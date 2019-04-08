Зеленський та його сценічні образи - фото
- 8 квітня 2019
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Актор, шоумен, комік, режисер, продюсер, сценарист, керівник "Студії Квартал-95", а тепер ще й політичний діяч. Все це - про кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Ми зібрали його різні сценічні образи у фотографіях.
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