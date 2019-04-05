До тещі на устриці: як родичка радника Путіна керує аквафермою в Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2012 року Сергій Глазьєв працює радником президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції

Співвласницею устричної ферми на півночі Криму може бути 68-річна теща радника президента РФ Сергія Глазьєва - Лілія Гомзик. Це перший досвід Гомзик в бізнесі. Її партнери - генерал-майор російської поліції і брат депутатки Верховної ради УкраїниНаталії Королевської.

Північно-західна частина Криму за Євпаторією. Нескінченний піщаний пляж, степ з рідкісними деревами і селища з мультиплікаційними назвами - Ромашкине, Молочне, Штормове, Мирний.

Уже за Мирним, углиб півострова, розташоване найглибше в Криму озеро Донузлав. Втім, зараз його точніше називати "затокою" - в 1960-і роки озеро з'єднали з морем каналом.

Розбитою, вибоїстою дорогою кореспонденти ВВС огинають Донузлав і в'їжджають у село Медведєве на північному березі.

Тут, по сусідству зі старим радянським пансіонатом, працює устрично-мідійна ферма "Аква Крим". Коли про неї говорять, то часто згадують Сергія Глазьєва - радника президента Росії.

Російська служба Бі-бі-сі з'ясувала, як пов'язаний із цією устрично-мідійною фермою радник Путіна.

Устричний бум

Ферма "Аква Крим" з'явилася на Донузлаві на хвилі буму з відкриття устрично-мідійних ферм у Криму, відчутного останніми роками.

Причина цього буму - продуктове ембарго, запроваджене Росією у відповідь на санкції Заходу в серпні 2014 року: до переліку заборонених до ввезення продуктів тоді потрапили і морські делікатеси.

За три роки протекціонізму виробництво мідій та устриць у Росії зросло в 17 разів, повідомляв у середині 2018-го РБК з посиланням на дані Росриболовства.

Левова частка цього зростання припала на анексований Крим. У 2018 році устриць на півострові було вирощено на третину більше (174 тонни), ніж в попередньому, повідомляло російське агентство "ТАСС" з посиланням на дані місцевого Мінсільгоспу.

Зараз цей бізнес у Криму має дві основні проблеми.

Перша - тривалий термін окупності: при інвестиціях від півмільйона до декількох мільйонів доларів перший врожай устриць можна буде зібрати тільки через три роки після посадки, а відбити вкладені кошти - мінімум через сім років, каже Сергій Кулик, власник найстарішої устричної плантації на півострові під Ялтою.

Друга - складно отримати земельну ділянку під берегову інфраструктуру, де, наприклад, будуть зберігатися спеціалізовані судна. Ця проблема зараз є головною для кримських господарств, розповідає глава Кримської асоціації аквакультури Сергій Грищенко.

За його словами, підприємці довго чекають оформлення всіх документів. У деяких випадках вони змушені судитися з державою.

Однак компанії "Аква Крим" з півночі Донузлава вдалося вирішити цю проблему.

"Шахтарські зорі"

Наприкінці травня 2016 року "Аква Крим" стала переможницею аукціону Росриболовства на оренду майже 160 гектарів водної акваторії в районі села Медведєве на Донузлаві.

Влітку того ж року компанія успішно виграла другий тендер, але вже "міністерства майна" Криму - на управління занедбаним санаторієм "Шахтарські зорі", розташованим у Медведєві на березі озера.

На той момент санаторій не працював. Наприклад, компанія отримала в управління розібраний іржавий трактор й іржавий човен. Але головними об'єктами, звичайно, стала не іржава техніка, а понад 30 літніх будиночків, за оренду яких компанія заплатила в бюджет Криму близько 500 тисяч рублів (7,6 тисяч доларів).

Image caption Санаторій "Шахтарські зорі" є комплексом з літніх будиночків, побудованих наприкінці радянської влади

Санаторій досі не використовується за прямим призначенням, переконався кореспондент ВВС. "Він не працював, коли вони [творці ферми] сюди зайшли", - розповідає місцевий житель.

Але через півтора року Мінмайна Криму продало "Шахтарські зорі" за 11 млн рублів (168 тисяч доларів) компанії, афілійованої з "Аква Кримом", випливає з документів аукціону.

Так "Аква Крим" отримала можливість використовувати прибережну територію під устрично-мідійну ферму.

У 2017 році вона випустила в "садки" - спеціальні мережі для вирощування устриць - понад 2 млн штук устричної молоді, повідомляло Азовсько-Чорноморське управління Росриболовства. Також на фермі вирощують і мідії.

Від генерала - до тещі

Кому ж належать ферма і санаторій "Шахтарські зорі"?

В у стричн о -мідійного комплексу дв і основн і юрособи: ТОВ "Аква Крим", яке орендувало акваторію у Росриболовства, і ТОВ "Азбука моря", якому належить санаторій.

Частки "Азбуки моря" розподілені так : Костянтин Коро ле вський - 27,5%, Геннадій Удовиченко - 27,5%, Лілія Гомз и к - 22,5%, Едуард Шматков - 22,5% (дані системи " СПАРК ").

Структура володіння "Аква Кримом" схожа, тільки там замість Королевського - його родичка Світлана. 10% у цій компанії також належать директору ферми Роману Гончарову.

