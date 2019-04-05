До тещі на устриці: як родичка радника Путіна керує аквафермою в Криму
Співвласницею устричної ферми на півночі Криму може бути 68-річна теща радника президента РФ Сергія Глазьєва - Лілія Гомзик. Це перший досвід Гомзик в бізнесі. Її партнери - генерал-майор російської поліції і брат депутатки Верховної ради УкраїниНаталії Королевської.
Північно-західна частина Криму за Євпаторією. Нескінченний піщаний пляж, степ з рідкісними деревами і селища з мультиплікаційними назвами - Ромашкине, Молочне, Штормове, Мирний.
Уже за Мирним, углиб півострова, розташоване найглибше в Криму озеро Донузлав. Втім, зараз його точніше називати "затокою" - в 1960-і роки озеро з'єднали з морем каналом.
Розбитою, вибоїстою дорогою кореспонденти ВВС огинають Донузлав і в'їжджають у село Медведєве на північному березі.
Тут, по сусідству зі старим радянським пансіонатом, працює устрично-мідійна ферма "Аква Крим". Коли про неї говорять, то часто згадують Сергія Глазьєва - радника президента Росії.
Російська служба Бі-бі-сі з'ясувала, як пов'язаний із цією устрично-мідійною фермою радник Путіна.
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Устричний бум
Ферма "Аква Крим" з'явилася на Донузлаві на хвилі буму з відкриття устрично-мідійних ферм у Криму, відчутного останніми роками.
Причина цього буму - продуктове ембарго, запроваджене Росією у відповідь на санкції Заходу в серпні 2014 року: до переліку заборонених до ввезення продуктів тоді потрапили і морські делікатеси.
За три роки протекціонізму виробництво мідій та устриць у Росії зросло в 17 разів, повідомляв у середині 2018-го РБК з посиланням на дані Росриболовства.
Левова частка цього зростання припала на анексований Крим. У 2018 році устриць на півострові було вирощено на третину більше (174 тонни), ніж в попередньому, повідомляло російське агентство "ТАСС" з посиланням на дані місцевого Мінсільгоспу.
Зараз цей бізнес у Криму має дві основні проблеми.
Перша - тривалий термін окупності: при інвестиціях від півмільйона до декількох мільйонів доларів перший врожай устриць можна буде зібрати тільки через три роки після посадки, а відбити вкладені кошти - мінімум через сім років, каже Сергій Кулик, власник найстарішої устричної плантації на півострові під Ялтою.
Друга - складно отримати земельну ділянку під берегову інфраструктуру, де, наприклад, будуть зберігатися спеціалізовані судна. Ця проблема зараз є головною для кримських господарств, розповідає глава Кримської асоціації аквакультури Сергій Грищенко.
За його словами, підприємці довго чекають оформлення всіх документів. У деяких випадках вони змушені судитися з державою.
Однак компанії "Аква Крим" з півночі Донузлава вдалося вирішити цю проблему.
"Шахтарські зорі"
Наприкінці травня 2016 року "Аква Крим" стала переможницею аукціону Росриболовства на оренду майже 160 гектарів водної акваторії в районі села Медведєве на Донузлаві.
Влітку того ж року компанія успішно виграла другий тендер, але вже "міністерства майна" Криму - на управління занедбаним санаторієм "Шахтарські зорі", розташованим у Медведєві на березі озера.
На той момент санаторій не працював. Наприклад, компанія отримала в управління розібраний іржавий трактор й іржавий човен. Але головними об'єктами, звичайно, стала не іржава техніка, а понад 30 літніх будиночків, за оренду яких компанія заплатила в бюджет Криму близько 500 тисяч рублів (7,6 тисяч доларів).
Санаторій досі не використовується за прямим призначенням, переконався кореспондент ВВС. "Він не працював, коли вони [творці ферми] сюди зайшли", - розповідає місцевий житель.
Але через півтора року Мінмайна Криму продало "Шахтарські зорі" за 11 млн рублів (168 тисяч доларів) компанії, афілійованої з "Аква Кримом", випливає з документів аукціону.
Так "Аква Крим" отримала можливість використовувати прибережну територію під устрично-мідійну ферму.
У 2017 році вона випустила в "садки" - спеціальні мережі для вирощування устриць - понад 2 млн штук устричної молоді, повідомляло Азовсько-Чорноморське управління Росриболовства. Також на фермі вирощують і мідії.
Від генерала - до тещі
Кому ж належать ферма і санаторій "Шахтарські зорі"?
- В устрично-мідійного комплексу дві основні юрособи: ТОВ "Аква Крим", яке орендувало акваторію у Росриболовства, і ТОВ "Азбука моря", якому належить санаторій.
- Частки "Азбуки моря" розподілені так: Костянтин Королевський - 27,5%, Геннадій Удовиченко - 27,5%, Лілія Гомзик - 22,5%, Едуард Шматков - 22,5% (дані системи "СПАРК").
