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Вже 21 квітня українці оберуть собі керівника держави на наступні п'ять років.

У другому турі змагаються шоумен Володимир Зеленський, який під час першого голосування набрав 30,2%, та чинний президент Петро Порошенко з результатом 15,9%.

Соціологічні опитування після першого туру показують, що пан Зеленський поки лідирує ще з більшим відривом й може перемогти з результатом у 60,8% проти 24,4%. Проте попереду ще цілий тиждень передвиборчої кампанії.

Зібрали для вас найпоказовіші цифри та факти з життя учасників другого туру президентських виборів.

Петро Порошенко, президент України

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Вік: 53 роки.

Зріст: 184 сантиметри.

Місце і дата народження: 26 вересня 1965 року, місто Болград Одеської області.

Знак зодіаку: Терези.

Освіта: Київський інститут міжнародних відносин, спеціальність міжнародні відносини.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро та Марина Порошенки

Служба в армії: служив у 1984-1986 роках. Звання майор, спеціальність - військовий перекладач.

Спорт: в університеті отримав звання кандидата у майстри спорту з дзюдо.

Володіння іноземними мовами: українська, російська та англійська. Може спілкуватись польською, молдовською та болгарською.

Родина: дружина Марина та четверо дітей - сини Олексій та Михайло, а також доньки Євгенія та Олександра.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олексій Порошенко у Верховній Раді

Найвідоміший успіх дітей: Олексій Порошенко обраний членом парламенту в 2014 році.

Досвід у політиці: 21 рік, починаючи з 1998 року.

Найвідоміші посади: член парламенту, секретар РНБО, міністр закордонних справ, міністр економіки, президент України.

Нерухомість у декларації: два будинки та чотири квартири.

Image caption Найвідомішим бізнесом Петра Порошенка є корпорація Roshen. Опоненти критикували президента за роботу фабрики у Росії, проте її таки закрили

Найвідоміший бізнес: корпорація Roshen, а також холдинг "Укрпромінвест-Агро" і "5 канал".

Наручні годинники: 3 - Hublot, 2 - Breguet, 1 - Patek Phillip.

Цінності в декларації: колекція картин - 84, скульптури - 7.

Гасло кампанії: "Ми йдемо своїм шляхом!"

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Головні слова кампанії: "армія", "мова", "віра", у кінці додалось "Путін".

Ставлення до Росії: "Геть від Москви", - любить цитувати Петро Порошенко Миколу Хвильового.

"Путін чудово розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави".

Ставлення до НАТО: виступає за вступ до альянсу й обіцяє план дій щодо членства до 2024 року.

Ставлення до ЄС: виступає за вступ до ЄС й обіцяє подачу заявки щодо членства до 2024 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Алкоголь і наркотики у житті кандидатів стали актуальними після заклику Зеленського здати аналізи

Кандидат і алкоголь: стверджує, що не вживає. "Це фейки російської пропаганди, що Порошенко в нас п'є й не просихає. Приємно було почути, коли моя Марина нещодавно сказала, що бачила Петра Олексійовича п'яним один раз за 35 років - ще до весілля".

Хобі: Порошенко постійно повторює, що має дуже мало часу. Проте серед хобі є читання. Кожного року він ходить на виставку "Книжковий Арсенал", а в кінці року публікує рейтинг прочитаних книжок.

Також є інформація, що Петро Порошенко під анонімними акаунтами читає соціальні мережі.

Улюблені книги: президент Порошенко регулярно пише у соціальних мережах про найкращі українські книжки року за його версією.

У 2018 році такими стали "Антена" Сергія Жадана, збірка фронтових оповідань "Грязь" - Сергія Сайгона, "Кава з присмаком попелу" - Олексія Петрова, "Наші інші" - Олеся Яремчука, фотокнига "Донбас і мирні", а також "Моя мрія - бути людиною" - Любомира Гузара.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко постійний гість найбільшого книжкового форуму країни - "Книжкового Арсеналу"

Улюблені фільми: так само президент відзначав й українські фільми 2018 року.

Порошенко найкраще відгукнувся про документальний фільм данського режисера "Віддалений гавкіт собак". У список рекомендацій президента також потрапили фільми: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас", "Пригоди S Миколая" та "Позивний "Бандерас".

