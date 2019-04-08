Відмова очільника Одещини йти з посади: бунт проти президента чи початок двовладдя?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Керівник Одеської ОДА Максим Степанов (праворуч) у відповідь на указ президента Порошенка про звільнення відмовився залишати посаду

Петро Порошенко звільнив голову Одеської ОДА. Максим Степанов, що перебуває на посаді з січня 2017 року, відмовився залишати губернаторське крісло, а рішення президента назвав незаконними.

Розповідаємо, яка ситуація склалася в Одеській області та як на неї відреагували в соціальних мережах.

Указ та реакція Степанова

Інформація про відставку голови Одеської ОДА з'явилась декілька днів тому, але без офіційних підтверджень. Ряд ЗМІ опублікували матеріали про звільнення очільника, посилаючись на власні джерела. Сьогодні ж на сайті Президента - одразу два кадрових укази: про відсторонення Степанова та призначення тимчасового губернатора. Документи, що з'явилися на сайті сьогодні, датовані 6 березня.

Після офіційної заяви, Степанов вийшов на 15-хвилинний брифінг. Свій виступ розпочав з фрази "Доброго дня, шановні друзі або як це зараз прийнято - вітаю, гайз".

Голова обласної адміністрації підтвердив, що під час останнього візиту Порошенка до Одеси, а це було у п'ятницю, йому запропонували написати заяву про звільнення.

Журналістам Степанов повідомив, що ніяких заяв про відставку писати не планує.

Указ Президента назвав "дивним документом" і тим, який "немає нічого спільного з законодавством України та виходить за повноваження Президента". Адміністрація на такі заяви поки ніяк не відреагувала.

У чому причина конфлікту?

Сам Степанов однозначно не відповідає на запитання журналістів щодо свого відсторонення, але натякає на це своєю останньою публікацією у Facebook. Тільки за першу годину допис набрав півтори тисячі поширень.

Голова Одеської обласної організації "Комітет виборців України" Анатолій Бойко вважає, що Степанова відсторонили через результати першого туру в Одеській області. Нагадаємо, Петро Порошенко посів третє місце після екс-регіонала Юрія Бойка. На першому - Володимир Зеленський.

"Указ про усунення, на мій погляд, швидше за все має політичну основу і мотивований результатами виборів в області, що погано і чого не підтримую. Але й відмова Степанова - також, на мій суб'єктивний погляд, має ту ж політичну базу. В інший ситуації Максим Володимирович мовчки б підкорився. А всі юридичні аргументи сторін - просто декорації", - додав Анатолій Бойко.

Сам Степанов коментує вибори так:

"31 березня у нас відбувся перший тур виборів. Я дуже пишаюсь, що, як по всій країні, так і в Одеській області зокрема він відбувся вільно, чесно. Він відбувся без жодного тиску, він відбувся без застосування адміністративного ресурсу, він відбувся без підкупу. Це був вільний вибір людей, які голосували розумом, серцем і вони обирали ту людину, яку вважають за потрібне", - сказав голова ОДА.

Копирайт изображения ПРЕС-СЛУЖБА Одеської ОДА Image caption Максим Степанов очолив Одеську область у січні 2017 року, після відставки Міхеіла Саакашвілі

Одеський політолог Ярослав Католик цю ситуацію називає дивною, бо звільненню губернатора не передували ніякі претензії з боку влади. Пояснює, чим для Одещини загрожує такий конфлікт:

"Є два ризики в цій ситуації. Перше - може постраждати матеріально-технічне забезпечення виборчих комісій через те, що вже не буде єдиного центру прийняття рішень. Друге - є ризик двовладдя. Коли Степанов говорить, що він легітимний голова, і перший заступник, який виконує обов'язки - теж. Кожен буде видавати свої укази і не буде зрозуміло, кого слухати", - ділиться політичний аналітик.

Експерт прогнозує, що ситуація стане більш зрозумілою після 21 квітня.

"Коли ми отримаємо результати другого туру. І вже буде зрозуміло, хто буде президентом. Якщо президентом буде Зеленський, то є шанс, що Степанов зможе з ним домовитися і залишитися на своїй посаді. За Порошенко він не зможе працювати, оскільки Степанов не пішов по-тихому, а публічно заявив, що не згоден", - розповідає Католик.

Як реагують соцмережі

Мережа гаряче відреагувала на цю новину: від довгих постів з різними думками до мемів.

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