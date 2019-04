Бджоли і економіка: ринкові принципи, яким комахи можуть навчити науковців

Копирайт изображения Getty Images

Можливо, не всі знають, що економісти обожнюють бджіл - принаймні у теорії.

Бджола фігурує на емблемі Королівського економічного товариства (Велика Британія). У "Притчі про бджіл", опублікованій у 1732 році, устрій бджолиного життя слугує метафорою економіки. Притча явно передвіщає сучасні економічні ідеї, такі як розподіл праці і "невидима рука ринку", що обертає гонитву за прибутком на загальне благо.

Коли майбутній лауреат Нобелівської премії в галузі економіки Джеймс Мід підбирав приклад для ілюстрації однієї складної концепції своєї економічної теорії, він також звернувся до бджіл по натхнення.

Ця концепція - так званий "позитивний зовнішній ефект", коли вільний ринок недовиробляє щось хороше і потрібне, лишаючи урядові нагоду це субсидувати.

В очах Джеймса Міда, ідеальним прикладом позитивного зовнішнього ефекту є відносини між яблунями і бджолами.

Уявіть собі, писав пан Мід у 1952, регіон, де розвинені як садівництво, так і бджільництво. Якби власники яблуневих садів посадили більше яблунь, бджолярі мали б з цього зиск, бо їхні бджоли дали б більше меду.

Та садівники не відчують цього позитивного зовнішнього ефекту, отже, вони навряд чи захочуть збільшувати свої сади.

За Мідом, це пояснюється "виключно тим, що садівники не можуть виставити бджолярам рахунок за те, що з'їли бджоли".

Втім, його твердження доволі хибне. Для початку, яблуневий цвіт майже не дає меду - і це лише перший пункт у переліку всього того, що Джеймс Мід не знав про бджіл.

Щоб зрозуміти його суттєвішу помилку, коротко згадаємо історію стосунків між людьми та бджолами.

Колись давно бджільництва не було, а було лише збирання меду - спроби забрати у диких бджіл медові стільники. Це зображено ще на печерних малюнках.

Потім - щонайменше 5000 років тому - бджільництво розвинулося як людська практика. Давні греки, єгиптяни, римляни - всі вони були небайдужі до "одомашненого" меду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Давні єгиптяни надавали бджолам великого релігійного і духовного змісту

Середньовічні бджолярі користувалися переважно вуликами-сапетками - плетеними конусоподібними кошиками.

Та ось головний недолік сапеток: щоби забрати з них мед, треба позбутися бджіл. Бджолярі зазвичай труїли їх сірчаним газом, витрушували з вулика, а тоді вичищали з нього мед. Згодом вони бралися за розведення нової бджолиної сім'ї.

Втім, з часом людей почала турбувати така недбалість і невдячність до істот, які не лише дають нам мед, а й опилюють наші рослини.

У 1830-ті роки у США з'явився рух за бджолині права під гаслом: "Не вбити жодної бджоли".

А у 1852 Відомство США з патентів видало священику Лоренцо Лангстроту патент №9300А на вулик з рухомими рамками.

Вулик Лангстрота - це дерев'яна скриня, яка відкривається згори, а в ній вертикально встановлені рамки, відділені одна від одної чарівним "бджолиним простором" у 8 мм. Якщо ця відстань більша або менша, бджоли починають заповнювати її власними недоречними добудовами.

Матка знаходиться внизу вулика, де її стримує розділювач - сітка, що не випускає її нагору, але дає вільний прохід робочим бджолам. Таким чином її личинки не потрапляють на стільники.

Стільники легко виймаються, а мед відкачують із них за допомогою центрифуги-медогонки. Ця розробка - геніальна у своїй простоті та ефективності - уможливила справжню індустріалізацію у бджільництві.

Саме цю індустріалізацію і не збагнув до кінця Джеймс Мід. Річ у тім, що бджола - істота абсолютно свійська.

Вулики Лангстрота зробили бджіл мобільними. Ніщо не заважає фермерам досягати з бджолярами тих чи інших фінансових домовленостей стосовно того, де в їхньому господарстві можна розташувати вулики.

Через кілька десятиліть після метафори Міда інший економіст Стівен Чунг зацікавився, чи справедлива вона, і вирішив це перевірити. Він зробив те, до чого у нас, економістів, рідко доходять руки: зателефонував кільком живим людям і розпитав їх, що власне відбувається.

