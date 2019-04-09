Копирайт изображения https://poland.mfa.gov.ua Image caption Черги на дільницях у Польщі з'явились ще на виборах 2014 року

"Виклик №1: постояти в черзі, щоб проголосувати", - розповідає Андрій Богданов, який прийшов проголосувати до консульства України в Кракові 31 березня.

Довжелезні черги на виборчих дільницях - так виглядав перший тур виборів президента України у деяких країнах світу.

Користувачі соціальних мереж викладали такі світлини з багатьох європейських міст, особливо вражали черги у Чехії та Польщі, де українські громади за останні роки зросли чи не найбільше.

Попри черги на багатьох дільницях, загальна явка за кордоном на нинішніх виборах виявилась навіть нижчою, ніж на президентських виборах 2014 року.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

У 2014 році за кордоном проголосували 72 тисячі українців з 474 тисяч внесених у списки, тобто близько 15%. Цього разу на закордонних дільницях проголосували 55 тисяч з 434 тисяч внесених у списки - це близько 12,5%.

Загалом же за кордоном, за різними оцінками, живуть мільйони громадян України.

Але проблема не тільки і навіть не стільки в небажанні голосувати, а й у фізичній неможливості це зробити.

Щоб виправити проблему є кілька способів, проте поки що політичної волі для цього немає.

Польський приклад

Якнайкраще ситуацію з голосуванням закордонних українців видно на прикладі Польщі.

Там на виборах відкривають лише чотири дільниці у приміщеннях посольства та консульств у Варшаві, Кракові, Любліні та Гданську.

Проте за останні роки кількість українців, які живуть та працюють у Польщі, суттєво зросла, й за різними оцінками їх там уже близько мільйона.

Копирайт изображения Андрій Богданов Image caption Черга на виборчу дільницю у Кракові 31 березня

Але українське законодавство містить перешкоди, які стримують голосування за кордоном.

Річ у тім, що закордонні виборчі дільниці можна відкриватись тільки у посольствах та консульствах. Навіть у почесних консульствах голосування проводити не можна.

Тож виходить, що в Польщі є дільниці у чотирьох містах й у день виборів охочі голосувати змушені долати сотні кілометрів із сусідніх воєводств. Зрозуміло, що на це готові далеко не всі.

А на всю Варшаву, де можуть мешкати десятки, якщо не сотні тисяч українців, існує тільки одна дільниця - звідси і великі черги.

Щоб автоматично потрапити до списку виборців та проголосувати, потрібно перебувати на консульському обліку. У такому разі людина має приїхати на дільницю тільки один раз у день виборів.

Якщо ж на обліку, до прикладу, заробітчанин не перебуває, то має приїхати у посольство двічі - щоб змінити місце голосування, і, власне, проголосувати.

Копирайт изображения @MelnykAndrij Image caption Черга на виборчу дільницю у Берліні 31 березня

До списків виборців у Польщі включили понад 30 тисяч українців, а своїм правом голосу скористувались майже 8 тисяч громадян України.

Багато співрозмовників ВВС News Україна визнали, що поїздка на вибори до сусіднього воєводства - це для них непереборна перешкода, подолати яку готові небагато людей.

Зокрема Олександр, який живе та працює у Познані, визнав, що не має жодного знайомого українця, який поїхав голосувати до найближчої дільниці. Але якби дільницю відкрили у Познані, то на вибори б пішли.

І така ситуація спостерігається і в інших країнах з великою кількістю українських громадян.

Посольства чи консульства іноді розташовані задалеко від місць компактного проживання, а відкрити більше консульств держава не може.

Як дати можливість голосувати?

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера, який провів не одні президентські вибори, наголошує, що закон дозволяє відкривати закордонні дільниці тільки у дипломатичних чи консульських установах.

Копирайт изображения Роман Сухан Image caption Черга до виборчої дільниці у Празі 31 березня

Це в жодному разі не можуть бути почесні консульства чи якісь культурні товариства.

Тому, якщо не змінити закон, у Польщі так і залишиться чотири виборчі дільниці.

