКС.

На Міжнародній космічній станції є два скафандри середнього розміру, але тільки один з них пристосований для виходу в космос.

Як зазначає пані Кріадо Перес, це свідчить, що в наявності були лише середні, великі та дуже великі розміри.

Цікаво, що НАСА зняла з виробництва скафандри маленького розміру ще в 1990-х роках через скорочення бюджету. Іншими словами, третина жінок у той час не мала скафандру відповідного розміру.

2. Військове спорядження

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У 2016 році американська армія почала набирати жінок у підрозділи армії, які раніше було виключно чоловічими, як-от морська піхота та морські котики. Втім, переважна частина військового спорядження в них так і залишилася для чоловіків.

Армія додала вісім менших розмірів одягу, але інші речі, як-от взуття та шоломи, не змінили.

Цього року декілька жінок-військових розповіли в інтерв'ю Buzzfeed News, що їм довелося підганяти бронежилети до свого розміру. Жінки були змушені знімати захисні бічні вставки та підкладати поролон під ремені, щоби захистити органи.

Минулого року голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд заявив, що вони прискорять розробку спорядження для жінок, але комплектування й досі не завершене.

"Жінки пройшли Ірак і Афганістан в обладнанні, розрахованому на чоловіків", - зазначає Алекс Еліас, який досліджує умови жінок в армії.

3. Манекени краш-тестів

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Тестування автомобільних ременів безпеки до 2012 року відбувалося виключно на манекенах середньої чоловічої статури.

За дослідженням 2011 року, проведеним центром прикладної біомеханіки в Університеті Вірджинії, у жінок, які потрапляли в ДТП, ризик серйозних травм був на 47% вищий, ніж у чоловіків, а ризик помірних травм - на 71% вищий.

Як зазначає пані Кріадо Перес, навіть теперішні жіночі манекени часто є просто зменшеною версією чоловічих манекенів. А це не дає точної інформації про те, як може постраждати тіло жінки в момент зіткнення.

В ЄС - схожа ситуація.

Індустрія начебто усвідомлює, що вони повинні вирішити питання, яке стосується половини людства, але насправді суттєвих змін не відбулося.

4. Смартфони

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Чимало жінок скаржаться, що дизайн смартфонів, від деяких додатків до їхнього фактичного розміру, розроблений виключно з думкою про чоловіків.

Жіноча рука в середньому приблизно на 2-3 см менше чоловічої, що ускладнює користування смартфоном, розмір якого постійно збільшується.

Набирати повідомлення однією рукою на смартфоні з діагоналлю 12 см або більше - просто неможливо для жінок, та й чоловіків з маленькими руками теж.

Деякі медичні додатки і віртуальний помічник Siri також ненавмисно демонструють гендерні упередження.

У 2016 році компанія Apple виправила збій у програмі. На запит про клініки, де можна зробити аборт, Siri відправляла до центрів усиновлення. Але сталося це лише через п'ять років після того, як користувачі поскаржилися на помилку.

"Комплексний додаток з питань здоров'я на iPhone, в якому не було менструального календаря, Siri, яка знала, де придбати "Віагру", але не знала про жіночі консультації, - ось що відбувається, коли в процесі прийняття рішень не беруть участь жінки", - підсумовує Кріадо Перес.

"Звісно, це - не змова. Не думаю, що дизайнери компанії Apple намагалися образити жінок, вони просто не врахували відмінностей".

5. Спортивний одяг

Минулого року американська суперзірка баскетболу Стівен Каррі розробив нову лінію взуття для дітей, але її розмірна сітка була лише для хлопчиків.

Дев'ятирічна дівчинка на ім'я Райлі зрештою написала пану Каррі листа, спитавши його чому це так.

"Я знаю, що ви підтримуєте дівчат-спортсменок, адже у вас дві доньки, - додала вона. - Сподіваюся, що компанія Under Armour, з якою ви співпрацюєте, доробить колекцію. Дівчата теж хочуть похизуватися в кросівках Curry 5".

Пан Каррі подякував дівчинці за листа і пояснив, що в колекції є менші розміри, просто вони всі марковані на сайті як хлоп'ячі.

Станом на березень 2019 року колекція одягу Under Armour Curry все ще має більше моделей для хлопчиків, але взуття переважно доступне для обох статей.

6. Наукове обладнання

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Біолог і виконавчий директор Канзаського альянсу водних ресурсів штату Джессіка Маунтс розповіла BBC, що більшість обладнання, яким вона користується все своє життя, розроблене для чоловіків.

"І проблема не лише у тому, що це дратує, але й в особистій безпеці, - каже вона. - Занадто широкий одяг може потрапити в рухомі частини обладнання, у великих чоботах постійно спотикаєшся з ризиком впасти".

"Альтернативи, які начебто розроблені спеціально для жінок, коштують дорожче, мають незручні маленькі кишені і все одно не підходять за розміром", - додає науковиця.

7. Офіс

Утім, недоліки дизайну стосуються не лише одягу чи приладів, упередженими до жінок можуть бути навіть приміщення, наприклад, офіси.

Формула стандартної температури в офісі у США була розроблена в 1960-х роках. Вона ґрунтується на середній швидкості метаболізму 40-річного чоловіка вагою 70 кг.

У дослідженні 2015 року, оприлюдненому в журналі Nature, виявлено, що метаболізм у жінок може бути на 35% нижчим, ніж у чоловіків. Це означає, що різниця в комфортній температурі для чоловіків і жінок становить в середньому цілих п'ять градусів.

Минулого року акторка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон привернула увагу ЗМІ до цієї проблеми.

Історик Ширлі Вайда зазначає: "Стосовно всіх цих корпоративних розмов про командний дух - дуже важко відчувати себе частиною команди, коли перебуваєш у вкрай некомфортному фізичному середовищі".

Вона додала, що популярні офісні стільці з отворами в спинках посилюють відчуття холоду. Інший приклад - високі барні табурети, на яких досить складно зручно сидіти в сукні чи спідниці.

Пані Вайда додає, що тенденція до стандартизації не враховує гендерні відмінності, створюючи середовище "універсального розміру".

Як зазначає пані Кріадо Перес, вона була приємно здивована тим, що її книга привернула увагу до проблеми. На її думку, історія зі скафандрами НАСА навряд чи викликала б стільки обурення років десять тому.

"Але я й досі злюся, коли згадую про всіх цих жінок, які живуть із думкою, що з ними щось не так, що вони не підходять за розміром або статурою до цього світу".

"Просто ми поки що не створили нічого спеціально для жінок".

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