Близько чверті в двох юросіб ферми - у сім'ї Костянтина Королевського. Королевський - уродженець Луганської області, в "нульові" роки працював заступником керівника департаменту містобудівної політики мерії Москви, де курував програму "Народний гараж".

Згодом він став обвинуваченим у кримінальній справі за статтею "шахрайство", пов'язаній з реалізацією цієї програми, писав "Комерсант".

Інформації про вирок у відкритому доступі немає. Але відомо, що вже після того, як стало відомо про справу, Королевський обійняв посаду заступника голови міністерства регіонального розвитку.

Його сестра, Наталія Королевська, на початку 2010-х була міністром соціального розвитку України, а зараз працює депутатом Верховної Ради від "Опозиційного блоку".

Ще одна чверть в цьому бізнесі - у ветерана війни в Афганістані, генерал-майора поліції Геннадія Удовиченка. Після звільнення з військової служби, він працював в адміністрації президента і у Федеральній службі з контролю за обігом наркотиків (ФСКН). Після ліквідації ФСКН зайнявся підприємництвом.

Image caption Зараз на устрично-мідійній фермі "Аква Крим" працюють близько 10 людей

Їхні партнери - будівельний підприємець з Самари Едуард Шматков і 68-річна москвичка Лілія Гомзик. І якщо Шматков активно представлений в публічному полі рідної Самари, то про Гомзик у відкритому доступі немає інформації.

Устрична-мідійна ферма - її перший досвід у бізнесі.

"Немає ніяких власників"

Додаткову інформацію про Лілію Гомзик надало джерело, яке вивчило кілька російських баз даних. З них випливає, що в першу половину "нульових" вона працювала в російській державній компанії Рособоронекспорт.

Вона може бути родичкою Сергія Глазьєва, радника президента Росії.

Наприклад, Лілія Гомзик регулярно їздила на поїзді разом з дітьми Глазьєва, в тому числі - у Крим.

А в 2017 році з Москви до Санкт-Петербурга і назад з ними їхав Валерій Гомзик - імовірно чоловік співвласниці "Аква Криму" Лілії Гомзик.

ВВС виявила підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах.

Дружина Глазьєва Оксана Валеріївна в 1994 році закінчила економічний факультет МГУ. На сайті спільноти випускників факультету вона вказана під своїм дівочим прізвищем - Гомзик.

У податковій декларації самого Глазьєва вказується майно його дружини. Там є інформація про ділянку в Одинцовському районі Підмосков'я. Він перейшов до Оксани Глазьєвої за договором дарування від Валерія Гомзика (дані Росреєстру).

Image caption На фермі тільки чекають перший врожай устриць. Щоб мальки не загинули, "садки" потрібно чистити два-три рази на рік

При цьому, сам Сергій Глазьєв, згідно з офіційною інформацією, ніколи не займався бізнесом.

Почавши кар'єру в 1980-ті як науковець, в 1990-ті він працював міністром зовнішньоекономічних зв'язків РФ, потім був депутатом Держдуми. У 2004 році він брав участь у виборах президента Росії і набрав тоді 4,1% голосів.

Його сукупний дохід за останні шість років - 37,7 млн ​​рублів.

Він був включений до списку санкцій США після анексії Криму.

Глазьєв як мінімум з 2015 року виступає з лекціями перед учасниками молодіжного табору "Донузлав", який щорічно влаштовують на південному березі озера.

"Ми спостерігаємо ескалацію американської агресивності. Вона проявляється і в антиросійських санкціях, і в накачуванні українського нацистського маріонеткового уряду американською зброєю", - емоційно розповідав він молоді в 2018 році.

Судячи з соцмереж, люблять відпочивати у цій частині Криму і діти Глазьєва.

Глазьєв через свій апарат передав, що не відповідатиме на питання ВВС.

"Немає у мене ніяких власників", - так відповів гендиректор "Аква Криму" Роман Гончаров на питання про те, що серед власників ферми є імовірна теща радника президента Росії.

Зв'язатися з Лілією Гомзик не вдалося.

Шампанське від Кисельова

Після 2014 року Крим став місцем для інвестицій для близьких до Кремля людей, які потрапили під санкції США.

У 2015 році голова інформаційного агенства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов разом з партнерами почав випускати в Криму шампанське Cock t'est belle.

Велику пляшку власного вина він подарував журналісту Юрію Дудю в кінці інтерв'ю для YouTube-каналу "вДудь".

Кримське винне господарство Alma Valley розвивають компанії, пов'язані з "Інвест плюс". Її бенефіціаром вважають структури, близькі до голови російського банку ВТБ Андрія Костіна, писав журнал Forbes.

У приватних бесідах топ-менеджери Alma Valley також називали власником Костіна, писали "Ведомости".

"Стройгазмонтаж" російського магната Аркадія Ротенберга не тільки побудував Керченський міст, а й, наприклад, зводить в Севастополі парк на території в 40 гектарів.

Банк "Росія", основний пакет акцій якого належить Юрію Ковальчуку, займався реконструкцією аеропорту Сімферополя і придбав завод шампанських вин "Новий світ".

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