Чи завжди ідентичні близнюки можуть обдурити правосуддя?

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Суд у Бельгії виправдав двох братів, жителів міста Левен, у справі про напад і заподіяння тілесних ушкоджень перехожому.

28-річні близнюки Ібрагім і Мурат А. потрапили на лаву підсудних у справі про бійку, що сталася у 2015 році. Один з них впав з велосипеда на вулиці, і це розсмішило людину, яка проходила повз.

Образившись, один з братів накинувся на перехожого, в той час як другий брат намагався його втримати.

На відео з камер спостереження виявилося неможливо розрізнити, хто завдавав удари, а хто намагався, навпаки, зупинити бійку. Потерпілий теж не зміг розібрати, хто з двох братів його побив.

Слідство змогло довести, що правопорушення дійсно відбулося, сказав суддя, але неможливо визначити, хто саме його скоїв. Суд визнав, що доказів для визнання винними обох братів недостатньо.

"Ясно, що один з них активно намагався втримати іншого. Тому не можна визнати його ні співучасником, ні спільником", — цитує суддю бельгійське видання Het Laatste Nieuws.

Після бійки на допит викликали й Ібрагіма, й Мурата — але з'явився лише один і став запевняти, що саме він намагався зупинити бійку, повідомляє De Standaard.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розслідування пограбування берлінського універмагу KaDeWe у 2009 році вивело слідчих на братів-близнюків. Тоді вкрали коштовностей на шість мільйонів євро.

За повідомленнями преси, ці брати вже мали проблеми з законом: у 2011 році один із них отримав умовний термін за пограбування, в той час як другого виправдали через суперечливість доказів.

Заплутані ДНК-сліди

П'ять років тому суд у Франції теж зіткнувся із заплутаною справою, в якій були замішані брати-близнюки.

Йшлося про серійного ґвалтівника, жертвами якого стали шість жінок у Марселі.

Копирайт изображения Posed by models, Thinkstock Image caption На фото — моделі-близнюки (вони не замішані в злочинах)

Біологічні сліди, що їх залишив злочинець, привели слідчих відразу до двох підозрюваних — братів Йоана та Елвіна Гомісів.

Їх обох затримали та відправили до слідчої в'язниці. Кожен з них заперечував свою провину. ДНК-експертиза не допомогла, і потерпілі не змогли точно впізнати нападника.

Брати жили разом, у них був спільний одяг, посуд і навіть акаунт у Facebook. Коли почався судовий процес, правоохоронці побоювалися, що він зайде в глухий кут.

Швидкісний метод

Генетики говорять, що ідентичні близнюки все-таки не повністю ідентичні — їх манери, зовнішність і ДНК мають невеликі відмінності.

У той час як в Марселі йшов суд, німецька лабораторія Eurofins запропонувала новий метод визначення відмінностей в ДНК однояйцевих близнюків.

"Геном людини складається з трьох мільярдів "букв", - пояснив BBC керівник проекту, генетик Георг Градль.

"У процесі росту ембріона і всього життя людини кожна ділянка ДНК повинна багаторазово відтворюватися, мільярди разів. У цьому процесі трапляються збої — дрібні мутації".

Стандартний аналіз ДНК охоплює дослідження лише невеликої ділянки геному — цього вистачає для звичайних людей, але недостатньо для розрізнення близнюків. Фахівці Eurofin взяли зразки у двох ідентичних близнюків і у сина одного з них і досліджували ДНК повністю.

У ДНК братів знайшли кілька десятків відмінностей, і також встановили, що син успадкував від батька п'ять з цих мутацій, і таким чином, половина його геному відрізнялася від геному дядька.

Копирайт изображения Eurofin Image caption У німецькій лабораторії навчилися знаходити відмінності в генетичному коді близнюків і їх рідних (від низу до верху — близнюка-батька, близнюка-дядька і дитини)

На такий тест в лабораторії пішов місяць — що досить швидко у випадку кримінальних розслідувань.

Команда Градля відразу ж отримала близько десятка звернень від поліції США, різних країн Європи та Латинської Америки з проханням про таку експертизу. "Виявляється, що справ про зґвалтування, де підозрювані — близнюки, набагато більше, ніж ми очікували", — розповів Градль.

"Часто в таких справах у поліції є зразки сперми, і в цих випадках ми точно можемо дати чітку відповідь і вказати на винного".

Гучні кримінальні справи за участю ідентичних близнюків

1999, США. Зґвалтування студентки в Мічигані

У містечку Репід-Фоллс напали на дівчину: її вдарили по голові й зґвалтували. Лише через п'ять років по ДНК поліція вийшла на підозрюваного, але виявилося, що у нього є брат-близнюк. На допитах Джером і Тайлер Купери заперечували свою провину, але і не звинувачували один одного. "Ми посадили їх в одне приміщення, в надії, що розмовляючи один з одним, вони якось видадуть свою змову — але ні, вони просто базікали про нісенітниці", — розповідав капітан поліції Джеффрі Хертел. Звинувачення висували тричі. В останній раз суд звертався до цієї справи у 2018 році. Справа залишилася нерозкритою — повна експертиза ДНК виявилася занадто дорогою.

2009, Малайзія. Перехоплення партії наркотиків

Поліція Куала-Лумпура зупинила автомобіль, який перевозив 166 кілограмів марихуани та 1,7 кілограма опію-сирцю. У будинку, куди везли наркотики, влаштували засідку, і поліція заарештувала чоловіка, який виявився повним близнюком водія. У Малайзії аж до 2018 року на наркокур'єрів чекала неминуча страта. В ході судового процесу виникли сумніви, хто саме з двох братів, Сатіс Радж або Сабаріш Радж, точно знав про вміст мішків і організував перевезення. "Я не можу відправити невинного на шибеницю", — заявив суддя і наказав звільнити обох.

2009, Німеччина. Пограбування ювелірного відділу на шість мільйонів євро

На світанку 25 січня троє грабіжників у масках залізли по мотузяній драбині у розкішний берлінський універмаг KaDeWe (Kaufhaus des Westens) і вкрали коштовності на суму в шість мільйонів євро. На місці злочину знайшли рукавичку. За відбитками пальців і ДНК всередині рукавички поліція вийшла на підозрюваного, у якого був ідентичний брат. Обох — Хасана та Аббаса О. — заарештували. Однак експерти не змогли встановити, кому саме належала рукавичка, і братів відпустили на свободу без пред'явлення звинувачень і суду.

Кримінальних і цивільних справ, де відповідачами виявляються близнюки, у світі десятки. Іноді наявність татуювання або надійного алібі в одного з близнюків все-таки дозволяють поліції точно визначити винного.

А як же закінчилася справа марсельського ґвалтівника?

Копирайт изображения ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Gettey Images Image caption Елвін — брат-близнюк "марсельського ґвалтівника" — приїжджав на оголошення вироку брату

Повна експертиза ДНК французькому суду не знадобилася. Один з братів — Йоан Гоміс — сам зізнався в злочині в залі суду після того, як деякі зі зґвалтованих жінок згадали, що нападник вимовляв слова із деякою затримкою.

Ця особливість була викликана порушенням слуху, яким страждав Йоан і якого не було у його брата Елвіна.

Йоан вирішив більше не відпиратися і визнав себе винним у трьох зґвалтуваннях, трьох замахах на зґвалтування і сексуальних домаганнях.

Елвіна, який просидів у в'язниці 10 місяців через брата, звільнили.

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