Він дізнався, що платити бджолярам за запилення дерев їхніми бджолами - звичайна практика серед власників яблуневих садів.

З деякими іншими рослинами ситуація протилежна: бджолярі платять фермерам за право "годувати" бджіл нектаром (що, за словами Міда, було б справедливо, але не практикується). Як приклад, можна згадати м'яту: вона не потребує допомоги бджіл, однак дає добрий мед.

Отже, яблуні та бджоли - неадекватна метафора для концепції позитивного зовнішнього ефекту, бо їхня взаємодія відбувається цілковито у межах ринку. Ба більше, цей ринок величезний.

Сьогодні, одна з найбільших його секцій - це мигдалеві ферми Каліфорнії. Вони посідають площу 4000 квадратних кілометрів і щороку дають мигдалю у середньому на 5 млрд доларів. Мигдаль потребує бджіл - у оптимальній кількості 5 колоній на гектар, які орендуються приблизно по 185 доларів за колонію.

Кожної весни вулики Лангстрота скріпляють пасками, завантажують у спеціальні автомобілі (400 вуликів у кожен) і везуть до Каліфорнії. Переїзди планують на нічний час, коли бджоли сплять.

Цифри вражають: з двох мільйонів комерційних вуликів у Америці, 85% перевозять з місце на місце разом з десятками мільярдів їхніх мешканців.

Як пише Бі Вілсон у книжці "Вулик: історія про нас із бджолами" (Bee Wilson, The Hive: The Story of the Honeybee and Us), лідери американського комерційного бджільництва мають по 10 тисяч вуликів кожен. З Каліфорнії вони можуть податися до вишневих садів штату Вашингтон, звідти - на схід до соняхів Північної та Південної Дакот, а звідти - до гарбузів Пенсильванії чи чорниць Мену.

Мід помилявся, уявляючи бджільництво справою безкорисних провінційних ентузіастів. Це чимала індустрія, а запилення - прибуткова комерційна послуга.

І тут виникає парадокс.

Екологів наразі хвилюють справи диких бджіл: їхні популяції у багатьох частинах світу разюче зменшуються.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скорочення загальної кількості бджіл у світі пов'язують з використанням неонікотиноїдних інсектицидів

Причина цього достеменно не відома. Винуватцями бачать паразитів, пестициди, а також "синдром руйнування колоній" - загадкове явище, коли бджоли просто зникають з вулика, кидаючи матку напризволяще.

Свійські бджоли перебувають під впливом тих самих факторів, тож можна було б очікувати логічних економічних наслідків - зменшення пропозиції (бджіл), яке веде до підвищення цін на послугу запилення.

Та економісти зовсім такого не спостерігають.

Синдром руйнування колоній, схоже, майже не позначається на ринку бджільництва. Фермери платять за запилення так само, як і раніше, і ціна на спеціально виведених маток практично стоїть на місці.

Очевидно, комерційне бджільництво виробило ефективні стратегії збереження своїх популяцій: селекцію маток і обмін ними, поділ колоній, придбання додаткових роїв.

Тому нестача меду - як і мигдалю, яблук чи чорниць - нам поки не загрожує.

Чи варто нам вихваляти ринкову економіку - мовляв, економічні стимули допомагають зберегти бодай деякі популяції бджіл? Можливо.

А можна подивитися на це інакше: не було б у нас сучасної економіки з її бажанням контролювати і монетизувати світ природи - не було б і цієї проблеми загалом.

Перш ніж монокультурне аграрне господарство змінило екосистеми, не існувало потреби гастролювати країною з вуликами Лангстрота і проводити організоване запилення - місцеві популяції диких бджіл робили це безкоштовно.

Отже, якщо ми шукаємо приклад позитивного зовнішнього ефекту - коли вільний ринок не забезпечує у повному обсязі те, чого бажає суспільство - можливо, слід звернути увагу на таке використання землі, яке слугує інтересам диких бджіл та інших комах.

Луки з польовими квітами? Чому б ні. У деяких країнах, уряд справді їх утримує, як і порадив би Джеймс Мід.

Тім Гарфорд - постійний автор колонки Undercover Economist ("Підпільний економіст") газети Financial Times, а також ведучий програми "50 факторів, з яких постала сучасна економіка" служби BBC World Service.

