Вибори 2019: Зеленський і Порошенко в цифрах і фактах
Вже 21 квітня українці оберуть собі керівника держави на наступні п'ять років.
У другому турі змагаються шоумен Володимир Зеленський, який під час першого голосування набрав 30,2%, та чинний президент Петро Порошенко з результатом 15,9%.
Соціологічні опитування після першого туру показують, що пан Зеленський поки лідирує ще з більшим відривом й може перемогти з результатом у 60,8% проти 24,4%. Проте попереду ще цілий тиждень передвиборчої кампанії.
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Зібрали для вас найпоказовіші цифри та факти з життя учасників другого туру президентських виборів.
Петро Порошенко, президент України
Вік: 53 роки.
Зріст: 184 сантиметри.
Місце і дата народження: 26 вересня 1965 року, місто Болград Одеської області.
Знак зодіаку: Терези.
Освіта: Київський інститут міжнародних відносин, спеціальність міжнародні відносини.
Служба в армії: служив у 1984-1986 роках. Звання майор, спеціальність - військовий перекладач.
Спорт: в університеті отримав звання кандидата у майстри спорту з дзюдо.
Володіння іноземними мовами: українська, російська та англійська. Може спілкуватись польською, молдовською та болгарською.
Родина: дружина Марина та четверо дітей - сини Олексій та Михайло, а також доньки Євгенія та Олександра.
Найвідоміший успіх дітей: Олексій Порошенко обраний членом парламенту в 2014 році.
Досвід у політиці: 21 рік, починаючи з 1998 року.
Найвідоміші посади: член парламенту, секретар РНБО, міністр закордонних справ, міністр економіки, президент України.
Нерухомість у декларації: два будинки та чотири квартири.
Найвідоміший бізнес: корпорація Roshen, а також холдинг "Укрпромінвест-Агро" і "5 канал".
Наручні годинники: 3 - Hublot, 2 - Breguet, 1 - Patek Phillip.
Цінності в декларації: колекція картин - 84, скульптури - 7.
Гасло кампанії: "Ми йдемо своїм шляхом!"
Головні слова кампанії: "армія", "мова", "віра", у кінці додалось "Путін".
Ставлення до Росії: "Геть від Москви", - любить цитувати Петро Порошенко Миколу Хвильового.
"Путін чудово розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави".
Ставлення до НАТО: виступає за вступ до альянсу й обіцяє план дій щодо членства до 2024 року.
Ставлення до ЄС: виступає за вступ до ЄС й обіцяє подачу заявки щодо членства до 2024 року.
Кандидат і алкоголь: стверджує, що не вживає. "Це фейки російської пропаганди, що Порошенко в нас п'є й не просихає. Приємно було почути, коли моя Марина нещодавно сказала, що бачила Петра Олексійовича п'яним один раз за 35 років - ще до весілля".
Хобі: Порошенко постійно повторює, що має дуже мало часу. Проте серед хобі є читання. Кожного року він ходить на виставку "Книжковий Арсенал", а в кінці року публікує рейтинг прочитаних книжок.
Також є інформація, що Петро Порошенко під анонімними акаунтами читає соціальні мережі.
Улюблені книги: президент Порошенко регулярно пише у соціальних мережах про найкращі українські книжки року за його версією.
У 2018 році такими стали "Антена" Сергія Жадана, збірка фронтових оповідань "Грязь" - Сергія Сайгона, "Кава з присмаком попелу" - Олексія Петрова, "Наші інші" - Олеся Яремчука, фотокнига "Донбас і мирні", а також "Моя мрія - бути людиною" - Любомира Гузара.
Улюблені фільми: так само президент відзначав й українські фільми 2018 року.
Порошенко найкраще відгукнувся про документальний фільм данського режисера "Віддалений гавкіт собак". У список рекомендацій президента також потрапили фільми: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас", "Пригоди S Миколая" та "Позивний "Бандерас".
