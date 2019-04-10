Сплячі гіганти, які збирають натовпи

Копирайт изображения Getty Images

За останні шість тижнів, покинута фабрика в Шеффілді стала останнім притулком для групи гігантських міфічних істот, повідомляє кореспондент BBC з мистецтва Іен Янгс.

Тисячі людей з'їхалися до цього місця, щоб побачити їх попри черги, в яких можна стояти до чотирьох годин.

Стародавні створіння - це, власне, скульптури, створені вуличним художником Phlegm для виставки під назвою "Мавзолей гігантів".

Вона стала надзвичайно популярною - 12 000 людей побували тут перед тим, як виставка завершилася у суботу.

"В нас тут були люди з Нью-Йорка, з Італії, з Норвегії приїхали лише, щоб побачити виставку", - говорить Тамар Міллен з міської ради Шеффілда, яка допомогла організувати виставку.

Копирайт изображения PA

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Артист Phlegm, який народився на півночі Уельсу і переїхав до Шеффілда в підлітковому віці, не оприлюднює своє справжнє ім'я.

Він відомий своїми стінописами у Великій Британії та в усьому світі, зокрема, в Нью-Йорку, Торонто і Мельбурні.

Він звернувся до міської ради Шеффілда та Шеффілдського університету з пропозицію створення "мавзолею гігантів".

Попри популярність виставки, вони не змогли її продовжити, тому що занедбаний завод починають зараз перетворювати на житловий комплекс.

Згідно з прес-релізом, гігантським створінням Phlegm тисячі років і вони "бачили, як річки висихають і гори змінюються". Вони розмістилися на центральному дворику заводу, в коридорах та п'яти кімнатах.

"Це меланхолія, тихе почуття, - каже Тамар Міллен. - Це їхнє останнє місце відпочинку".

"Були тут люди, які поверталися до черги два чи три рази в різний час в один день, аби побачити їх в іншому освітленні", - розповідає вона.

"Люди були вражені. Родзинка тут - це коли ви потрапляєте через коридор в основний зал, і ви вперше зустрічаєтеся з гігантами. Люди стоять там досить довго, просто споглядаючи", - зазначає Тамар Міллен.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram