Порошенко, Зеленський і дебати: виборча кампанія чи шоу на стадіоні?

Копирайт изображения УНІАН / НСК Олімпійський / колаж BBC

"Стадіонні дебати" між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком остаточно перетворюють цьогорічну виборчу кампанію на шоу, вважають політологи.

Чи несе це з сбою позитив, або ж створює нові ризики - експерти розповіли BBC News Україна.

Продовження серіалу

Микола Мельник, політолог з аналітичної групи "Левіафан", констатує: сама ідея дебатів на стадіоні стає продовженням серіалу "Слуга народу" й образу Василя Голобородька, якого там грає Володимир Зеленський. "Кандидат Володимир Зеленський такого б ніколи не зробив, а от Василь Голобородько, який звик всіх епатувати - зробив би".

"Команда Володимира Зеленського виходила з того, що він під час кампанії гратиме Василя Голобородька, а команда Петра Порошенка робила ставку на "державника" з правим ухилом… І зараз відбувається перехід дискусії з політичної площини у шоу-медійну, де команда Зеленського набагато сильніша від президента", - ділиться думками політичний експерт.

Копирайт изображения Квартал 95 Image caption Актори "Кварталу 95" у серіальних образах "Слуги народу"

"Порошенко погодився на такий формат лише тому, що вважає, ніби зможе публічно перемогти Зеленського. Але насправді, це вже не потрібно. Команда Зеленського зробила ставку на те, що він - "своя людина, з сусіднього двору". Він, може, і говорить не так гарно, але "свій" - відбудеться закріплення образу", - каже Микола Мельник.

Старе вже не працює

"Нинішня виборча кампанія рве шаблони. Палатки, агітаційні листівки, роздача з бюджету тисячі гривень під вибори - ця вся класична історія вже не працює", - говорить координатор руху "Сильні громади" Валентин Краснопьоров.

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"Раніше кандидати їздили і домовлялися з кланами - про ресурси, телеканали, "сітки" та адмінресурс, було важливо, як все це спрацює. А зараз все навпаки - фактор людей є визначальним", - вважає політолог.

На його думку, "Зеленський і Коломойський (Команда Зеленського та Ігор Коломойський заперечують співпрацю на виборах. - Ред.) змушені піднімати градус та ламати стереотипи, щоб перемогти Порошенка - вони повертають кампанію до більш приземленого рівня".

"Це вже не дискусія "Янукович-Ющенко" чи "Тимошенко-Порошенко" - це щось зовсім якісно інше… Схоже навіть більше на американські, ніж європейські вибори - з надривом і шоу", - додає він.

І резюмує: "Те, що ми переходимо в інший формат - відкритої, часто нестандартної конкуренції - свідчить, що демократія в Україні розвивається, йде пошук нових форм взаємодії".

Дебати чи футбольний матч?

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Водночас, у аналітиків виникає питання щодо суті самих "дебатів на стадіоні".

"Важко уявити, як можуть відбуватися дебати на "Олімпійському". Звичайно, там на сцені можуть бути двоє кандидатів та модератор, вони відповідатимуть і ставитимуть питання. Але що буде робити аудиторія на стадіоні? Щось скандувати і аплодувати? Тобто, очевидно, все перетвориться на шоу чи футбольний матч", - прогнозує Олексій Гарань, професор "Києво-Могилянської академії" і науковий директор фонду "Демократичні ініціативи".

Він зізнається, що є прихильником традиційної форми теледебатів: "З чітко окресленими темами та мінімумом представників і прихильників кандидатів. Нас же не цікавить думка прихильників і те, як вони реагують на те чи інше питання - цікавить лише думка кандидатів".

"Дебати треба провести на "Суспільному". І закон дозволяє провести не одні дебати, а цикл - щоб це була не загальна розмова, а по конкретним темам", - додає Олексій Гарань.

А порівняння дебатів з американськими передвиборчими дискусіями вважає не зовсім доречним: "У США теледебати проходять безпосередньо між двома кандидатами, без їхніх команд, і там вони тривають кілька раундів: один день, наприклад, говорять про зовнішню політику, інший - про економіку, третій - про політико-правові питання".

Зміна системи

Копирайт изображения EPA Image caption Валентин Краснопьорв вважаж, що і Порошенко ще може вийти з образу класичного українського політика

Валентин Краснопьоров відзначає, що вся нинішня виборча кампанія є відходом від старої конкуренції закритих номенклатурних еліт: "Для багатьох це поки що незрозуміло, багато кого це лякає чи обурює. Але нова реальність на порядок якісніша, ніж вчора".

"Ми йдемо абсолютно в руслі світових тенденцій. Ці вибори конструктивні, відкриті і вільні. І це абсолютно західна суть, рухаємося до західного демократичного світу", - оптимістично оцінює експерт.

Та чи не найголовніше, на його думку, те, що ці вибори змінюють самих кандидатів: "Політика і держава перестають бути "священними коровами" богообраних осіб, які десь далеко. Це вже справа громадян".

"Я не кажу, що Зеленський такий молодець - це все конкуренція, яка змушує кандидатів апелювати до громадян. І звертатися не за допомогою тисячі гривень, а питати про їхні проблеми та про те, що вони хочуть", - вважає Валентин Краснопьоров.

"Порошенко не вгадав з тим, що вирішив залишатися у старій формі, але у нього є всі внутрішні сили увійти у нову, відкриту форму - я б його повністю не списував. Питання, чи він захоче", - додає політолог.

Водночас Олексій Гарань попереджає - така кампанія несе з собою і проблеми: "Є ризики за умови приходу до влади недосвідченого кандидата, чию команду ми не знаємо, і чим можуть спробувати скористатися у Кремлі".

"Але Україна, безумовно, переживе ці вибори, вона була і буде - ми переживали і набагато більш скрутні часи", - впевнений політолог.

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