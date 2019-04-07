Гаррі Поттер: в передмісті Лондона відкрився банк "Грінготс"

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Музей Гаррі Поттера відкрили для відвідувачів у 2012 році. В його експозиції вже є "Гоґвортс-експрес" на платформі 9¾, кабінет Дамблдора і велика зала замку Гоґвортс

Чарівний банк "Грінготс" в музеї Гаррі Поттера, який розташований в павільйонах студії Warner Bros. в містечку Лівсден, відкрився для відвідувачів. На його створення витратили приблизно 18 місяців, розповів представник студії.

За його словами, на створення банку потрібні були "значні інвестиції".

"Грінготс" стане частиною постійної експозиції музею. Його площа становить понад 1500 квадратних метрів. Серед іншого відвідувачі музею зможуть зазирнути в сейф сім'ї Лестранж, які були одними з найвідданіших прихильників Волан-де-Морта.

За книгою, зовні сейф Лестранжів охороняв дракон, а на скарби, які в ньому зберігалися, було накладено закляття множення. Воно створювало безліч копій однієї речі в разі, якщо до неї доторкався не її господар.

Копирайт изображения Joe Pepler/PinPep Image caption У сейфі Лестранжів зберігали скарби пожирачки смерті Белатрісси Лестранж. У ньому також зберігалися меч Ґодрика Ґрифіндора і чаша Пенелопи Гафелпаф, яку Воланд-де-Морт перетворив в один зі своїх горокраксів

У проектуванні і будівництві "Грінготсу" брали участь багато членів знімальної групи фільмів про Гаррі Поттера.

Серед них був і Стюарт Крейг, який як художник-постановник працював над усіма фільмами поттеріани і який раніше спроектував для музею модель школи Хогвартс.

Копирайт изображения Joe Pepler/PinPep Image caption "Грінготс" - єдиний в Британії банк для чарівників

Британський актор Уорік Девіс, який зіграв в "Гаррі Поттері" роль співробітника "Грінготсу" гобліна Крюкохвата (банком повністю керували гобліни), назвав нову частину експозиції музею видовищною і епічною.

"Насправді це більш вражаюче, ніж я пам'ятаю", - сказав він.

Копирайт изображения Joe Pepler/PinPep Image caption Девіс також зіграв в "Гаррі Поттері" роль професора Флітвіка, який викладав закляття в Гоґвортсі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відвідувачі музею зможуть побачити костюми і маски співробітника "Ґрінґотсу" гобліна Богрода, гобліна Крюхохвата та інших працівників банку

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Для двох останніх фільмів "поттеріани" виготовили понад 210 тисяч золотих монет (ґалеонів)

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