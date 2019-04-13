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"Я занесла светр чоловіка у відділення Червоного хреста у Києві, а потім побачила його на безхатькові в переході на Либідській. Впізнала, бо це була ручна в'язка. Так зраділа, що ця річ знадобилася ще комусь", - розповідає кореспондентка ВВС News Україна Мирослава Пеца.

Тепла куртка і зимові черевики, які вже ніхто не носить, вицвілі сукні і самотні шкарпетки - часом у шафах лежать речі, які нам більше не потрібні, з яких ми виросли, або які вийшли з моди.

Щоб не відправляти одяг на звалища, де він буде розкладатися століттями, для нього можна знайти більш вдале використання.

Як відправити одяг на переробку і як передати його людям, яким він може знадобитися?

Тим, хто цього потребує

Вживані речі приймають як муніципальні соціальні служби, так і міжнародні доброчинні організації, які працюють в Україні.

У Києві одяг приймають деякі у міські центри соціальних служб. У Голосіївському районі, наприклад, такий центр розташований за адресою вул. Маричанська, 5 і працює у будні з 9:00 до 17:00.

Старий одяг збирають і кілька благодійних організацій. Серед них - фонд "Карітас", благодійна неурядова організація, яка працює у десятках країн світу і допомагає нужденним.

В регіонах України є понад 30 відділень організації.

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Сюди можна приносити будь-який одяг, взуття, посуд, та іграшки. Ці речі "Карітас" передає багатодітним родинам, сиротам, переселенцям, людям з інвалідністю.

Люди, які потребують допомоги, можуть прийти до відділень фонду і самі вибрати собі речі.

Дитячий одяг працівники центру сортують і передають до багатодітних родин. У "Карітасі" просять жертвувати одяг у такому стані, щоб його потім могли використовувати інші люди.

Передати речі "Карітасу" в Києві можна так:

завітати в соціальний центр за адресою вулиця Микитенка 7-Б (Воскресенка), з 9:00 до 18:00 щодня, крім суботи та неділі. Якщо ви можете тільки на вихідних, потрібно подзвонити до центру за телефоном +38(050) 380 99 83 і попередити чергових.

залишити речі можна в центрі видачі товарів LeBoutique за адресою вул. Г. Сковороди, 1 (Контрактова площа), з понеділка по суботу з 9:00 до 21:00, а у неділю з 10:00 до 18:00.

надіслати Новою поштою: №84 відділення, Лабуренко Олександр: 0672338208.

Контейнери на заправках

Речі до центрів "Карітас" передають у тому числі з контейнерів, розміщених на заправках ОККО. Сюди можна приносити одяг, взуття, постіль, і книги. У 2018 році з цих контейнерів по всій Україні зібрали понад 150 тонн речей для малозабезпечених людей.

Копирайт изображения caritas-ua.org Image caption Старі речі, які ще можуть стати в пригоді іншим, залишають у контейнерах на заправках

Адреси, де є контейнери:

Київ: проспект Героїв Сталінграду, 1-А; вул. Дніпровська Набережна, 8; проспект Броварський, 20-З; проспект Леся Курбаса, 2-Ж; проспект Генерала Ватутіна, 2-А.

Львів: вул. Ю. Липи, 12; вул. Дж. Вашингтона, 12; вул. Наукова, 2А; вул. Симона Петлюри,1.

Одеса: вул. Краснова, 3-Б, вул. Балківська, 115.

Дніпро: вул. Робоча, 84; вул. Панікахи, 31-Г; вул. Калинова, 87-Л.

Харків: проспект Московський, 140-А ; вул. Клочківська, 44.

Маріуполь: вул. Ушакова 12 (орієнтир ТЦ "Примор'є) та вул. Купріна 32 (орієнтир - ринок "Азовський").

"Червоний хрест"

Старий одяг, взуття, речі для дому також приймають у 11-ти відділеннях "Червоного хреста" у Києві та майже у всіх регіонах України.

"Самотність, хвороба, бідність, безробіття, втрата родинних зв'язків, надзвичайна ситуація чи збройний конфлікт - будь-яка людина, яка потрапила у скрутну ситуацію, може звернутися до працівників "Червоного хреста", - йдеться на сайті всесвітньої благодійної організації, яка існує понад 150 років.

Копирайт изображения redcross.org.ua Image caption Волонтери "Червоного хреста" приїздять до інтернатів, будинків для літніх людей

Адреси в Києві: Голосіївський район - проспект Науки, 15, Дарницький район - вул. Вербицького, 18, Деснянський район - вул. Матеюка, 15, Дніпровський район - вул. Миропільська, 19, Оболонський район - вул. Тимошенка, 1А, Печерський район - вул. Анрі Барбюса, 32, Подільський район - Контрактова пл., 12 Святошинський район - проспект Перемоги, 61/2, Солом'янський район - вул. Волинська, 2, Шевченківський район - вул. Котовського, 33, Київський міський відділ "Червоного хреста" - вул. Софіївська, 10-Б.

Благодійні магазини

Місце, куди можна принести кілька валіз старого одягу і водночас купити собі ще щось, - це благодійні магазини "Ласка" у Києві.

Копирайт изображения facebook.com/laskastore

Одяг тут сортують, а потім віддають у благодійні фонди, інтернати або нужденним людям. Частину речей продають у магазині, і ці кошти також йдуть на благодійність.

Магазин працює з такими проектами, як "Таблеточки" - благодійний фонд, який допомагає важкохворим дітям, із Гостомельським притулком для бездомних тварин та фондом "Жизнелюб", який допомагає літнім людям.

За шість років тут зібрали понад 200 тонн речей і отримали за них 1 млн гривень.

