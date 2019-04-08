Російські "туристи" з валізами грошей. Розслідування ВВС про вибори на Мадагаскарі

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В одній із найбідніших країн Африки відбулася одна з найдорожчих передвиборчих кампаній у світі.

Несподівано в ній знайшлося місце політтехнологам з Росії: переважно вони не говорять французькою, і не були до цього в Африці. Проте вони прибули сюди не найматися на роботу в кандидатів, а ділитися з ними грошима.

У чому полягав їхній план, ВВС з'ясовувала на самому Мадагаскарі. Для цього в столицю країни - місто Антананаріву - з'їздила Гаель Борджіа.

На початку березня 2018 року у віддаленому готелі на околиці Антананаріву влаштувалася група російських "туристів". Не обмежившись оглядом визначних пам'яток, вони вирушили в штаби кандидатів у президенти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Розслідування BBC встановило, що шестеро кандидатів отримали гроші від команд із Росії.

Політика Мадагаскару - калейдоскоп переворотів, повстань та виборів з непередбачуваним результатом. Колишня французька колонія на перетині морських торгових шляхів в останні роки перебуває у сфері інтересів США, Південної Кореї та Китаю, тому група росіян в дивному поєднанні ділових та спортивних костюмів здавалася місцевим дивиною. Проте маючи за плечима досвід регіональних виборів на батьківщині, вони знали потреби кандидатів не гірше за них самих. Тим потрібні були гроші та захист.

Два колишні кандидати в президенти Мадагаскару розповіли BBC, що отримували гроші від "туристів" з Росії.

Транші по кілька тисяч євро могли передаватися готівкою, натомість з кандидатами укладали контракт: ближче до дня голосування - 7 листопада 2018 року - вони мали підтримати ту креатуру росіян, яка матиме найбільші шанси на проходження до другого туру.

Співрозмовники BBC розповіли, що росіяни уклали такі угоди щонайменше з шістьма кандидатами із 36-ти.

Image caption Колишній прем'єр Мадагаскару Жан Березікі та пастор Андре Крістіан Мейлхол зізналися, що отримували гроші від російських політтехнологів

Росіяни ставили на різних кандидатів, одним з найбільш незвичайних був засновник Церкви Апокаліпсису пастор Андре Крістіан Мейлхол - харизматик, який збирає натовпи на стадіонах.

Він розповів BBC про зустрічі з трьома росіянами - піарником Романом Поздняковим, колишнім функціонером фінансової піраміди "МММ" Андрієм Крамаром і перекладачем Володимиром Боярищевим. Останній в минулому брав участь в торгівлі алмазами. Одна із зустрічей пройшла на фундаменті майбутнього храму пастора.

"Ви - як єгипетський фараон! Будуєте величезну піраміду!" - захоплювався Поздняков, стоячи посеред котловану.

"Вони заплатили готівкою, у валізі. Вони ще внесли виборчу заставу за участь у президентських виборах. 12 тисяч євро - застава, 5 тисяч євро у валізі", - розповів Мейлхол. Як тільки опитування показали, що кандидат, швидше за все, не проходить у другий тур, росіяни зажадали у нього зупинити свою передвиборчу кампанію. Пастор відмовився.

Жан Березікі - один з трьох колишніх прем'єр-міністрів Мадагаскару, що висунувся на виборах - вважається в країні поміркованим політиком.

"Мені здається, вони пропонували допомогти кільком кандидатам, включно зі мною. Вони запитали, чи готовий я проводити зовнішню політику Мадагаскару. Звичайно, відповів я", - згадує політик.

За словами Березікі, росіяни запропонували бюджет у 2 млн доларів, але в результаті передали лише "дуже невелику суму".

Крім фінансів, росіяни пропонували кандидатам у президенти Мадагаскару агітаційні матеріали, а також організовували для них зустрічі з виборцями та мітинги. У вересні, за два місяці до першого туру виборів, по вулицях столиці пройшла неузгоджена демонстрація під антиколоніальними гаслами.

"Франція має дати спокій Мадагаскару! Франція має припинити вчити весь інший світ, поки займається колоніалізмом!" - розпалював пристрасті панафриканський активіст Кемі Себа, який прибув з Беніну.

Наприкінці 2000-х років він провів кілька місяців у французькій в'язниці за звинуваченням в антисемітизмі та неповазі до закону.

Image caption Кемі Себа (праворуч) запалював натовп на акції протесту біля посольства Франції на Мадагаскарі

Кілька учасників акції розповіли BBC, що отримали гроші за участь в протесті. Штучне невдоволення натовпу знімав на телефон Андрій Крамар. Після демонстрації, яка завершилася біля стін французького посольства, поліція Мадагаскару зажадала, щоб кілька російських політтехнологів - в тому числі Крамар - залишили країну, і заборонили їм в'їзд.

Кемі Себа повернувся додому в Бенін. В'їзд в Мадагаскар йому також заборонили.

"Якщо росіяни брали участь в організації, оплачували логістику, я захоплений, - сказав активіст ВВС про заходи за участю росіян. - Якщо там були чотири китайці, чи означає це, що вони просували китайський колоніалізм? Якщо там були росіяни, я б це вважав за честь".

Схоже, жодна з основних ставок росіян не спрацювала.

Наприклад, пастор Мейлхол набрав в першому турі 1,27% голосів, колишній прем'єр Березікі - 0,31%. Переможцем як першого, так і другого, остаточного туру став колишній президент Андрі Радзуеліна - медіамагнат, який цілком міг обійтися без російської фінансової підтримки.