Улюблені пісні: Петро Порошенко постійно наголошує на позитивному впливі квот на радіо на розвиток української музики. За 2018 рік президент серед найкращих пісень згадав пісні: "Крила" - Джамала, "Янголи" - ONUKA - STRUM ТНМК, "Де твоя Лінія?" - Лінія Маннергейма, "Лови момент" - Антитіла, "Ікони" - Один в каное та "Плакала" від KAZKA.
Улюбленою піснею останніх років президент також назвав "Марш нової армії".
Володимир Зеленський, художній керівник ТОВ "Квартал 95"
Вік: 41 рік.
Зріст: 170 сантиметрів.
Місце і дата народження: 25 січня 1978 року, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
Знак зодіаку: Водолій.
Освіта: Криворізький економічний інститут, спеціальність юрист. За фахом не працював.
Служба в армії: не служив.
Спорт: у молодості Володимир Зеленський займався атлетикою й піднімав штангу. Має другий дорослий розряд.
Володіння іноземними мовами: українська, російська та англійська.
Родина: дружина Олена, син Кирилл (так написано в декларації) та донька Олександра.
Найвідоміший успіх дітей: донька Олександра в 2016 році на шоу батька "Розсміши коміка. Діти" виграла головний приз - 50 тисяч гривень.
Досвід у політиці: чотири місяці - з січня 2019 року, кандидат в президенти.
Найвідоміші посади: продюсер телеканалу "Інтер", художній керівник ТОВ "Квартал 95".
Нерухомість у декларації: будинок та п'ять квартир.
Найвідоміший бізнес: "Студія квартал-95", а також ще 10 компаній у сфері шоу-бізнесу.
Наручні годинники: Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet.
Незвичні цінності в декларації: 31 патент та товарний знак.
Гасло кампанії: "Зробимо це разом!".
Головні слова кампанії: "Зе", "Зекоманда", "Єднаймося".
Ставлення до Росії: "У нас війна з Росією. Тому потрібно говорити з Росією. Мають бути перемовини і формат розмови з Росією, дипломатичний формат у присутності західних представників".
Ставлення до НАТО: як громадянин - за вступ до альянсу, проте вказує, що Україну там не чекають. Хоче проведення референдуму щодо вступу до НАТО,
Ставлення до ЄС: виступає за вступ до ЄС, але нагадує, що туди Україну поки що не кличуть.
Кандидат і алкоголь: "Я п'ю вино. Так мало сплю, що не можу собі дозволити міцні напої. Але, в принципі, пляшку горілки випити можу", - розповів він в одному з інтерв'ю щодо ставлення до алкоголю.
Хобі: вважає виступ на сцені своїм хобі, а продюсерську роботу - основним заняттям.
"Я створив "Квартал 95" і для мене це набагато важливіше, ніж моє хобі, коли я виступаю на сцені. Для мене це - хобі. Продюсерська моя робота - набагато серйозніша.
В одному з інтерв'ю сказав, що навіть на посаді президента не відмовиться вийти на сцену.
Улюблені книги: В одному з інтерв'ю розповів, що у різні періоди мав різні вподобання. У дитинстві подобались Жуль Верн, Артур Конан Дойл та Редьярд Кіплінг.
У старшій школі відкрив для себе Чехова, Гоголя, Франка.
У студентські роки, коли вже грав у КВК, читав багато новел О. Генрі та творів Джерома К. Джерома.
Певний час захоплювався детективами Едгара По та Патріка Зюскінда. Зараз час від часу повертається до класики - Чехова. З повагою ставиться до поезій Ліни Костенко.
А коли є бажання відпочити, відірватися від реальності, читає Дена Брауна або Акуніна.
Улюблені фільми: Серед найулюбленіших фільмів називає: "Людина дощу" Баррі Левінсона, "Хрещений батько" Френсіса Форда Копполи, "Одного разу в Америці" Серджо Леоне та "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана.
Улюблені пісні: "Пісні Адель" - так відповів на питання журналістів про три пісні, які із задоволенням слухає на радіо.
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