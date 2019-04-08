Зеленський та його сценічні образи - фото

  • 8 квітня 2019
Наполеон Копирайт изображения УНІАН

Актор, шоумен, комік, режисер, продюсер, сценарист, керівник "Студії Квартал-95", а тепер ще й політичний діяч. Все це - про кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Ми зібрали його різні сценічні образи у фотографіях.

Квартал Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption "Студію "Квартал 95" заснували у 2003 році на базі команди КВК, її керівником є Володимир Зеленський. З того часу вони створили багато телепроектів та розважальних шоу. Назва команди походить від назви місцевості у місті Кривому Розі - 95 кварталу.
Туреччина Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption Команда неодноразово давала концерти за кордоном. Це фото з "Вечірнього кварталу" у Туреччині, весна 2018 року
95 квартал Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption Комікам неодноразово закидали, що вони зображували українців досить зневажливо
Зеленський Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption За всі ці роки виступів "Кварталу 95" Володимир Зеленський мав різні сценічні образи. Від політиків...
Зеленський Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption ... до поліцейських.
Наполеон Копирайт изображения УНІАН
Image caption Пан Зеленський неодноразово знімався у фільмах. Тут він в ролі Наполеона під час зйомок комедії російського режисера Марюса Вайсберга "Ржевський проти Наполеона", Київ, 1 вересня 2010 року.
Любов у великому місті Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption У 2009 році вийшла в прокат романтична комедія "Кохання у великому місті", у якій Зеленський зіграв одну з головних ролей. Наступного року вийшла друга частина фільму, а в 2013 році - третя.
Розсміши коміка Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption У 2011 році "Студія Квартал 95" запускає гумористичне розважальне шоу "Розсміши коміка", у якому учасники мають можливість виграти грошовий приз за хороший гумор. Експертами з жартів виступають Володимир Зеленський та Євген Кошовий.
Ліга сміху Копирайт изображения Facebook/Квартал 95
Image caption А в 2015 році вони запустили щорічний український фестиваль гумору "Ліга сміху". Володимир Зеленський є ведучим цього проекту.
Паддінгтон Копирайт изображения Getty Images
Image caption Спробував пан Зеленський себе і в озвучці фільмів. У 2015 році на екрани вийшов сімейний комедійний фільм "Пригоди Паддінгтона", у якому він озвучив голос головного героя - ведмедика Паддінгтона.
Слуга народу Копирайт изображения Facebook/Слуга народу
Image caption А в 2015 році відбулася прем'єра серіалу "Слуга народу". В ньому Володимир Зеленський зіграв головну роль - вчителя Василя Голобородька, який стає президентом країни. Згодом про наміри піти у президенти актор заявить в реальності.

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