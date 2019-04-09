Як Кардаш'яни заробили свої мільйони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Кріс Дженнер, Хлої Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Кортні Кардаш'ян, Кім Кардаш'ян-Вест, Норт Вест, Кейтлін Дженнер і Кайлі Дженнер

Нещодавно розпочався 16-й сезон реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян", що означає, що їхні сімейні сварки і відверта реклама їхньої продукції знову з'являться на телеекранах.

Це шоу триває уже понад 10 років - і статки сім'ї зростаюсь разом із ним.

Кайлі Дженнер, якій на початку шоу було лише дев'ять років, зараз 21, і вона - наймолодша у світі мільярдерка.

За оцінками журналу Forbes, її статки становлять $1 млрд, і вона є найбагатшим членом клану Кардаш'янів, який очолює матріарх Кріс Дженнер.

Але інші її брати і сестри також не перебиваються з хліба на воду.

Кім Кардаш'я-Вест - мультимільйонерка, що здобула статки завдяки своїй власній лінії товарів для краси, парфумерії та її емодзі kimojis; Кендалл Дженнер - сепурмодель; Хлої Кардаш'ян має свій власний джинсовий бренд Good American, а старша сестра Кортні Кардаш'ян отримує прибутки від реклами різних продуктів та співпраці з модними магазинами.

Розмивання меж особистого та професійного у поєднанні з надзвичайно продуктивним використанням соцмереж виявилося дуже прибутковим. Сестри заробляють мільйони доларів на успішній експлуатації поп-культури.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кайлі Дженнер заробила свої статки на косметиці

Александр Маккелві, професор підприємництва в Сіракузькому університеті, також вважає, що шоу має ретельно прописаний сценарій.

"Якщо б ви проаналізували шоу, ви могли б подумати, що воно дуже спонтанне", - сказав він.

"Але, скоріше, все відбувається за сценарієм і добре сплановано, щоб чітко і переконливо подати саме ту інформацію, яку хочуть донести продюсери і сім'я Кардаш'ян.

Як Кардаш'яни зробили свої мільйони?

Цей сезон "Родини Кардаш'ян" зосереджено на "скандалі" довкола Хлої Кардаш'ян, її колишнього партнера Трістана Томпсона та його ймовірної "інтрижки" з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордін Вудс.

У шоу Хлої скаржиться: "Жахливо, що це все виноситься на публіку. Зрештою, це ж не просто ТБ-шоу - це моє життя".

Приблизно в той час, коли відбулось ймовірне побачення, ціна на набір Jordy Lip Kit, що складається з рідкої помади та олівця для губ, випущений у рамках співробітництва між Кайлі та Джордін, була знижена на 50%.

Незабаром усі набори розпродали.

В інтерв'ю The New York Times Кайлі Дженнер сказала, що вона нічого не знала про зниження ціни, і додала: "Я б ніколи такого не зробила".

Але факт залишається фактом - шоу посприяло продажам.

"По суті, їхнє життя весь час виставляється на загальний огляд, що робить їх більш привабливими для певних споживачів", - вважає Елісон Гейтер, аналітик та дослідник ринку товарів для краси у компанії Mintel.

У цьому ж першому епізоді глядачі також бачать Хлої на фотосесії для свого джинсового бренду, Кім і Кайлі, які обговорюють співпрацю у створенні парфумів, та чоловіка Кім, репера Каньє Веста, який розповідає про власні проекти.

На фоні цього Кортні Кардаш'ян запустила власний блог про стиль життя Poosh - трохи схожий на веб-сайт Goop Гвінет Пелтроу, але значно більш відвертий.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кортні Кардаш'ян запустила власний блог

Як і про більшість продуктів родини Кардаш'ян, про запуск Poosh повідомили на сторінці Кортні у Instagram - так само, як і про джинсовий бізнес Хлої минулого року. Ця платформа у соцмережах також відіграла ключову роль в успіху косметичного бізнесу Кайлі.

Пані Гейтер каже: "Найкраще їм вдалося використати свої соцмережі, щоб створити бренд, який насправді хочуть їхні підписники - особливо це стосується Кайлі Дженнер".

Коли Кайлі вперше випустила набори для губ ще в листопаді 2015 року, вона змогла продавати їх мільйонам підписників безпосередньо через свою сторінку в Instagram, що означало, що вона не витрачала гроші на маркетинг і могла отримувати миттєву реакцію, що людям подобається, а що ні.

Льюїс Шейтс, віце-проректор з підприємництва у Державному університеті Північної Кароліни, каже, що ще 20 років тому підприємцю отримати зворотний зв'язок від клієнтів було досить проблематично. З появою соцмереж ситуація докорінно змінилася.

"За допомогою соцмереж вони можуть донести інформацію до сотень тисяч людей за кілька секунд і отримати від них зворотній зв'язок", - додає пан Шейтс.

Чи завжди Кардаш'яни заробляли гроші?

Деякі проекти, які сім'я реалізовувала на світанку своєї слави, зокрема за участю старших сестер Кортіні, Кім та Хлої, не завжди були успішними.

Сестри стали обличчям бренду під назвою Khroma Beauty, уклавши ліцензійну угоду. Але після запуску у 2012 році, лінію продуктів скоро вилучили з магазинів на тлі звинувачень щодо порушення авторських прав.

Бренд перейменували на Kardashian Beauty, але навіть після цього юридичні проблеми продовжувалися. Лише зовсім нещодавно сім'я змогла владнати це.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один із перших бізнесів родини - створення модного одягу

Вони також випустили кредитну карту Kardashian Kard, орієнтовану на підлітків і батьків, які хотіли б стежити за їхніми витратами.

Незабаром цей проект закрили після того, як колишній генеральний прокурор Коннектикуту Річард Блюменталь поскаржився на високу комісію за карткою "у поєднанні з її спрямованістю на фінансово недосвідчених молодих людей".

Навіть зараз не все, до чого вони торкаються, перетворюється на золото.

Кендалл Дженнер як обличчя Пепсі потрапила під шквал гніву після того, як вона знялася у рекламі, якій закидали расизм.

Pepsi видалила рекламу на наступний день після її прем'єри.

Матір трьох (а незабаром вже чотирьох) дітей Кім Кардаш'ян-Вест критикували за рекламу ліків проти токсикозу.

Також родина отримала значну негативну реакцію за просування продукції для схуднення.

Колишня ведуча Radio 1 Джейміла Джаміль, яка проводить кампанію за боді-позитив, описала Кім Кардаш'ян-Вест як людину, що має "страшний і токсичний вплив на молодих дівчат".

Копирайт изображения Reuters Image caption Акторка, ведуча та активістка Джейміла Джаміль критикувала Кардаш'янів за рекламу продуктів для зниження ваги

Що далі?

Чинний телевізійний контракт родини триває до цього року, і наразі не ясно, чи буде їхнє шоу мати продовження. Цифри показують, що кількість його глядачів зменшується.

Якщо шоу закриють, чи буде сім'я мати такий самий успіх без нього?

"Вони, звичайно, не матимуть стільки безкоштовної реклами", - каже професор Маккелві.

"Але вони успішно знаходили інші способи залишатися на сторінках ЗМІ, створюючи фальшиві конфлікти, і незалежно від того, чи є вони умисно створеними чи ні, це - безкоштовна реклама", - додає він.

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