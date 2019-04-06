З широко розставленими ногами: пакистанці розлючені плакатом із зображенням жінки

Копирайт изображения Facebook Image caption Фото постера швидко розійшлися у соцмережах

Коли Руміса Лакхані та Рашида Шаббір намалювали плакат до Міжнародного жіночого дня, вони й гадки не мали, що опиняться в епіцентрі запеклої національної суперечки у Пакистані.

За день до 8 березня 22-річні студентки були на занятті з виготовлення плакатів у своєму університеті в Карачі.

Вони хотіли створити щось таке, що приверне увагу, і жваво обмінювалися ідеями.

Поруч із широко розставленими ногами сиділа ще одна студентка. Це й дало натхнення Румісі та Рашиді для створення плакату.

Для Руміси питання про те, як мають сидіти жінки, - щоденний виклик. "Ми маємо бути елегантними, ми повинні стежити, щоб не показувати форму нашого тіла. Коли ж чоловік сидить, розставивши ноги, ніхто й оком не блимне".

На плакаті, який намалювала Руміса, зображена безтурботна і розслаблена дівчина у сонячних окулярах, яка сидить із розсунутими ногами.

Найкраща подруга Руміси, Рашида, вигадала гасло. Вона хотіла, аби воно привертало увагу до того, що жінкам завжди "кажуть, як сидіти, як ходити, як говорити".

Копирайт изображения Rashida Lakhani Image caption Рашида і Руміса палко відстоюють права жінок

Відтак, вони написали на плакаті: "От, сиджу собі правильно".

Руміса і Рашида познайомилися на першому році навчання в університеті. Руміса вивчає комунікаційний дизайн, а Рашида - соціальний розвиток і політику.

"Ми найкращі подруги, сміємося, розповідаємо одна одній усе", - каже Рашида.

Обидві палко відстоюють права жінок, знаючи про сексизм з власного досвіду.

Для Руміси відносини з родиною, яка тисне на неї із заміжжям, "щоденна боротьба". Той факт, що вона досі незаміжня, Руміса сприймає як "особисту перемогу".

Рашида каже, що постійно зіштовхується із домаганнями на вулиці. Вона також вважає очікування, що має обов'язково вийти заміж і бути домогосподаркою, неприємними.

Тож подруги з нетерпінням очікували на участь у маршах жінок, що відбувалися по всьому Пакистану минулого місяця.

"Це було надзвичайне відчуття, коли жінки голосно заявляли про свої права, - каже Руміса. - Це був наш простір, і, гадаю, усі учасниці відчували потужні хвилі від нього".

Жіночі марші стали важливою подією для феміністичного руху у Пакистані. Вони не лише були багаточисельними, - їх учасниці представляли різні класи суспільства, а також ЛГБТ-спільноту.

У 2018 році світовий економічний форум назвав Пакистан другою найгіршою країною щодо гендерної рівності із 149 країн світу. Єдина країна, де справи ще гірші - це Йємен. Жінки у Пакистані регулярно потерпають від домашнього насильства, примусових шлюбів, сексуальних домагань, а також можуть бути жертвами убивств "на захист честі".

Деякі з плакатів та постерів із відверто сексуальним змістом у консервативній країні викликали надзвичайно бурхливу реакцію.

Організатори ходи пояснюють таку реакцію тим, що вони піддають сумніву право чоловіків визначати, що мають робити зі своїм тілом жінки.

"Ми ставимо під питання право на контроль над тілом, над жіночою сексуальністю", - каже Моніза, одна із організаторок маршів.

"У релігійному суспільстві вважають, що жінка має прикривати все тіло і залишатися вдома. Ми кидаємо цьому виклик".

Руміса вважає, що консерватори були приголомшені ходою 7,5 тисяч жінок.

"Те, що ми йшли прямо по вулиці і головно виголошували наші гасла, було неприємно для багатьох", - каже вона і додає: "Люди думають, що це загрожує Ісламу, хоча я так не вважаю. Я гадаю, що Іслам - феміністська релігія".

