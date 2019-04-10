Львів на день відмовився від поліетилену. Як реагують люди?

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Львів'янка Софія Сидоренко під час купівлі продуктів у супермаркеті не використала жодного поліетиленового пакета. Із собою взяла торби, контейнери та лоток для яєць.

Торік у листопаді Львівська міська рада вирішила обмежити використання поліетиленових пакетів у торгових мережах міста. А з 9 квітня і до 3 липня разом із громадською організацією Zero Waste Lviv розпочала просвітницьку кампанію "Без поліетилену".

Мета - заохотити людей купувати продукти у багаторазову тару, а магазини та ринки - поетапно відмовитися від поліетилену.

9 квітня, лише на один день, вісім міжнародних торговельних мереж - а це 17 торгових центрів та близько 100 магазинів - долучилися до просвітницької кампанії "Без поліетилену".

З деяких магазинних відділів поліетилен прибрали повністю, збільшили кількість паперових пакетів та запровадили продаж тканинних торбинок.

Не продукувати сміття

Львів'янка Софія Сидоренко вже два роки використовує лише власні полотняні торбинки та контейнери для продуктів.

Вона каже, що намагається не продукувати сміття. А якщо воно з'являється - сортує. У супермаркеті складає продукти у свою тару. Цінник клеїть поверх торбинки.

"Планую список продуктів, збираю необхідну тару: полотняні торбинки із зав'язками - для сипучих продуктів, прозорі - для овочів-фруктів, контейнери - для риби чи випічки, пластмасовий лоток - для яєць. Часто підказую іншим покупцям, як краще пакувати, щоб зменшити кількість відходів", - розповідає жінка.

"Для себе купую предмети гігієни - шампунь, кондиціонер - у твердій формі, як і мило. Цукерки - без обгорток", - додає вона.

В одному із найбільших торгових закладів міжнародної мережі з кас прибрали безкоштовні пакети-майки. Їх лишили лише у відділах з рибою та м'ясом та біля брудних овочів. В інших відділах - паперові торбини.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Деякі супермаркети виділили окреме місце для продажів тканинних торбинок. Їхня ціна стартує від 20 гривень залежно від розміру. Можуть використовуватися багато разів, легко перуться

Щопівгодини транслюють заклик до покупців поступово відмовлятися від пакетів. Замість одноразових рукавичок для набору вологих продуктів та випічки поставили щипці та прихватки. У відділі кулінарії пропонують дерев'яні ложки, виделки та ножі.

"Не збираюся відмовлятися від кульків"

Але є і незадоволені. Покупець Ігор Мусійко поліетиленовий пакет для гарячої випічки знайшов лише в іншому відділенні - для овочів. У паперовий класти не хоче - переживає, що начинка витече і забруднить йому одяг та сумку.

"Я не збираюся відмовлятися від кульків. Бо це зручно. Іти і нести з собою з десяток контейнерів чи торбинок - це не для мене. От коли в нас побудують у місті нормальне сміттєзвалище із переробленням, усі в країні навчаться сортувати сміття - отоді і я відмовлюсь від пластику. А зараз ця акція - просто безглузда", - каже чоловік.

Копирайт изображения Ольга Швед

Zero Waste (у перекладі "нуль відходів") - світовий громадський рух.

Активісти закликають продукувати менше сміття, уникати у побуті пластику і поліетилену. Стратегією поводження з твердими побутовими відходами на 2017—2022 роки запропонували львівській владі саме вони.

"Пластик у цілому світі є глобальною загрозою довкіллю. Людина, яка купує продукти двічі на тиждень, - використовує до 10 поліетиленових пакетиків. За рік - більше тисячі. Окрім того, це фінансово затратно. А полотняна торба може слугувати роками", - каже голова громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

"Близько 39% львів'ян, згідно з соціологічним опитуванням агенції "Фама", користуються багаторазовими торбинками. Це вже добрий показник. Якщо просвітницька компанія буде тривати далі - результати будуть ще кращими", - додає вона.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption У мережі львівських продуктових магазинів замість поліетиленових пакетів покупцям пропонують запакувати товар у міцні паперові. Згодом тут з'являться великі тканинні торбинки

Біопакети

У п'яти львівських продуктових магазинах "Два кроки" ще минулого року почали використовувати біопакети, які розкладаються за три роки. Пропонують покупцям альтернативне пакування: м'ясо й сир пропонують пакувати у пергамент, овочі та фрукти - у міцні паперові пакети з ручками, а для випічки та хліба давно використовують лише папір.

"Уже в другій половині дня наші продавці сказали, що жодного невдоволення у клієнтів від заміни поліетиленових пакетів на паперові не було. Люди розпитують про акцію, беруть участь. За місяць ми будемо пропонувати на постійній основі тканинні торбинки. Вони довговічніші за паперові", - каже представниця Холдингу емоцій !Fest Оксана Ємець.

У Львові більше півсотні підприємців та майстрів хенд-мейду виготовляють торбинки багаторазового використання. Дехто - ще й медичну продукцію - шапочки, бахіли.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Купити продукти і донести їх додому без поліетиленового пакету можливо

"Маленькі підприємці Львова мають бізнес, який повністю зосереджений на виготовленні сумок. Працюють кластери модних індустрій, поліграфії та видавництва - вони бачать, що з'являється попит", - розповіла радниця міського голови Вікторія Довжик.

3 липня проходить Всесвітній День відмови від поліетиленових пакетів, до якого й приурочена ця кампанія. Тоді й організатори підіб'ють підсумки - як швидко Львову вдасться повністю відмовитися від поліетилену.

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