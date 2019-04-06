Аналізи тижня. #НеПроґавте

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Тиждень після першого туру виборів президента України видався найбільш емоційним з початку кампанії. І приводом до бурхливої реакції суспільства стали не самі результати голосування, а, несподівано, організація дебатів.

Тож ось найяскравіші моменти української виборчої боротьби за тиждень.

Image caption Такий вигляд мав Володимир Зеленський за кілька хвилин до перших результатів екзит-полів

Вихід у другий тур Володимира Зеленського несподіванкою не став. Він був лідером за результатами усіх соціологічних опитувань. Однак мало хто прогнозував, що його відрив від конкурентів виявиться настільки великим.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У ніч після виборів у штабі Петра Порошенка не приховували радості з приводу результатів голосування

А от вихід до другого туру Петра Порошенка не так давно виглядав як сумнівна перспектива, адже ще минулого року чинного президента навіть не зараховували до фаворитів перегонів.

Але перші екзит-полів після недільного голосування показали, що Порошенко усього на кілька відсотків випередив Юлію Тимошенко і разом із Володимиром Зеленським вийшов до другого туру.

Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце, поразку визнала. Хоча вважає, що перемогу в неї фактично вкрали.

Після публікації екзит-полів українці масово почали ділитися в соцмережах своїми думками, прогнозами на другий тур, але найбільше - емоціями.

Однак справжня істерика в мережі почалася після того, як Володимир Зеленський, у властивій для шоумена формі, прийняв виклик Петра Порошенка зустрітися на дебатах, але озвучив зустрічні умови. І Порошенко на них погодився.

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Копирайт изображения Getty Images/BBC

Після згоди Порошенка дебатувати на стадіоні, Володимир Зеленський пішов далі - і запропонував бути модератором дискусії Юлії Тимошенко.

Та несподівано кампанія набула ще більш дивних обрисів, коли суспільна увага перемкнулася із дебатів - на медичні аналізи претендентів на найвищу посаду в Україні.

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І все ж - до дебатів. Чи можуть вони насправді вплинути на остаточне рішення виборців? І чи траплялося таке коли-небудь у світовій історії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Річард Ніксон та Джон Кеннеді за кілька хвилин до початку перших в історії теледебатів. Для Ніксона вони стануть проблемою, а Кеннеді допоможуть виграти

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