Ще до того, як вона повернулася додому, Руміса усвідомила, що фото з нею та плакатом розлетілися у соціальних мережах.

В одному з коментарів у Facebook йшлося про таке: "Я не хотіла б такого суспільства для своєї доньки". В іншому - "Я жінка, але зовсім не схвалюю це. Треба показувати, що ми належимо ісламському суспільству". Ще одне: "Це ж був жіночий день, а не день стерв".

Втім, були і ті, що підтримували плакат та його гасло.

Одна з жінок написала у Twitter: "Я дійсно не розумію, чому люди так гніваються через слова на плакаті. Насправді вони мали б обурюватися становищем жінок у Пакистані."

Руміса каже, що отримувала зауваження від людей, які її знали, - "Ми не можемо повірити, що ти це зробила. Ти ж такої пристойної родини".

Копирайт изображения Rashida Lakhani Image caption Жіночі марші криткували не лише люди консервативних поглядів, але й деякі феміністки

Деякі члени великої родини Руміси заявили її батькам, що ті не повинні дозволяти дівчині брати участь у наступних маршах.

Але попри цей тиск, батьки Руміси підтримали рішення доньки заявити свій протест.

На іншому плакаті з жіночої ходи було інше гасло: "Моє тіло - мій вибір".

Як повідомив телеканал Samaa TV, це гасло знайшло продовження у проповіді в одній з мечетей Карачі.

"Моє тіло - мій вибір... Твоє тіло - твій вибір...Чоловіче тіло - чоловічий вибір... Тож вони можуть залізати на кого завгодно", - заявив священик на відео, що було викладене онлайн.

Критики звинуватили клірика у підбурюванні до зґвалтувань, а організатор ходи Моніза твердить, що часто отримає погрози зґвалтуванням і смертю після жіночих маршів.

"У соцмережах прокотилася хвиля ненависті, і багато хто з організаторок отримували погрози зґвалтуванням",- каже вона. "Гадаю, це лише частина ширшої картини женоненависництва, якій ми кинули виклик".

Проте жіночі марші призвели і до суперечок в самому феміністичному русі у Пакистані.

"Багато самопроголошених прихильниць фемінізму брали участь у цій кампанії ненависті. Вони казали щось таке: "Це не те, на що варто звертати увагу, це на не, як має поводитися жінка", - каже Руміса. "Навіть мої власні друзі, які називають себе феміністками, казали, що мій плакат був недоречним".

Одна із провідних активісток феміністичного руху у Пакистані, Кішвар Нахід, вважає, що плакат Руміси і Рашиди та інші, подібні до них, демонструють неповагу до традицій та цінностей суспільства.

Вона також каже, що ті, хто вважають, що зможуть захистити свої права у такий спосіб, втратили орієнтири так само, як джихадисти, які вважають, що вбивство невинних людей забезпечить їм місце у раю.

Проте Маїда Хутрі у місцевій газеті звинувачує Кішвар у тому, що вона зрадила феміністок.

Вона закликала тих, хто прагне змін, прийняти "вульгарний" характер деяких з плакатів.

Копирайт изображения FAROOQ NAEEM Image caption Дизайнер Любайна Раджибхой створює плакат для жіночого маршу

"Ми повинні визнати ці плакати і вказати на зв'язок між ними і "більшими" феміністичними проблемами", - каже вона.

"Право дівчини сидіти, розсунувши ноги, стосується того, чи може вона робити зі своїм тілом, що хоче, без того, щоб їй не погрожували і ганьбили. Це стосується того, чи має вона право вільно рухатися, це стосується обвинувачення жертви і тих, хто обвинувачує, а не дівчини, як би вона не сиділа".

Попри всю запеклість суперечки Руміса не шкодує, що створила цей плакат. "Я щаслива, що мій постер привернув багато уваги", - каже вона.

"Я не соромлюся і не боюся такої уваги, - одна з причин, чому ми використовуємо такі гасла, полягає в тому, що ми прагнемо уваги до жіночих маршів і питань, які нас хвилюють".

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