"У нашого магазина дві місії: благодійна - ми допомагаємо людям, які цього потребують. А друга екологічна - ми даємо одягу друге життя", - розповідає менеджерка з комунікацій проекту "Ласка" Анна Моісеєнко.

"Ласка" приймає одяг, взуття, аксесуари, сумки, книги, прикраси, платівки (не dvd і не cd-диски), фотоапарати та предмети інтер'єру.

Адреси: вулиця Липинського, 3 (поблизу Золотих воріт) та вулиця Малопідвальна,15 (поблизу Майдану Незалежності). Графік роботи - щодня з 10.00 до 21.00

Копирайт изображения facebook.com/laskastore

Речі також можна залишати у контейнерах київського торгового центру Ocean Plaza, що на вулиці Антоновича, 176 (нульовий поверх) або в рітейл-парку "Петрівка", що на проспекті Степана Бандери, 15Г.

У "Ласку" просять приносити цілий і випраний одяг. Тут намагаються не викидати речі у сміття. Якщо одяг вже не придатний для носіння, його віддають до СТО на ганчір'я та у притулки для тварин. Також одяг йде на переробку - з нього роблять килимки. Цей напрямок у магазині хочуть розвивати і збирають гроші на власну станцію сортування текстилю.

Це дасть можливість приймати і сортувати більший об'єм речей, відбирати непридатний для носіння одяг та відправляти його на повторну переробку - виготовлення мінеральної вати.

Самотні шкарпетки

Порвані колготки, зіпсовані футболки, розпаровані шкарпетки, вицвілі сукні - не викидати всі ці речі, не марнувати ресурси, а віддавати їх на переробку закликає компанія H&M, яка лише нещодавно відкрила свої магазини у Києві.

Шведський мас-маркет зробив надихаюче еко-відео і запросив клієнтів приносити вживаний одяг до їхніх магазинів. Звідси його відправлять на переробку і з нього зроблять новий одяг.

У "H&M Україна" приймають будь-який одяг та домашній текстиль усіх брендів у різному стані, але не взуття.

Адреси у Києві: торговий центр Lavina Mall (Берковецька 6Д ) та SkyMall (пр-т Генерала Ватутина 2т).

За це можна отримати ваучер на знижку - 40 грн. Витратити його можна на нові речі H&M, при цьому покупка має бути на суму понад 300 грн.

Копирайт изображения facebook.com/hmukraine Image caption За старі речі у H&M дають знижку

"За один день одна людина може отримати не більше двох ваучерів (за два пакети з речима), проте кількість одягу, який можна принести до магазину за день, ми не обмежуємо", - кажуть у компанії.

Куди нести взуття?

Якщо у вас є старі туфлі, черевики, сандалі або кеди, які вам вже не потрібні, несіть їх у магазин High legs у Києві. Цей український бренд приймає старе взуття, реставрує його, дезинфікує та віддає на благодійність. За це покупцям дають знижку 25% на нові пари.

"Майже у кожного вдома є взуття, яке ви вже не носите, але воно досить нормальне і його шкода викинути. Є багато людей, яким воно необхідне", - каже Андрій Черуха, засновник бренду.

У компанії наголошують, що це не акція, а постійний проект, який триває вже п'ять років. За цей час на благодійність передали 1500 пар взуття.

У магазині просять, щоб взуття мало стан хоча б на шість балів із десяти, щоб його можна було відреставрувати.

Копирайт изображения hilegs.com.ua Image caption За старі чоботи можна отримати знижку на нові

Тим, хто потребує допомоги і хоче безкоштовно отримати взуття, потрібно заповнити анкету на сайті бренду. Також частину взуття віддають фонду "Життєлюб", який допомагає літнім людям.

"Ми отримуємо нових клієнтів, яких заохочуємо допомагати іншим", - пояснюють в компанії мету проекту.

Адреса: вул. Верхний Вал 58/28, магазин Etnodim, поблизу метро "Контрактова площа."

Добрі справи на Кураж Базарі

Кураж Базар, київська барахолка з фудкортом й інклюзивною дитячою зоною, - це ще одне місце, де можна позбутися старого одягу, а ще - зробити добру справу.

Копирайт изображения facebook.com/kurazhbazar Image caption На Кураж Базарі продають нові і старі речі. Частина грошей йде на благодійність

Як це працює? За 500 грн можна заздалегідь придбати невеличке торгове місце на Кураж Базарі й два дні там продавати свої старі речі.

Для того, щоб стати учасником барахолки, потрібно попередньо зареєструватись і прочитати умови участі.

Організатори просять, щоб речі були хорошої якості, такі, які ви і самі хотіли б купити - чисті, без запаху, дірочок і латок.

Копирайт изображения facebook.com/kurazhbazar

Вхід на базар платний - 100 грн. 30 грн з кожного вхідного квитка підуть на благодійність: всі гості тут допомагають дітям. Останню подію відвідали 12 тисяч людей.

Раз на рік, у червні, тут проводять благодійну барахолку, весь прибуток від якої віддають на доброчинність.

Наступний Кураж Базар відбудеться 20 квітня.

Станції сортування

Збирає старий одяг для благодійних цілей також громадський проект "Україна без сміття". Тут вже чотири роки займаються сортуванням відходів, а одяг збирають, щоб передати нужденним.

Адреси у Києві: станція #NoWasteRecyclingStation на вул. Саперно-Слобідській, 25/4

Графік роботи: середа-п'ятниця: 14:00-20:00, в субота-неділя: 10:00-16:00. Станція закрита по понеділках-вівторках і в офіційні державні святкові дні.

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