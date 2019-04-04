Науковці: солодкі напої підвищують ризик передчасної смерті

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відповідно до гарвардського дослідження, якщо пити два і більше підсолоджених напої на день, ймовірність передчасної смерті збільшується на 21%

Нове дослідження вчених з Гарвардського університету наводить переконливі докази зв'язку між споживанням штучно підсолоджених напоїв і ризиком передчасної смерті.

Дослідники виявили, що цукровмісні напої збільшують ризик ранньої смерті від низки захворювань, у тому числі деяких видів раку.

У дослідженні зібрані дані 37 тисяч чоловіків і 80 тисяч жінок старших 30 років.

Виявилося, що чим більше цукровмісних напоїв людина випивала, тим вищим був ризик ранньої смерті.

"Якщо порівняти з групою людей, які п'ють менше одного солодкого напою в місяць, у тих, хто п'є від одного до чотирьох напоїв на місяць, ризик підвищується на 1%, у тих, хто п'є від двох до шести напоїв — на 6%, якщо пити солодкі напої щодня — на 14%, більше одного напою в день — на 21%", - говорить Васанті Малік, дослідник Гарвардського Інституту харчування й автор дослідження.

Світове споживання

Згідно з даними дослідників, особливо сильний зв'язок простежується між вживанням цукровмісних напоїв і ризиком ранньої смерті від серцево-судинних захворювань. Вчені також кажуть про "помірний" ризик ракових захворювань.

Отримані результати викликають особливе занепокоєння на тлі високих темпів споживання безалкогольних напоїв у світі.

За даними організації Euromonitor International, якщо п'ять років тому одна людина в середньому випивала 84,1 літра безалкогольних напоїв на рік, то у 2018 році світовий показник зріс до 91,9 літра.

Споживання безалкогольних напоїв у світі млрд. літрів

Гарвардські вчені відзначають, що дієтичні напої завдають меншої шкоди здоров'ю, проте їх частка на ринку помітно менша — всього 3,1 літра на людину на рік.

Найгірша ситуація в Китаї, США та Іспанії, де безалкогольні напої п'ють найбільше.

Як випливає зі звіту Euromonitor International, в середньому один житель Китаю випиває більше літра безалкогольних напоїв на день.

Де найбільше п'ють соки та воду, 2018 Країна літрів на душу населення Китай 410,7 США 356,8 Іспанія 267,5 С.Аравія 258,4 Аргентина 250,4 Нігерія 233 Японія 185,8 Британія 168,3 Туреччина 160,6 Бразилія 114,6

До цього числа входить і бутельованої питна вода, проте компанія Global Data проаналізувала ринок і дійшла висновку, що у 2017 році в Китаї споживання бутельованої води склало всього лише 30,8 літра на рік, тоді як 410 літрів на рік припадало на всі інші безалкогольні напої.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато країн ввели додатковий акциз на солодкі напої, в тому числі Чилі, де раніше був рекордно високий рівень споживання цукру

Рахуємо калорії

У 2015 році в медичному журналі Lancet опублікували дані про те, що в середньому американці отримують 157 калорій на день з цукровмісних напоїв — це трохи більше, ніж в одній банці коли.

За інформацією на сайті Coca-Cola, в одній баночці об'ємом 330 мл міститься 35 грамів цукру (майже 7 чайних ложок). Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше 50 грамів цукру в день (12,5 чайних ложок).

Але на момент виходу дослідження Lancet були країни, в яких цукор споживали ще більше, ніж в США.

До введення податку на цукор на одного жителя Чилі припадало 188 калорій в день. Нові заходи дозволили знизити споживання цукровмісних напоїв більш ніж на 21%.

Майже в 30 країнах, у тому числі у Великій Британії, ввели акциз на цукровмісні напої. Не дивно, що деякі експерти сприйняли дослідження гарвардських вчених як причину ввести обмежувальні заходи.

"Результати дослідження свідчать на користь проведення політики щодо обмеження продажу цукровмісних напоїв дітям і підліткам, а також впровадження податків на газовану воду, оскільки поточна ціна на солодкі напої не враховує витрати на лікування наслідків", - вважає професор Гарварду Волтер Віллет.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усе більше дітей і підлітків по всьому світу страждають від ожиріння

Служби охорони здоров'я також звертають увагу на вплив солодких напоїв на дітей і підлітків.

За даними ВООЗ, число дітей і підлітків з діагнозом ожиріння у віці від 5 до 19 років зросло з 11 мільйонів в 1975 році до 124 мільйонів у 2016 році.

Однак останні дослідження показали, що надмірне споживання солодких напоїв може призвести й до більш серйозних наслідків.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.