Однак, як стверджує пастор Мейлхол, ще після першого туру виборів його російський охоронець Костянтин пішов працювати на Радзуеліну. Це колишній російський військовий, обличчя якого приховане за сонцезахисними окулярами і сивою бородою. Мейхол вважає, що після першого туру російські політтехнологи переключилися на підтримку лідера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Доказів підкупу росіянами чинного президента Мадагаскару Радзуеліни немає, але голова передвиборчого штабу одного з кандидатів в президенти повідомив, що росіяни просили підтримати у другому турі виборів саме цього політика

Березікі у свою чергу стверджує, що росіяни вимагали від нього підтримати іншого кандидата, але він відмовився. Колишній прем'єр Мадагаскару не став говорити, кого саме він мав підтримати. А ось голова його передвиборчого штабу погодилася назвати ім'я - і стверджує, що підтримку нібито пропонувалося надати якраз Радзуеліні. Але ніяких доказів на підтримку цієї версії немає.

Незадовго до другого туру кореспондент Бі-бі-сі спробувала поставити питання про можливе російське втручання переможцю першого. Розмова вийшла недовгою. Радзуеліна сказав, що "не є кандидатом від будь-якої країни".

"Я кандидат для всього народу Мадагаскару", - додав він перед тим, як зачинити двері свого автомобіля. У підсумку він переміг у другому турі і став президентом.

До чого тут "кухар Путіна"

Іноземне фінансування передвиборних кампаній не заборонено законами Мадагаскару. Про мадагаскарські проекти політтехнологів, імовірно пов'язаних з бізнесменом та "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, раніше повідомляли російські видання.

"Проект" писав, що ідею російської експансії на острові міг схвалити особисто Володимир Путін. За інформацією видання, в Петербурзі був створений політтехнологічний центр, який координує всю роботу структур, які можуть належати Пригожину в Африці.

Близький до Кремля співрозмовник каналу "Дождь" сказав, що політтехнологи займаються лобіюванням інтересів Росії і мають комерційні цілі на континенті. Одне із завдань "африканського проекту" - створити "максимально широку мережу лояльності Пригожину серед політтехнологів" шляхом забезпечення їх роботою, уточнило джерело телеканалу.

"Євген Вікторович неодноразово повідомляв, що не має жодного відношення до проектів, які можуть реалізовуватися політтехнологами в Африці і до самих політтехнологів" - відповіли ВВС в прес-службі холдингу Пригожина "Конкорд".

Андрій Крамар та інші "туристи з Росії" відмовилися відповідати на питання ВВС.

Image caption Російська компанія Ferrum Mining видобуває на Мадагаскарі хроміт. Перед президентськими виборами місцеві працівники компанії вийшли на страйк зі скаргами на невиплату зарплат

Мадагаскар - не єдина африканська країна, в якій було помічено присутність структур, пов'язаних із Пригожиним. Так, в Судані вони могли з'явитися ще наприкінці 2017 року.

Тоді на зустрічі прем'єра Росії Дмитра Медведєва та президента Судану Омара аль-Башира було укладено концесійну угоду на видобуток золота в цій африканській країні. З боку Росії його підписав регіональний директор петербурзької компанії "М Інвест" Михайло Потепкін.

Ця фірма представляє інтереси Пригожина, писало видання The Bell. Потепкін - колишній комісар петербурзького відділення "Наші" і бізнес-партнер фігурантки справи про втручання у вибори в США Анни Богачової. По цій справі, яку веде американський спецпрокурор Роберт Мюллер, проходять понад десять імовірних працівників "фабрики тролів" і особисто Пригожин.

Крім видобутку золота, структури, пов'язані з Пригожиним, можуть надавати і силову допомогу уряду Судану.

Так, на початку січні бійці так званої "приватної військової компанії Вагнера" ​​були залучені до придушення антиурядових протестів у столиці Судану - Хартумі, стверджували британська Times і місцева газета Sudan Tribune. Цю організацію ЗМІ пов'язують з Пригожиним, проте сам він заперечує зв'язок з нею, а російська влада не визнає сам факт існування такої ПВК.

Копирайт изображения FLORENT VERGNES Image caption У серпні 2018 року президент ЦАР Фостен-Ашанж Туадера (перший праворуч) та перший секретар посольства Росії в ЦАР Віктор Токмаков інспектували новобранців армії ЦАР, яких тренували російські консультанти

Аналогічним чином - і по військовій, і по цивільній лінії - повідомлялося про присутність структур, які могли бути пов'язані з Пригожиним, і в Центральноафриканській республіці. Тут видобутком дорогоцінних каменів займається компанія Lobaye Invest. Її коріння простежується до петербурзької компанії "М-Фінанс", яка імовірно має відношення до Пригожина, писало видання Corbeau News.

У ЦАР Lobaye Invest не тільки займається видобутком золота, а й, наприклад, організовує покази російського кіно. Одночасно в країні зафіксовано присутність бійців "ПВК Вагнера", писала BBC.

Центр "Досьє" Михайла Ходорковського вважає, що вони можуть бути причетні до вбивства російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, які знімали фільм про роботу структур Пригожина в Африці.

У свою чергу, російське слідство наполягає, що пріоритетна версія загибелі журналістів - напад з боку місцевих збройних угруповань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У листопаді 2018 року Москву відвідав лівійський фельдмаршал Халіфа Хафтар, який намагається зараз захопити Триполі та усунути уряд національної єдності

Нарешті, прізвище Пригожина згадувалося у зв'язку з подіями в Лівії.

Наприкінці листопада 2018 року Москву відвідав командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар. На переговорах з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу був присутній і Пригожин, звернула увагу "Нова газета".

Військово-дипломатичне джерело "Інтерфаксу" повідомило, що петербурзький підприємець взяв участь в обговоренні культурної програми.

За інформацією джерела "Комерсанта", африканський проект Пригожина - "довгостроковий, приблизно на два роки", тому список країн, відвідуваних російськими "туристами-політтехнологами", може поповнитися.

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