Львів на день відмовився від поліетилену. Як реагують люди?
Торік у листопаді Львівська міська рада вирішила обмежити використання поліетиленових пакетів у торгових мережах міста. А з 9 квітня і до 3 липня разом із громадською організацією Zero Waste Lviv розпочала просвітницьку кампанію "Без поліетилену".
Мета - заохотити людей купувати продукти у багаторазову тару, а магазини та ринки - поетапно відмовитися від поліетилену.
9 квітня, лише на один день, вісім міжнародних торговельних мереж - а це 17 торгових центрів та близько 100 магазинів - долучилися до просвітницької кампанії "Без поліетилену".
З деяких магазинних відділів поліетилен прибрали повністю, збільшили кількість паперових пакетів та запровадили продаж тканинних торбинок.
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Не продукувати сміття
Львів'янка Софія Сидоренко вже два роки використовує лише власні полотняні торбинки та контейнери для продуктів.
Вона каже, що намагається не продукувати сміття. А якщо воно з'являється - сортує. У супермаркеті складає продукти у свою тару. Цінник клеїть поверх торбинки.
"Планую список продуктів, збираю необхідну тару: полотняні торбинки із зав'язками - для сипучих продуктів, прозорі - для овочів-фруктів, контейнери - для риби чи випічки, пластмасовий лоток - для яєць. Часто підказую іншим покупцям, як краще пакувати, щоб зменшити кількість відходів", - розповідає жінка.
"Для себе купую предмети гігієни - шампунь, кондиціонер - у твердій формі, як і мило. Цукерки - без обгорток", - додає вона.
В одному із найбільших торгових закладів міжнародної мережі з кас прибрали безкоштовні пакети-майки. Їх лишили лише у відділах з рибою та м'ясом та біля брудних овочів. В інших відділах - паперові торбини.
Щопівгодини транслюють заклик до покупців поступово відмовлятися від пакетів. Замість одноразових рукавичок для набору вологих продуктів та випічки поставили щипці та прихватки. У відділі кулінарії пропонують дерев'яні ложки, виделки та ножі.
"Не збираюся відмовлятися від кульків"
Але є і незадоволені. Покупець Ігор Мусійко поліетиленовий пакет для гарячої випічки знайшов лише в іншому відділенні - для овочів. У паперовий класти не хоче - переживає, що начинка витече і забруднить йому одяг та сумку.
"Я не збираюся відмовлятися від кульків. Бо це зручно. Іти і нести з собою з десяток контейнерів чи торбинок - це не для мене. От коли в нас побудують у місті нормальне сміттєзвалище із переробленням, усі в країні навчаться сортувати сміття - отоді і я відмовлюсь від пластику. А зараз ця акція - просто безглузда", - каже чоловік.
Zero Waste (у перекладі "нуль відходів") - світовий громадський рух.
Активісти закликають продукувати менше сміття, уникати у побуті пластику і поліетилену. Стратегією поводження з твердими побутовими відходами на 2017—2022 роки запропонували львівській владі саме вони.
"Пластик у цілому світі є глобальною загрозою довкіллю. Людина, яка купує продукти двічі на тиждень, - використовує до 10 поліетиленових пакетиків. За рік - більше тисячі. Окрім того, це фінансово затратно. А полотняна торба може слугувати роками", - каже голова громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.
"Близько 39% львів'ян, згідно з соціологічним опитуванням агенції "Фама", користуються багаторазовими торбинками. Це вже добрий показник. Якщо просвітницька компанія буде тривати далі - результати будуть ще кращими", - додає вона.
Біопакети
У п'яти львівських продуктових магазинах "Два кроки" ще минулого року почали використовувати біопакети, які розкладаються за три роки. Пропонують покупцям альтернативне пакування: м'ясо й сир пропонують пакувати у пергамент, овочі та фрукти - у міцні паперові пакети з ручками, а для випічки та хліба давно використовують лише папір.
"Уже в другій половині дня наші продавці сказали, що жодного невдоволення у клієнтів від заміни поліетиленових пакетів на паперові не було. Люди розпитують про акцію, беруть участь. За місяць ми будемо пропонувати на постійній основі тканинні торбинки. Вони довговічніші за паперові", - каже представниця Холдингу емоцій !Fest Оксана Ємець.
У Львові більше півсотні підприємців та майстрів хенд-мейду виготовляють торбинки багаторазового використання. Дехто - ще й медичну продукцію - шапочки, бахіли.
"Маленькі підприємці Львова мають бізнес, який повністю зосереджений на виготовленні сумок. Працюють кластери модних індустрій, поліграфії та видавництва - вони бачать, що з'являється попит", - розповіла радниця міського голови Вікторія Довжик.
3 липня проходить Всесвітній День відмови від поліетиленових пакетів, до якого й приурочена ця кампанія. Тоді й організатори підіб'ють підсумки - як швидко Львову вдасться повністю відмовитися від поліетилену.
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