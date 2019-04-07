Гаррі Поттер: в передмісті Лондона відкрився банк "Грінготс"
Чарівний банк "Грінготс" в музеї Гаррі Поттера, який розташований в павільйонах студії Warner Bros. в містечку Лівсден, відкрився для відвідувачів. На його створення витратили приблизно 18 місяців, розповів представник студії.
За його словами, на створення банку потрібні були "значні інвестиції".
"Грінготс" стане частиною постійної експозиції музею. Його площа становить понад 1500 квадратних метрів. Серед іншого відвідувачі музею зможуть зазирнути в сейф сім'ї Лестранж, які були одними з найвідданіших прихильників Волан-де-Морта.
За книгою, зовні сейф Лестранжів охороняв дракон, а на скарби, які в ньому зберігалися, було накладено закляття множення. Воно створювало безліч копій однієї речі в разі, якщо до неї доторкався не її господар.
У проектуванні і будівництві "Грінготсу" брали участь багато членів знімальної групи фільмів про Гаррі Поттера.
Серед них був і Стюарт Крейг, який як художник-постановник працював над усіма фільмами поттеріани і який раніше спроектував для музею модель школи Хогвартс.
Британський актор Уорік Девіс, який зіграв в "Гаррі Поттері" роль співробітника "Грінготсу" гобліна Крюкохвата (банком повністю керували гобліни), назвав нову частину експозиції музею видовищною і епічною.
"Насправді це більш вражаюче, ніж я пам'ятаю", - сказав він.
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