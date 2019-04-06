Аналізи тижня. #НеПроґавте
Тиждень після першого туру виборів президента України видався найбільш емоційним з початку кампанії. І приводом до бурхливої реакції суспільства стали не самі результати голосування, а, несподівано, організація дебатів.
Тож ось найяскравіші моменти української виборчої боротьби за тиждень.
Вихід у другий тур Володимира Зеленського несподіванкою не став. Він був лідером за результатами усіх соціологічних опитувань. Однак мало хто прогнозував, що його відрив від конкурентів виявиться настільки великим.
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А от вихід до другого туру Петра Порошенка не так давно виглядав як сумнівна перспектива, адже ще минулого року чинного президента навіть не зараховували до фаворитів перегонів.
Але перші екзит-полів після недільного голосування показали, що Порошенко усього на кілька відсотків випередив Юлію Тимошенко і разом із Володимиром Зеленським вийшов до другого туру.
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Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце, поразку визнала. Хоча вважає, що перемогу в неї фактично вкрали.
Після публікації екзит-полів українці масово почали ділитися в соцмережах своїми думками, прогнозами на другий тур, але найбільше - емоціями.
Однак справжня істерика в мережі почалася після того, як Володимир Зеленський, у властивій для шоумена формі, прийняв виклик Петра Порошенка зустрітися на дебатах, але озвучив зустрічні умови. І Порошенко на них погодився.
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Після згоди Порошенка дебатувати на стадіоні, Володимир Зеленський пішов далі - і запропонував бути модератором дискусії Юлії Тимошенко.
Та несподівано кампанія набула ще більш дивних обрисів, коли суспільна увага перемкнулася із дебатів - на медичні аналізи претендентів на найвищу посаду в Україні.
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І все ж - до дебатів. Чи можуть вони насправді вплинути на остаточне рішення виборців? І чи траплялося таке коли-небудь у світовій історії?
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