Улюблені пісні: Петро Порошенко постійно наголошує на позитивному впливі квот на радіо на розвиток української музики. За 2018 рік президент серед найкращих пісень згадав пісні: "Крила" - Джамала, "Янголи" - ONUKA - STRUM ТНМК, "Де твоя Лінія?" - Лінія Маннергейма, "Лови момент" - Антитіла, "Ікони" - Один в каное та "Плакала" від KAZKA.

Улюбленою піснею останніх років президент також назвав "Марш нової армії".

Володимир Зеленський, художній керівник ТОВ "Квартал 95"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський

Вік: 41 рік.

Зріст: 170 сантиметрів.

Місце і дата народження: 25 січня 1978 року, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

Знак зодіаку: Водолій.

Освіта: Криворізький економічний інститут, спеціальність юрист. За фахом не працював.

Служба в армії: не служив.

Спорт: у молодості Володимир Зеленський займався атлетикою й піднімав штангу. Має другий дорослий розряд.

Володіння іноземними мовами: українська, російська та англійська.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир і Олена Зеленські

Родина: дружина Олена, син Кирилл (так написано в декларації) та донька Олександра.

Найвідоміший успіх дітей: донька Олександра в 2016 році на шоу батька "Розсміши коміка. Діти" виграла головний приз - 50 тисяч гривень.

Досвід у політиці: чотири місяці - з січня 2019 року, кандидат в президенти.

Копирайт изображения Квартал 95 Image caption В 2016 році 11 річна Олександра Зеленська розсмішила тата і виграла головний приз шоу "Розсміши коміка"

Найвідоміші посади: продюсер телеканалу "Інтер", художній керівник ТОВ "Квартал 95".

Нерухомість у декларації: будинок та п'ять квартир.

Найвідоміший бізнес: "Студія квартал-95", а також ще 10 компаній у сфері шоу-бізнесу.

Наручні годинники: Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet.

Незвичні цінності в декларації: 31 патент та товарний знак.

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Гасло кампанії: "Зробимо це разом!".

Головні слова кампанії: "Зе", "Зекоманда", "Єднаймося".

Ставлення до Росії: "У нас війна з Росією. Тому потрібно говорити з Росією. Мають бути перемовини і формат розмови з Росією, дипломатичний формат у присутності західних представників".

Ставлення до НАТО: як громадянин - за вступ до альянсу, проте вказує, що Україну там не чекають. Хоче проведення референдуму щодо вступу до НАТО,

Ставлення до ЄС: виступає за вступ до ЄС, але нагадує, що туди Україну поки що не кличуть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський часто показує свою гарну фізичну форму

Кандидат і алкоголь: "Я п'ю вино. Так мало сплю, що не можу собі дозволити міцні напої. Але, в принципі, пляшку горілки випити можу", - розповів він в одному з інтерв'ю щодо ставлення до алкоголю.

Хобі: вважає виступ на сцені своїм хобі, а продюсерську роботу - основним заняттям.

"Я створив "Квартал 95" і для мене це набагато важливіше, ніж моє хобі, коли я виступаю на сцені. Для мене це - хобі. Продюсерська моя робота - набагато серйозніша.

В одному з інтерв'ю сказав, що навіть на посаді президента не відмовиться вийти на сцену.

Копирайт изображения FACEBOOK/КВАРТАЛ 95 Image caption Для Володимира Зеленського гра на сцені - це хобі. Це він в образі Юлії Тимошенко

Улюблені книги: В одному з інтерв'ю розповів, що у різні періоди мав різні вподобання. У дитинстві подобались Жуль Верн, Артур Конан Дойл та Редьярд Кіплінг.

У старшій школі відкрив для себе Чехова, Гоголя, Франка.

У студентські роки, коли вже грав у КВК, читав багато новел О. Генрі та творів Джерома К. Джерома.

Певний час захоплювався детективами Едгара По та Патріка Зюскінда. Зараз час від часу повертається до класики - Чехова. З повагою ставиться до поезій Ліни Костенко.

А коли є бажання відпочити, відірватися від реальності, читає Дена Брауна або Акуніна.

Улюблені фільми: Серед найулюбленіших фільмів називає: "Людина дощу" Баррі Левінсона, "Хрещений батько" Френсіса Форда Копполи, "Одного разу в Америці" Серджо Леоне та "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана.

Улюблені пісні: "Пісні Адель" - так відповів на питання журналістів про три пісні, які із задоволенням слухає на радіо.

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