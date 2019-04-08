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Громадяни України, які хочуть проголосувати не там, де зареєстровані, мають вісім днів до 15 квітня щоб змінити місце голосування до другого туру президентських виборів.

31 березня охочих проголосувати не вдома виявилось 315 тисяч громадян України.

Навіть якщо ви вже змінювали місце голосування перед першим туром, до другого туру слід зробити те саме: подати такий же пакет документів на дільницю, де плануєте голосувати.

Перед першим туром на це давалось набагато більше часу. Якщо тоді кампанія зі зміни місця голосування тривала кілька місяців, то перед другом туром дедлайном є 15 квітня.

Офіційно кампанія зі змінити місця голосування перед другим туром стартувала після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів і призначення другого туру, що і сталось 7 квітня.

Проте у деяких відділах ведення реєстру виборців за своєю ініціативою чиновники приймали документи і минулого тижня. Станом на ранок 8 квітня в реєстр встигли внести зміну місця голосування понад 9 тисяч осіб.

У січні та лютому у звичному режимі змінити місце голосування можна було за 10-30 хвилин. В останні ж тижні перед першим туром, коли люди кинулись масово проходити цю процедуру, проводили у чергах по кілька годин.

Рекордним став останній день зміни - 25 березня, коли одразу 46,6 тисячі українців змінили місце голосування.

Як змінити місце голосування

Якщо у день виборів вас точно не буде у рідному селі чи місті, то закон дає змогу тимчасово і разово змінити місце голосування - як в Україні, так і за її межами.

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption У другому турі змагатимуться Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Для цього потрібно піти до найближчого відділення ведення реєстру виборців.

Такі відділення є в кожному районі та місті України.

Переважно вони розташовані в приміщеннях державних адміністрацій та міських радах.

Є два варіанти походу до чиновників. Перший - звернутись до органу ведення реєстру за місцем реєстрації. Це зручно у разі, якщо ви постійно живете за місцем реєстрації, але у день виборів будете не вдома.

Інший варіант підійде тим, хто постійно живе не за місцем реєстрації. Варто піти до найближчого органу ведення реєстру виборців, щоб проголосувати саме у цьому регіоні.

У відділі ведення реєстру ви маєте заповнити заяву, де вказати дільницю чи адресу, за якою бажаєте проголосувати.

Важливо пам'ятати графік роботи органів ведення реєстру - з 8 години ранку до 17:00. Чиновники обіцяють, що відділи реєстру працюватимуть не тільки у будні, а й у вихідні дні.

Які документи треба мати

Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України - у вигляді книжечки чи картки. Обов'язково треба мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією.

Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток.

Тимчасову зміну місця голосування потрібно обґрунтувати й підтвердити це документами, які свідчать про перебування у місті чи селі, де бажаєте голосувати.

Проте вимоги до цих паперів досить ліберальні.

На сайті реєстру виборців є перелік можливих документів, які підтверджують зміну місця голосування.

Найперше - це довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Люди, які змінюють місце голосування, потрапляють до додаткового списку виборців

Студенти можуть показати довідку з місця навчання, а орендарі квартир чи приміщень - договір про оренду. Власники квартир також можуть надати документи на нерухомість.

Підійдуть також документи про відрядження, путівка до санаторію, виписка з лікарняного закладу та навіть квитки на літак чи потяг, які свідчать про переїзд у певне місце на час виборів.

У спеціальному роз'ясненні міністерства юстиції додають, що обґрунтовувати зміну місця голосування можна доглядом за людиною, яка не здатна пересуватись самостійно. Щоправда, там не уточнюють, які саме документи засвідчують такий догляд.

Окрема підстава зміни місця голосування - перебування у шлюбі або родинних стосунках, які обумовлюють спільне проживання. Для цього треба подати свідоцтво про шлюб, про народження чи шлюбний договір.

Обґрунтуванням проживання також може бути довідка з ЖЕКу, ОСББ чи просто згода власника житла. При цьому, в самому реєстрі виборців зазначають, що вказаний у них на сайті перелік документів не є вичерпним.

Військовослужбовці, як і раніше, голосуватимуть у своїх частинах чи за місцем проживання. Або можуть змінити місце голосування за загальною процедурою, якщо у день виборів будуть, до прикладу, в зоні проведення ООС.

Що робити мешканцям Криму та Донбасу

Окрема історія - зміна місця голосування внутрішньо переміщених осіб або мешканців непідконтрольних Києву районів Донбасу чи Криму.

Наразі в Україні офіційно зареєстровані близько 1,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Частина виборців з Криму їздили голосувати у Херсонську область

Всі вони мають право змінити місце для голосування на президентських виборах і взяти в них участь. Так само змінити місце голосування мають право громадяни України, які і зараз постійно мешкають в Криму та у так званих "ДНР" та "ЛНР".

Жодних додаткових документів їм не потрібно - усі громадяни України з офіційною реєстрацією у непідконтрольних Україні районах Донбасу та Криму мають право не подавати жодних додаткових документів.

Вони можуть прийти в орган ведення реєстру виборців, написати заяву та надати паспорт із вказаним місцем реєстрації.

Як проголосувати за кордоном

Українці, які постійно живуть за кордоном чи планують у день виборів поїхати з країни, також можуть проголосувати.

Виборчі дільниці відкриваються у приміщеннях українських посольств та консульств. Не працюватимуть вони лише в дипломатичних установах України в РФ.

З переліком та адресами виборчих дільниць за кордоном можна ознайомитись на сайті МЗС України.

До списків виборців на закордонних дільницях автоматично потрапляють громадяни України, які стали на консульський облік.

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Якщо на обліку ви не стоїте, але постійно там живете і проголосувати хочете, то маєте прийти до дипломатичної установи і написати заяву про зміну місця голосування. Її передадуть до відділу ведення реєстру при МЗС і ви зможете проголосувати.

Така сама процедура, якщо ви живете за кордоном в одній країні, а в день виборів будете в іншій.

Якщо ж людина постійно живе в Україні, але у день виборів буде за кордоном, то може піти у відділ ведення реєстру виборців за місцем реєстрації і змінити місце голосування, вказавши в якій країні і на якій дільниці плануєте голосувати.

Громадяни України, які стоять на консульському обліку за кордоном, але у день виборів повернуться додому, також можуть змінити місце голосування за стандартною процедурою: або подати заяву в дипломатичну установу, або у відділ ведення реєстру там, де планують голосувати в Україні.

Як перевірити себе у списку виборців

У спеціальному розділі реєстру виборців кожен може знайти власну виборчу дільницю і уточнити, чи включений до списку виборців.

В розділі "Пошук дільниці" можна вказати точну адресу проживання і отримати повні дані про виборчу дільницю, у якій ви будете голосувати, а також точну адресу вашого відділу ведення реєстру виборців.

На цій же сторінці у розділі "Перевірка включення" можна швидко подивитись, чи є ваше ім'я у списку виборців. Для цього треба буде вказати своє ім'я та місце проживання.

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