- Структура володіння "Аква Кримом" схожа, тільки там замість Королевського - його родичка Світлана. 10% у цій компанії також належать директору ферми Роману Гончарову.
Близько чверті в двох юросіб ферми - у сім'ї Костянтина Королевського. Королевський - уродженець Луганської області, в "нульові" роки працював заступником керівника департаменту містобудівної політики мерії Москви, де курував програму "Народний гараж".
Згодом він став обвинуваченим у кримінальній справі за статтею "шахрайство", пов'язаній з реалізацією цієї програми, писав "Комерсант".
Інформації про вирок у відкритому доступі немає. Але відомо, що вже після того, як стало відомо про справу, Королевський обійняв посаду заступника голови міністерства регіонального розвитку.
Його сестра, Наталія Королевська, на початку 2010-х була міністром соціального розвитку України, а зараз працює депутатом Верховної Ради від "Опозиційного блоку".
Ще одна чверть в цьому бізнесі - у ветерана війни в Афганістані, генерал-майора поліції Геннадія Удовиченка. Після звільнення з військової служби, він працював в адміністрації президента і у Федеральній службі з контролю за обігом наркотиків (ФСКН). Після ліквідації ФСКН зайнявся підприємництвом.
Їхні партнери - будівельний підприємець з Самари Едуард Шматков і 68-річна москвичка Лілія Гомзик. І якщо Шматков активно представлений в публічному полі рідної Самари, то про Гомзик у відкритому доступі немає інформації.
Устрична-мідійна ферма - її перший досвід у бізнесі.
"Немає ніяких власників"
Додаткову інформацію про Лілію Гомзик надало джерело, яке вивчило кілька російських баз даних. З них випливає, що в першу половину "нульових" вона працювала в російській державній компанії Рособоронекспорт.
Вона може бути родичкою Сергія Глазьєва, радника президента Росії.
Наприклад, Лілія Гомзик регулярно їздила на поїзді разом з дітьми Глазьєва, в тому числі - у Крим.
А в 2017 році з Москви до Санкт-Петербурга і назад з ними їхав Валерій Гомзик - імовірно чоловік співвласниці "Аква Криму" Лілії Гомзик.
ВВС виявила підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах.
Дружина Глазьєва Оксана Валеріївна в 1994 році закінчила економічний факультет МГУ. На сайті спільноти випускників факультету вона вказана під своїм дівочим прізвищем - Гомзик.
У податковій декларації самого Глазьєва вказується майно його дружини. Там є інформація про ділянку в Одинцовському районі Підмосков'я. Він перейшов до Оксани Глазьєвої за договором дарування від Валерія Гомзика (дані Росреєстру).
При цьому, сам Сергій Глазьєв, згідно з офіційною інформацією, ніколи не займався бізнесом.
Почавши кар'єру в 1980-ті як науковець, в 1990-ті він працював міністром зовнішньоекономічних зв'язків РФ, потім був депутатом Держдуми. У 2004 році він брав участь у виборах президента Росії і набрав тоді 4,1% голосів.
Його сукупний дохід за останні шість років - 37,7 млн рублів.
Він був включений до списку санкцій США після анексії Криму.
Глазьєв як мінімум з 2015 року виступає з лекціями перед учасниками молодіжного табору "Донузлав", який щорічно влаштовують на південному березі озера.
"Ми спостерігаємо ескалацію американської агресивності. Вона проявляється і в антиросійських санкціях, і в накачуванні українського нацистського маріонеткового уряду американською зброєю", - емоційно розповідав він молоді в 2018 році.
Судячи з соцмереж, люблять відпочивати у цій частині Криму і діти Глазьєва.
Глазьєв через свій апарат передав, що не відповідатиме на питання ВВС.
"Немає у мене ніяких власників", - так відповів гендиректор "Аква Криму" Роман Гончаров на питання про те, що серед власників ферми є імовірна теща радника президента Росії.
Зв'язатися з Лілією Гомзик не вдалося.
Шампанське від Кисельова
Після 2014 року Крим став місцем для інвестицій для близьких до Кремля людей, які потрапили під санкції США.
У 2015 році голова інформаційного агенства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов разом з партнерами почав випускати в Криму шампанське Cock t'est belle.
Велику пляшку власного вина він подарував журналісту Юрію Дудю в кінці інтерв'ю для YouTube-каналу "вДудь".
Кримське винне господарство Alma Valley розвивають компанії, пов'язані з "Інвест плюс". Її бенефіціаром вважають структури, близькі до голови російського банку ВТБ Андрія Костіна, писав журнал Forbes.
У приватних бесідах топ-менеджери Alma Valley також називали власником Костіна, писали "Ведомости".
"Стройгазмонтаж" російського магната Аркадія Ротенберга не тільки побудував Керченський міст, а й, наприклад, зводить в Севастополі парк на території в 40 гектарів.
Банк "Росія", основний пакет акцій якого належить Юрію Ковальчуку, займався реконструкцією аеропорту Сімферополя і придбав завод шампанських вин "Новий світ".
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