Для порівняння, у Німеччині відкривають п'ять дільниць і на них проголосували близько 10% від внесених у списки виборців.

Експерти кажуть про кілька шляхів розв'язання проблеми.

Варіант №1 - відкрити нові консульства. Посол України в Польщі Андрій Дещиця у розмові з ВВС News Україна заявив, що він надіслав у МЗС запит на відкриття нових представництв через різке збільшення кількості українців.

У відповіді на запит ВВС News Україна у міністерстві підтвердили, що поки що планують відкрити тільки одне нове консульство - у Вроцлаві в 2020 році.

Копирайт изображения POLAND.MFA.GOV.UA Image caption На виборах президента України у 2014 році на дільниці у Варшаві також був аншлаг

Проте масовим таке явище бути не може через великі затрати на нові установи.

Варіант №2 - змінити закон, щоб дозволити при одному консульстві відкрити одразу дві дільниці. Такий варіант пропонує пан Магера

"Як на мене, найреалістичніший вихід - на одному консульстві мати дві дільниці. Це мінімальні витрати", - вважає пан Магера. Але визнає, що для більшості українців цей крок не полегшить доступ до виборів і проблему якісно не вирішить.

Варіант №3 - радикально змінити правила голосування за кордоном. Про такий спосіб говорять експерти та політики.

Ситуацію може докорінно змінити дозвіл відкривати виборчі дільниці не тільки на території офіційних дипломатичних установ України.

Така норма навіть є у проекті виборчого кодексу, який Верховна Рада вже схвалила у першому читанні, але далі справа не пішла.

Проект пропонує, щоб дільниці можна було відкривати у тих великих містах, де немає українських консульств.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вроцлав стане п'ятим містом Польщі, де відкриють консульство України

Там мають мешкати щонайменше тисяча зареєстрованих на консульському обліку громадян України.

Подібна система дозволена, до прикладу, у Молдові, де за межами країни у виборах в 2016 році взяли участь понад 100 тисяч громадян.

Такий крок може вирішити проблему участі у виборах сотень тисяч українців, які живуть як у великих містах Польщі й інших країн світу.

Проте є політичні та економічні перешкоди, які можуть цьому завадити.

Найперше, у виборчому кодексі прописана нова пропорційна система з відкритими списками на парламентських виборах, чого не хочуть дуже багато нинішніх депутатів.

Російський прецедент

Навіть якщо припустити, що кодекс схвалять, лібералізацію голосування за кордоном з нього можуть викинути. Надто великий є страх, що цю лібералізацію може використати Росія.

Ще на виборах 2004 року Віктор Янукович за сприяння російської влади намагався відкрити у Росії близько трьох сотень дільниць для українців.

Тоді опозиція протестувала, назвавши це узгодженою з Кремлем схемою, яка може дати пану Януковичу суттєву перевагу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому українці дедалі частіше виїжджають працювати до Польщі?

На цих виборах голосування в Росії не провели навіть в посольстві та консульствах.

Втім, деякі співрозмовники ВВС News Україна не виключають, що відкривати дільниці поза дипломатичними установами можуть дозволити всюди, "крім території країни-агресора". Або ж вигадати інші "запобіжники".

Водночас представник посольства України в Польщі Світлана Криса у розмові з ВВС нагадує, що організувати вибори за межами дипустанови дуже складно й це потребуватиме суттєвого збільшення бюджету. А він в українських дипломатів, як вона констатує, і так досить скромний.

Варіант №4. Найсміливіші коментатори пропонують дати закордонним виборцям можливість голосувати через інтернет.

Проте в настільки радикальну реформу поки що мало хто з експертів вірить: завеликий ризик маніпуляцій, кажуть вони.

Голова комітету виборців України Олексій Кошель у розмові з ВВС News Україна допускав запровадження нової системи голосування для закордонних українців, зокрема через інтернет або класичну пошту.

Він послався на електронний досвід Франції для трудових мігрантів, проте додав, що там від цього згодом відмовились через вразливість системи до хакерських атак.

Але експерт переконаний, що виборча реформа мусить надати мільйонам закордонних українців кращий доступ до виборів за той, що існує зараз.

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