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Кір - одне з найбільш заразних захворювань у світі. Ще донедавна цей недуг ішов на спад. Чому ж кір повертається?

Минулого тижня округ Рокленд (штат Нью-Йорк) оголосив надзвичайний стан через черговий спалах кору. У США цьогорічний показник захворюваності є найвищим з 2000 року, коли кір була офіційно ліквідована.

В інших країнах, таких як Мексика, Франція і Мадагаскар, аналогічні спалахи були зафіксовані серед груп населення зі слабким імунітетом.

У більшості випадків кір перебігає у м'якій формі, однак може призвести до потенційно небезпечних для життя ускладнень, таких як пневмонія, менінгіт і запалення мозку.

Хоча показник захворюваності на кір поки що далекий від свого історичного максимуму, ця хвороба продовжує поширюватися світом.

Минулого року в світі кількість хворих зросла на третину. Тільки 2017 року інфекція призвела до смерті 110 тисяч людей.

За даними ЮНІСЕФ, 98 країн світу повідомили про те, що 2018 року кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році.

Що із щепленням?

Завдяки імунізації кір в багатьох країнах стала рідкістю.

В 1980-ті роки імунізація набула широкого використання, кількість хворих значно зменшилась, а деякі країни навіть заявили, що їм вдалося повністю ліквідувати інфекцію.

До цього великі епідемії відбувалися приблизно раз на 2-3 роки.

Наприклад, 1967-го, за рік до введення вакцини проти кору, в Англії та Уельсі зафіксовали майже півмільйона випадків захворювання і 99 смертей від кору. 1998 року цей показник скоротився до рекордних 56 хворих і жодного випадку смерті.

Чому ж кір повертається, незважаючи на існування надійної вакцини?

Щеплення на рівні 95% створює бар'єр для інфекції у громаді.

Ослаблений імунітет став головною причиною всіх спалахів захворювання, однак підґрунтя для цього в кожній країні своє.

В Європі і частково у США набрав значної сили громадський рух проти імунізації (антивакцинаційна кампанія).

Існує безліч незаперечних наукових доказів користі вакцинації, однак так звані антивакцинатори ставлять під сумнів її ефективність і безпеку.

Серед них є навіть прихильники теорії змови фармацевтів, які не довіряють уряду.

У Великій Британії батьки певний час відмовлялися від дитячої комбінованої вaкцини проти кору, краснухи і паротиту (КПК) після того, як авторитетний медичний журнал Lancet опублікував статтю про її шкідливий вплив. Припущення автора дослідження не знайшли підтвердження, публікацію відкликали, проте вона мала значний негативний вплив.

2004 року рівень охоплення щепленнями КПК знизився до 80% в Англії і до 78% в Уельсі.

Два десятиліття по тому цей показник знову зріс приблизно до 90%. Однак на кір хворіє багато підлітків і молоді, які не отримали КПК в дитячому віці.

Крім того, в цій віковій групі існує ймовірність спалаху краснухи. Ця інфекція особливо небезпечна для здоров'я жінок у дітородному віці, оскільки має ризики ускладнень для матері і дитини.

Краснуха, яка зазвичай протікає у м'якій формі, може стати справжньою катастрофою на ранніх стадіях вагітності, викликавши серйозні проблеми із зором, слухом, серцем і здібностями до навчання у ще не народженої дитини.

Чому падає рівень вакцинації

Причини падіння рівня вакцинації бувають різні.

Наприклад, в Україні 2008 року через день після вакцинації проти кору помер підліток. Причина смерті не була пов'язана зі щепленням. Однак це призвело до значної втрати довіри до вакцинації серед батьків, і уряд відмовився від щеплень.

До 2016 року ситуація з вакцинацією в Україні погіршилась через політичні заворушення, корупцію у сфері охорони здоров'я і брак вакцин.

Охоплення щепленнями проти цієї недуги було чи не найнижчим - лише одна з трьох дітей шестирічного віку отримала дві дози вакцини.

Ситуація наразі покращилася. Понад 90% дітей шестирічного віку отримали щеплення, однак залишається багато "незахищеної" молоді, тому кір може "взяти реванш" у будь-який час.

У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців. Для порівняння - попереднього року ця цифра становила 5 тисяч людей.

Проблемними залишаються ті країни, де рівень імунітету погіршився через колапс у системі охорони здоров'я. Наприклад, Ємен, що перебуває у розпалі громадянської війни, і Венесуела, яка переживає серйозну економічну кризу.

Це також може мати негативні наслідки для інших країн, як от для Бразилії, куди масово емігрують венесуельці.

Що таке кір?

Кір - дуже заразне вірусне захворювання, яке поширюється через прямий контакт та повітряно-крапельним шляхом через кашель і чхання

Збудник залишається в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин

Кір починається з лихоманки, нежитю, кашлю, почервоніння очей, пізніше з'являється висип і підвищується температура

У легкій формі перебіг хвороби у дитини триває 7-10 днів - однак хвороба часто викликає ускладнення, зокрема вушні інфекції, діарею, пневмонію і запалення головного мозку

Кір небезпечний для дітей і дорослих з ослабленим імунітетом

Кір, як і раніше, є головною причиною дитячої смертності в багатьох країнах з низьким рівнем доходів. При цьому з 2000-го по 2017 рік вакцини проти кору запобігли понад 20-м мільйонам смертей у світі

Як країни реагують на ці спалахи?

Є країни, де вакцинація обов'язкова, в багатьох інших посилили вже чинні вимоги.

Італія та Франція розширили вимоги щодо штрафів та обмеження відвідуваності шкіл. Німеччина обговорює запровадження обов'язкової вакцинації проти кору.

У нью-йоркському окрузі Рокленд дітям без щеплень заборонили відвідувати громадські місця протягом 30 днів. Однак доказів того, що обов'язкова вакцинація - завжди найкраще рішення, наразі недостатньо.

Люди, які вирішили відмовитись від щеплень, знайдуть спосіб обійти систему, наприклад, шляхом навчання дитини вдома або сплати штрафу.

Водночас ті батьки, які ще не визначились, можуть відмовитись щепити своїх дітей, якщо відчують, що на них тиснуть. У такому разі кращим рішенням може бути бесіда з медичним працівником, який відповість на всі гострі запитання.

Водночас перевірка щеплень у дитячому садку, а потім у школі стане корисним нагадуванням батькам та посилить роль вакцин.

Недостатній рівень імунізації часто-густо пов'язаний із поганим доступом до якісних медичних послуг, тому тут стали б у пригоді цільові послуги з імунізації.

Наприклад, новаторською відповіддю на спалах кору в лондонському районі Хакні став "плямистий автобус" - мобільна імунізаційна одиниця, яка об'їхала околиці, паркувалася на шкільних майданчиках і на парковках супермаркетів, прищепивши майже 1000 дітей, чиї батьки мали обмежений доступ до послуг з імунізації.

Службам охорони здоров'я не варто чекати, коли батьки звернуться до них.

Дії на випередження та доступні програми щеплень допоможуть запобігти подальшим спалахам.

Оскільки зниження рівня вакцинації на глобальному рівні здебільшого пов'язане з практичними або матеріально-технічними проблемами, важливо підготувати все необхідне для успішної програми вакцинації: достатню кількість вакцин, добре організовані служби та високий рівень довіри суспільства до імунізації.

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